Las piezas del caso Andic: sospechas sobre Jonathan, estrategia en MANGO y un sumario que pesa

La muerte de Isak Andic, creador de MANGO, comenzó con un relato sencillo: un accidente en la montaña de Montserrat durante un paseo con su hijo mayor, Jonathan Andic. Sin embargo, año y medio después, el caso se ha transformado en uno de los procedimientos penales más delicados en España. Un entramado de indicios, sospechas y movimientos empresariales ha surgido para mitigar el daño a la marca.

La jueza de Martorell ha ordenado prisión provisional para Jonathan, que puede eludir con una fianza de un millón de euros. Además, ha impuesto severas medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir del país y comparecencias semanales ante el juzgado. La defensa ya ha depositado la fianza y el primogénito del fundador de Mango ha salido en libertad, aunque su futuro judicial sigue siendo incierto y bajo la atenta mirada de los medios.

Tres visitas a Montserrat y un relato que ya no cuadra

El auto judicial menciona una “planificación y estudio previo” del lugar donde falleció Isak Andic. En este contexto, las tres visitas de Jonathan a Montserrat durante la semana del incidente cobran relevancia para los Mossos d’Esquadra:

Tres desplazamientos previos al mismo entorno donde ocurrió la caída mortal.

al mismo entorno donde ocurrió la caída mortal. Recorridos que no parecen corresponder a una simple excursión turística.

Un control meticuloso de tiempos y trayectos que los investigadores asocian a una supuesta preparación del lugar.

La jueza destaca que estos desplazamientos no encajan con naturalidad en la versión presentada por Jonathan y sugieren una conducta de estudio del terreno. En el sumario, los agentes relacionan esos movimientos con la idea de “crear unas circunstancias lo más discretas posible” para lo que consideran un posible homicidio disfrazado de accidente.

Este enfoque alimenta en el debate público una inquietante sensación de presunción invertida: el entorno judicial y mediático se aproxima peligrosamente a lo que algunos analistas han calificado como una presunción de culpabilidad más que de inocencia, tal como se ha señalado recientemente en una columna sobre el clima que rodea al caso y a figuras públicas bajo investigación por delitos graves.

El móvil desaparecido y el vacío en la coartada

Otro elemento crucial es el teléfono móvil que, según las pesquisas, se habría extraviado en Quito (Ecuador). Para los Mossos, ese dispositivo podría contener:

Comunicaciones relevantes ocurridas días antes de la muerte de Isak Andic.

Rastro de llamadas, mensajes y ubicación.

Posibles conversaciones acerca del patrimonio familiar, la empresa o tensiones dentro del núcleo familiar.

La pérdida del móvil deja un vacío en la reconstrucción digital de los acontecimientos. La policía lo considera otro indicio más; individualmente podría parecer débil, pero acumulativamente sostiene la imputación por homicidio. La familia, por su parte, argumenta que se trata simplemente de un extravío normal y critica a los investigadores por forzar una interpretación incriminatoria.

A su vez, el caso sigue teniendo elementos bajo análisis pericial: recreaciones del accidente, estudio de huellas, trayectoria del cuerpo y condiciones exactas del recorrido. Todo esto contrasta con la narrativa presentada por Jonathan: un paseo tranquilo, seguido por una caída accidental y un intento fallido por ayudar.

El cambio de testamento y la “obsesión por el dinero”

El auto judicial ahonda en lo que podría ser un posible móvil económico. Se menciona un cambio reciente en el testamento de Isak Andic que habría disminuido las expectativas patrimoniales para Jonathan. En el documento, la jueza incluso usa la expresión “obsesión por el dinero” al referirse al investigado; una frase cargada que va mucho más allá del ámbito técnico.

Los puntos clave sobre este posible móvil son:

Modificación reciente del testamento del fundador de Mango.

Reajuste en cómo se distribuyen los bienes entre los hijos y otros familiares.

Consecuencias directas sobre la posición económica de Jonathan.

Este contexto se entrelaza con lo que la jueza caracteriza como una “mala relación” entre padre e hijo: discusiones frecuentes sobre gestión patrimonial y desacuerdos sobre el papel de Jonathan dentro tanto de la empresa como del entorno familiar. Para quienes acusan, esa mezcla —tensión personal, cuestiones patrimoniales y visitas a Montserrat— configura un escenario repleto de sospechas.

La familia Andic ha emitido un comunicado contundente defendiendo a Jonathan: asegura que “no existen ni se hallarán pruebas legítimas” contra él y sostiene firmemente que “su inocencia es absoluta”. Así se libra ya una batalla tanto en los tribunales como en el ámbito público.

“Operación blindar a MANGO”: la empresa frente a la crisis reputacional

Mientras avanza el sumario, en las oficinas centrales de MANGO se ha puesto en marcha lo que han denominado “Operación blindar a Mango”. Su meta es evitar que este caso penal contamine negativamente la percepción pública sobre la marca y afecte su negocio.

Algunas acciones clave adoptadas por la compañía incluyen:

Separar claramente a Jonathan de las decisiones visibles dentro de la empresa.

Fortalecer su comunicación corporativa enfatizando profesionalización en su gestión.

Resaltar los resultados récord obtenidos recientemente y su expansión internacional.

obtenidos recientemente y su expansión internacional. Apoyarse en ejecutivos con experiencia técnica para las negociaciones con bancos, socios e inversores.

Mango subraya que su estructura corporativa garantiza estabilidad independiente del proceso penal que afecta a uno de sus miembros fundadores. El mensaje hacia fuera es claro: Mango es una entidad sólida con cifras positivas y una estrategia empresarial autónoma.

Una familia bajo presión y un sumario que marcará el desenlace

En términos humanos, la presión es abrumadora. La familia enfrenta no solo luto por su patriarca sino también ahora acusaciones graves contra su hijo mayor. El mundo empresarial observa cada movimiento: cómo interprete la opinión pública este caso impactará sin duda alguna sobre uno de los grandes grupos textiles españoles.

Los próximos pasos judiciales —nuevas diligencias, posibles ampliaciones de imputación o análisis adicionales— determinarán si esta acumulación de indicios resulta en una acusación formal robusta o si pierde fuerza con el tiempo. Por ahora, el panorama muestra a un hijo bajo sospecha, una compañía reforzándose ante adversidades e incluso toda una nación atenta a un sumario donde cada detalle puede ser crucial.