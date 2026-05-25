La España de Sánchez, Marlaska y la banda de la tarta: el año negro en violencia machista

La situación política en torno a la violencia machista en España, donde Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska son protagonistas, ya no se valora únicamente a través de discursos o minutos en los informativos. Se mide en vidas perdidas. En lo que va de 2026, 22 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, una cifra que duplica la del mismo periodo del año anterior y marca el récord más alto desde 2019. Además, el clima político y la hostilidad en redes sociales sobre la violencia de género han aumentado considerablemente, mientras el Gobierno se defiende ante un panorama lleno de ruido.

Los datos proporcionados por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género revelan que 1.363 mujeres han sido asesinadas desde 2003. La curva de feminicidios en 2026 interrumpe la tendencia relativamente estable observada en años anteriores, generando una sensación de retroceso alarmante. El Ministerio de Igualdad destaca un aspecto particularmente inquietante: aproximadamente el 40 % de las víctimas de este año habían presentado denuncias previas contra su agresor.

Esto implica que el Estado era consciente del riesgo que corrían, pero no actuó a tiempo.

El año llega a su ecuador con números de 2019

El balance oficial sitúa a 2026 en una franja preocupante que no se veía desde 2019. Entre enero y finales de mayo se registran:

22 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas.

por sus parejas o exparejas. 15 víctimas españolas y 7 extranjeras.

16 agresores españoles y 6 de otras nacionalidades.

7 agresores eran pareja actual; 15, exparejas o estaban en proceso de ruptura.

En comparación con 2019, cuando para estas mismas fechas se contaron 24 crímenes machistas, este es el ritmo más elevado registrado desde entonces. El mapa territorial del presente año muestra una distribución alarmante, sin áreas “ciegas”:

Andalucía : 4 víctimas.

: 4 víctimas. Comunidad Valenciana : 3.

: 3. Aragón, Canarias, Madrid y Navarra : 2 en cada una.

: 2 en cada una. Cataluña : 2, entre ellas una ocurrida en Figueres.

: 2, entre ellas una ocurrida en Figueres. Extremadura, Galicia, Castilla y León, Cantabria y Castilla-La Mancha: 1 en cada comunidad.

En resumen, la violencia machista tiene presencia casi universal; no se limita a un área geográfica específica ni a un único perfil social.

Denuncias que no bastan y un sistema bajo sospecha

El dato del 40,9 % de víctimas con denuncias previas pone en entredicho la efectividad de los mecanismos actuales para garantizar protección. De los 22 agresores, nueve contaban con antecedentes por maltrato y varias víctimas tenían medidas judiciales de protección activas dentro del sistema VioGén. A pesar de ello, sus nombres figuran ahora entre las estadísticas trágicas.

Varios puntos señalados por fuentes judiciales y del Ministerio de Igualdad merecen atención:

Las medidas de alejamiento son frecuentemente incumplidas y las respuestas ante cada infracción no son uniformes.

La evaluación del riesgo suele ser insuficiente o no se actualiza después de nuevas agresiones.

La coordinación entre juzgados, fuerzas policiales y servicios sanitarios es irregular según la región.

La saturación en los juzgados especializados retrasa decisiones críticas como ampliaciones de protección o encarcelamientos.

A todo esto se suma un discurso público polarizado. Un reciente reportaje de 20minutos sobre “el año que llega a su ecuador con el doble de mujeres asesinadas que en 2025” presenta un escenario donde los feminicidios aumentan al tiempo que crece la beligerancia online, con mensajes que ponen en duda la existencia misma de la violencia de género y acusan al Gobierno por su aparente inacción.

El caso de Figueres: una víctima que pidió ayuda tres veces

En medio de esta preocupante realidad, el asesinato ocurrido en Figueres (Girona) simboliza claramente lo que está fallando. La víctima, Kim Durán, mujer trans hondureña de 32 años, fue apuñalada el pasado 19 de mayo por su expareja, Andrés/Andy R.C., un hombre español con múltiples antecedentes por malos tratos.

Los hechos revelan una serie alarmante de alertas ignoradas o mal gestionadas:

Tres visitas al hospital en apenas tres días Domingo: ingresó por ambulancia con contusiones tras ser golpeada. Se envió un parte médico al juzgado.

Lunes: regresó también por ambulancia tras nuevas agresiones; aunque el hospital le ofreció llamar a los Mossos d’Esquadra, ella rechazó esa opción creyendo que su agresor “ya estaba detenido”. Se marchó antes incluso de finalizar el examen médico.

Martes por la mañana: volvió para obtener un parte médico; debido a la carga asistencial fue derivada a otro centro donde finalmente se documentaron las lesiones sufridas. Orden de alejamiento violada dos veces Tanto el domingo como el lunes, el agresor fue arrestado por amenazas y maltrato; además quebrantó una orden judicial que lo obligaba a mantenerse a más de 250 metros tras aceptar una condena previa por malos tratos.

tras aceptar una condena previa por malos tratos. A pesar del acumulado historial criminal y las violaciones reiteradas, continuó libre. Horas después ocurrió el asesinato

Esa misma tarde del martes, el agresor localizó a Kim y le propinó cerca de veinte puñaladas en un parque durante el día. Tras ello, testigos aseguran haberlo visto lavándose las manos en una fuente cercana.

Este trágico caso ha generado críticas hacia el sistema judicial y sanitario así como hacia los protocolos para evaluar riesgos. Para muchas asociaciones feministas, esta sucesión caótica entre intervenciones policiales y sanitarias sin respuestas contundentes pone al descubierto un patrón claro: se carga excesivamente sobre la víctima –quien debe mantener viva su denuncia– mientras el sistema falla al actuar proactivamente con información ya disponible.

La “banda de la tarta” y la batalla política

A este sombrío panorama se suman las imágenes relacionadas con la llamada “banda de la tarta”, ese círculo cercano a Irene Montero cuando era ministra de Igualdad, y responsable de muchas normativas que han empeorado la seguridad de las mujeres, como la ley del ‘sí es sí’, las medidas implementadas como las pulseras, o el de caricaturizar cualquier debate y separar en bandos un asunto que no debería ser usado para la politiquería que tanto gusta a la extrema izquierda.

Esta situación ha servido como munición política para criticar al Gobierno de Sánchez, que apoyó todas estas medidas -y la designación de la mujer de Pablo Iglesias como ministra- para poder formar gobierno en la anterior legislatura.

Y quien termina cargando con lo peor es el Ministerio del Interior, que enfrenta situaciones incómodas bajo la mirada atenta del público:

¿Está adecuadamente financiado el sistema VioGén considerando el volumen real actual?

¿Cuentan con suficientes agentes especializados para hacer seguimiento efectivo a miles de órdenes protectoras?

¿Se evalúan rigurosamente los quebrantamientos especialmente cuando los agresores tienen antecedentes?

Mientras tanto, desde el Ministerio de Igualdad se insiste en reforzar mecanismos que se han demostrado que no funcionan.