Narcos, maniobras y un bochorno militar en la costa de Cádiz

La playa de El Retín, en Barbate (Cádiz), tenía que ser esta semana un campo de maniobras para una guerra anfibia controlada. Sin embargo, se transformó en el escenario perfecto para un robo meticulosamente planeado: unos narcotraficantes se llevaron tres embarcaciones de la Armada, junto con material táctico, mientras los infantes de Marina realizaban ejercicios en el agua durante el FLOTEX.

Este incidente, que tuvo lugar el martes durante el FLOTEX-26, ha encendido todas las alarmas en los círculos de Defensa y entre las fuerzas de seguridad. La pérdida no solo se traduce en medios materiales; pone de manifiesto hasta qué punto las redes narcotraficantes son capaces de identificar y aprovechar las debilidades del sistema.

Cómo fue el robo en El Retín

Según lo que han reconstruido fuentes militares y policiales, los acontecimientos se desarrollaron en un intervalo muy específico:

Los infantes de Marina habían desplegado tres semirrígidas en la playa, camufladas entre otros equipos.

La unidad se adentró mar adentro para llevar a cabo ejercicios.

En tierra quedaron las embarcaciones, que contenían: 11 trajes secos (alrededor de 1.800 euros cada uno) Equipos de rastreo y comunicaciones Material táctico destinado a operaciones



Cuando los militares regresaron a la orilla, las tres semirrígidas ya no estaban. También había desaparecido el equipamiento que llevaban. Lo que debía ser un entorno seguro se transformó, prácticamente, en un muelle improvisado para una operación rápida y silenciosa.

El valor total estimado de las embarcaciones supera los 200.000 euros. Pueden alcanzar velocidades cercanas a los 40 nudos, lo cual es más que suficiente para tareas de abastecimiento y huida en rutas relacionadas con el narcotráfico.

La firma del narco: preparación, información y terreno conocido

Las primeras líneas de investigación llevadas a cabo por la Guardia Civil apuntan a grupos vinculados al tráfico de drogas que operan en el Campo de Gibraltar y la costa gaditana. Varios factores son clave:

Conocimiento del terreno: El campo de adiestramiento de El Retín y sus accesos Las rutinas establecidas por la Armada durante ejercicios anfibios

Observación previa: Vigilancia sobre horarios y movimientos del FLOTEX-26 Identificación del instante preciso en que la playa quedaba desprotegida

Ejecución: Acceso rápido a la zona costera Maniobra efectiva para enganchar y salir con las semirrígidas Posible apoyo logístico con vehículos terrestres para facilitar el traslado



En declaraciones recogidas por Infobae sobre el robo de tres embarcaciones de la Armada durante una maniobra en Cádiz, mandos consultados han admitido que este golpe refleja un nivel de audacia y sensación de impunidad similar al que ya se ha observado en otras acciones narcos en la región.

Qué pueden hacer ahora con las lanchas robadas

Los investigadores contemplan tres escenarios principales:

Uso directo para operaciones narcotraficantes Petaqueo: suministro de combustible a grandes narcolanchas en alta mar

Transportes veloces de fardos entre buques nodriza y costa Modificación y “blanqueo” del material Alteración de colores, numeración y elementos visibles

Venta o alquiler a otras organizaciones criminales Traslado fuera del área gaditana Movimiento marítimo hacia otros puntos del Estrecho o incluso Portugal

Uso en rutas secundarias para diversificar riesgos

El interés primordial para los grupos narcotraficantes no radica únicamente en la velocidad de las semirrígidas; también valoran su discreción: se trata de embarcaciones militares, robustas, con excelente maniobrabilidad y capacidad de carga, ideales para apoyar redes consolidadas.

¿Fallo puntual o síntoma estructural?

En el ámbito militar, este episodio es percibido como un golpe a la imagen del control ejercido durante el FLOTEX y, por extensión, a la capacidad defensiva de la Armada para salvaguardar su propio material dentro del territorio nacional. Altos mandos han ordenado restringir la difusión interna sobre lo sucedido y han intensificado las instrucciones sobre seguridad para ejercicios futuros.

A su vez, desde el entorno policial se interpreta como una nueva prueba palpable de que las organizaciones narcotraficantes operando en el Estrecho:

Observan detenidamente los movimientos institucionales

Identifican puntos ciegos entre Defensa e Interior

No dudan en llevar a cabo golpes con alto valor simbólico

Mientras la Guardia Civil rastrea mar y tierra buscando recuperar las semirrígidas robadas, lo ocurrido en Barbate se establece como otro capítulo incómodo dentro de una guerra soterrada donde los narcos han demostrado hasta ahora su habilidad para elegir con precisión tanto el momento como el lugar adecuado para exhibir su poder.