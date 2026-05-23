La trampa invisible del atolón de Vaavu: análisis del trágico accidente de buceo en Maldivas

Nada presagiaba el desastre en la superficie del atolón de Vaavu. Con aguas tranquilas, un grupo de buceadores altamente experimentados y una inmersión más en uno de los destinos más populares del turismo de buceo. Sin embargo, minutos después, la situación cambió drásticamente: cinco italianos se encontraron atrapados en una cueva sin una salida clara, con los tanques de aire al límite y un laberinto de pasadizos sobre el que casi nadie tiene mapas fiables.

La cueva, situada a unos 60 metros de profundidad, no aparece en las cartas oficiales. Se compone de tres cámaras interconectadas por pasillos angostos, con techos que bajan hasta un metro y medio y, en su parte más profunda, un banco de arena que desde dentro engaña como si fuera una pared rocosa. Este detalle estructural resulta clave para comprender por qué el grupo no logró regresar.

Cómo se produjo la tragedia bajo el atolón de Vaavu

De acuerdo con la reconstrucción realizada por las autoridades maldivas e italianas, el grupo —dirigido por el instructor Gianluca Benedetti e integrado por Monica Montefalcone, su hija Giorgia Sommacal, el biólogo marino Federico Gualtieri y la investigadora Muriel Oddenino— se adentró en la cavidad a una profundidad que duplicaba el límite turístico local, establecido en 30 metros.

Los investigadores están analizando varios factores interrelacionados:

Profundidad excesiva para el tipo de inmersión contratada.

para el tipo de inmersión contratada. Tanques de aire estándar , no diseñados para tiempos prolongados a 60 m.

, no diseñados para tiempos prolongados a 60 m. Falta de guías locales especializados en esa cueva específica.

en esa cueva específica. Corriente fuerte y baja visibilidad debido al temporal y la arena suspendida.

debido al temporal y la arena suspendida. Un sistema de túneles sin cartografía oficial y con varias salidas falsas.

La hipótesis más plausible sugiere que el grupo se desorientó dentro de la cueva, tomó un pasadizo sin salida creyendo que era el camino de regreso y se vio obligado a retroceder cuando ya contaban con poco aire. Ese pasadizo termina justo donde el techo desciende y aparece el banco de arena que oculta cualquier referencia visual hacia el exterior.

El papel del aire, el pánico y los equipos

A 60 metros, el consumo del aire se incrementa notablemente y las opciones para reaccionar se reducen. Varios expertos en buceo técnico consultados por los investigadores destacan tres aspectos críticos:

Planificación del gas inadecuada A esa profundidad, se requiere contar con reservas amplias para manejar imprevistos en cuevas.

La investigación preliminar sugiere que los tanques no ofrecían suficiente margen para un desvío prolongado dentro del sistema. Desorientación y estrés La arena levantada por las aletas y la corriente habría reducido la visibilidad prácticamente a cero.

En tales circunstancias, interpretar brújulas y referencias se complica enormemente y el pánico incrementa el consumo de aire. Posibles fallos técnicos Los peritos están examinando los computadores de buceo del grupo, que almacenan datos sobre profundidad, tiempos y perfiles de ascenso.

del grupo, que almacenan datos sobre profundidad, tiempos y perfiles de ascenso. También revisan los reguladores y chalecos para descartar fallos que pudieran haber provocado una emergencia encadenada.

Un dato resaltado por los investigadores maldivos es: “No había salida desde allí” donde quedaron atrapados. Una vez dentro del pasadizo erróneo, la única opción era regresar por donde vinieron bajo presión, con poco gas disponible y ya en fase de narcosis por nitrógeno en algunos casos.

Investigación penal en dos frentes y deficiencias en el sistema

La muerte de estos cinco buceadores ha sido catalogada como el peor accidente de buceo en la historia del archipiélago. El caso ha dado lugar a dos investigaciones paralelas:

En Maldivas Se ha suspendido indefinidamente la licencia del barco safari Duke of York . Se está revisando si la operadora cumplió con las normativas sobre límites de profundidad y permisos específicos para cuevas. Se investiga cómo se permitió un descenso a 60 metros durante una inmersión considerada turística.

En Italia La Fiscalía de Roma ha iniciado diligencias por homicidio culposo . El enfoque está puesto en determinar la responsabilidad del organizador del viaje así como la información proporcionada a los participantes. La empresa operadora sostiene que no le comunicaron que realizarían inmersiones profundas, razón por la cual no solicitó autorización específica.



El operativo para encontrar a los buzos desaparecidos duró varios días, enfrentándose a fuertes corrientes y serias dificultades técnicas. Durante esta operación falleció el sargento Mohammed Mahudhee, buzo militar del equipo encargado del rescate, tras sufrir complicaciones relacionadas con descompresión. Su muerte ha generado mayor presión política para esclarecer qué decisiones previas llevaron a una maniobra tan arriesgada.

Quiénes eran las víctimas y qué motivó su viaje

Lejos del estereotipo típico de turistas desprevenidos, las cinco víctimas contaban con amplia experiencia y formación académica:

Gianluca Benedetti Instructor de buceo con una extensa trayectoria tanto en inmersiones recreativas como avanzadas. Frecuentaba viajes prolongados a destinos exóticos.

Monica Montefalcone Profesora asociada de ecología en la Universidad de Génova. Especialista en ecosistemas marinos, autora de trabajos sobre praderas de posidonia y arrecifes.

Giorgia Sommacal Hija de Monica, joven buceadora certificada muy activa dentro de la comunidad universitaria relacionada con este deporte.

Federico Gualtieri Biólogo marino involucrado en proyectos científicos relacionados con conservación y observación directa.

Muriel Oddenino Investigadora dedicada a proyectos sobre ecología marina y estudio de hábitats costeros.



El viaje representaba una fusión entre ocio y pasión profesional por el océano. Entre las anécdotas recordadas por colegas y amigos:

El grupo solía documentar sus inmersiones mediante notas científicas informales acompañadas por fotos de especies poco comunes.

Benedetti enfatizaba siempre durante sus charlas previas “no subestimar jamás las corrientes en zonas transitadas”.

Montefalcone aprovechaba cada viaje para recopilar datos incluso durante escapadas personales.

Gualtieri era conocido por identificar especies marinas solo con mirar durante las paradas necesarias para descompresión.

La ironía trágica es evidente: un equipo altamente formado científicamente que terminó atrapado debido a una serie acumulativa de errores en planificación, una cueva poco conocida e irregularidades normativas evidentes. Un recordatorio duro pero necesario: aunque contar con experiencia es crucial, ante entornos extremos siempre hay factores fuera del control humano.

Para un análisis detallado sobre la estructura particular de la cueva así como las hipótesis técnicas consideradas por los investigadores, puede consultarse este estudio acerca de por qué los buzos italianos no lograron salir a tiempo de la cueva submarina en Maldivas.