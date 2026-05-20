El negocio oculto de las hijas de Zapatero: más de un millón en informes sin «valor técnico»

La situación se asemeja a un guion sacado de una serie, el fenómeno conocido como “nepo babies”. Sin embargo, aquí no estamos hablando de televisión ni de influencers, sino de una investigación penal en la Audiencia Nacional que vuelve a poner en el punto de mira a un exjefe del Gobierno.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha plasmado por escrito lo que hasta ahora eran meras conjeturas: la empresa de marketing dirigida por Laura y Alba Rodríguez Espinosa, hijas del ex-presidente José Luis Rodríguez Zapatero, habría percibido más de un millón de euros por trabajos que los investigadores consideran “sin valor técnico” o simplemente como maquetación de informes previamente elaborados.

Qué es Whathefav y por qué está bajo la lupa

Whathefav —también conocida como What The Fav— fue fundada en 2019 como agencia dedicada a:

marketing digital

producción audiovisual

comunicación y contenidos para el entorno digital y eSports

Esta entidad está registrada como empresa publicitaria y de relaciones públicas, con sede en el distrito madrileño de Tetuán. Según su presentación, su actividad abarca:

creación de contenidos

diseño gráfico y maquetación

campañas para marcas y proyectos tecnológicos

El problema radica no tanto en su actividad como tal, sino en quiénes eran sus clientes, cuánto dinero recibían y cuáles eran los motivos detrás. El juez encargado del caso conocido como Plus Ultra sostiene que la agencia se beneficiaba de una supuesta trama criminal relacionada con el rescate público a la aerolínea durante la crisis sanitaria.

En un auto reciente, el magistrado ha señalado que Whathefav habría recibido más de un millón de euros provenientes de empresas dentro del entramado investigado, principalmente a través de la consultora Análisis Relevante, ya identificada por la UDEF debido a su implicación en contratos vinculados al rescate.

Lo que revela la UDEF: trabajos “sin valor técnico”

Los informes policiales, según han salido a la luz en documentos judiciales e informaciones periodísticas sobre el escándalo relacionado con las ‘nepobabies’ de Zapatero, son contundentes: