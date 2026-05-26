Dinero oculto, sobres “chinos” y un radiador: así fue la caída de Julito, el amigo de Zapatero

Lo que parece sacado de un thriller sobre corrupción de los años noventa se ha convertido en una realidad inquietante: bolsas llenas de dinero, sobres con inscripciones en “chino”, un radiador transformado en una especie de caja fuerte improvisada y un baño lleno de billetes. Todo esto forma parte del sumario del caso Plus Ultra y está relacionado directamente con Julio Martínez Martínez, alias Julito, un empresario que ha sido señalado como amigo y supuesto hombre de confianza de José Luis Rodríguez Zapatero.

El registro realizado por las autoridades en su hogar, ubicado en el barrio madrileño de Salamanca, ha pasado rápidamente de ser un simple dato dentro de una macrocausa a convertirse en un símbolo revelador sobre cómo se operaba: efectivo escondido por toda la casa, tecnología intervenida y agendas que contienen información sensible. Esta puesta en escena alimenta la teoría de que “la historia de Julito” podría estar lejos de concluir.

El registro del 11 de diciembre: 286.070 euros dispersos por el hogar

La intervención policial tuvo lugar el 11 de diciembre de 2025, justo el día en que Julito fue arrestado bajo sospechas de tráfico de influencias y blanqueo de capitales en el marco del caso Plus Ultra.

El acta policial revela que se confiscó un total de 286.070 euros en efectivo, escondidos casi artesanalmente:

En el baño: Una bolsa de papel contenía 49.900 euros en billetes de 50. Otra bolsa plástica guardaba 25.000 euros , también en billetes de 50.

En una bolsa para viajar: 4.550 euros .

. En una habitación repleta de objetos: Una bolsa escondía 30.000 euros . En una caja destinada a vasos había 25.000 euros . En una bolsa navideña se encontraron 50.000 euros . En una bolsa para golf había 10.000 euros .

En un radiador: se hallaron 50.000 euros en efectivo.

en efectivo. Un sobre guardado en un cajón contenía 5.000 euros en billetes de 500.

Durante esta búsqueda, los perros adiestrados resultaron fundamentales para descubrir los escondites ocultos en el baño, las bolsas y el radiador.

La descripción minuciosa del registro, recogida en el sumario y divulgada por medios como laSexta y El Debate, refuerza la imagen del empresario que manejaba grandes sumas fuera del sistema bancario e intentaba dispersar su dinero en pequeños escondites dentro del hogar, aparentemente para dificultar su detección.

Los sobres “chinos” y las conexiones internacionales

Uno de los hallazgos más intrigantes dentro del hogar de Julito fueron los sobres con caracteres que parecen ser chinos. Según lo indicado por la UDEF:

Se encontraron cinco sobres con inscripciones descritas como caracteres “que podrían ser chinos”.

con inscripciones descritas como caracteres “que podrían ser chinos”. La traducción aproximada sería “diez mil”, con cada sobre conteniendo 10.000 euros.

Esta mezcla entre efectivo, anotaciones extranjeras y las relaciones comerciales que mantenía Julito con empresarios chinos abre nuevas líneas para investigar. La policía ya está indagando sobre los vínculos entre el círculo cercano a Zapatero, la constructora Aldesa, y capital proveniente desde China, donde su empresa, Análisis Relevante SL, recibió más de 120.000 euros por supuestos servicios consultivos.

Además, se descubrieron varias agendas dentro del domicilio con referencias a temas como presos venezolanos, oro y petróleo, así como menciones al CNI, lo que añade más complejidad al perfil del empresario y a las posibles ramificaciones internacionales del asunto.

Para obtener una visión completa sobre el registro y cómo estaba distribuido el dinero, el sumario elaborado por El Debate proporciona una cronología detallada sobre cómo las autoridades fueron encontrando esos 286.070 euros escondidos durante la operación.

¿Quién es Julito?: amigo, mano derecha y posible “testaferro”

Julio Martínez Martínez no es un extraño para los documentos judiciales. La UDEF junto al juez José Luis Calama lo identifican como el “lugarteniente principal” dentro del entorno cercano a Zapatero, vinculado a una supuesta red organizada dedicada al tráfico de influencias relacionada con el caso Plus Ultra.

De acuerdo con los informes policiales y decisiones judiciales:

Se sostiene que Zapatero tenía funciones directivas y controladoras.

tenía funciones directivas y controladoras. Por su parte, Julito actuaba como: Interlocutor habitual con los clientes. Ejecutor directo de las órdenes del expresidente. La cara visible detrás del entramado empresarial diseñado para canalizar fondos tanto en España como en territorios offshore.

actuaba como: Su empresa, Análisis Relevante SL, aparece como receptora significativa de pagos vinculados a contratos públicos especialmente tras la llegada del capital chino a algunas empresas.

Estas acusaciones añaden más presión desde fuera hacia España: las autoridades estadounidenses están cerrando el cerco sobre Julito debido al presunto blanqueo relacionado con fondos provenientes desde Venezuela mediante sociedades radicadas en Miami, todo ello coordinado con la investigación abierta por la Audiencia Nacional.

La historia personal de Julito y la sombra de Aldama

En medio del caso, tanto dentro como fuera de la Audiencia Nacional se escucha cada vez más frecuentemente una idea recurrente: “la historia personal de Julito no ha hecho más que comenzar”. Según han publicado varios medios, Fiscalía Anticorrupción le estaría mostrando el reflejo del caso relacionado con Víctor de Aldama, quien está siendo investigado por otra gran trama corrupta pero ha decidido colaborar activamente con la Justicia.

La comparación deja claro un mensaje directo para Julito:

Puede optar por resistir manteniendo un perfil bajo total, corriendo así el riesgo asumir solo gran parte del costo penal.

O podría seguir “la senda Aldama”: Presentar documentación relevante. Describir cómo funciona internamente la red. Aclarar el origen del dinero encontrado, así como los sobres “chinos” y sus conexiones internacionales.



En este escenario, los hallazgos relacionados con esos 286.070 euros no son solo pruebas adicionales; se han convertido también en un elemento clave para ejercer presión: un mapa tangible sobre cómo circulaba el dinero ligado a Julito y, según los investigadores, hasta dónde llega esa red relacionada con quien ostenta actualmente mayor poder: el expresidente socialista.

Relojes, teléfonos móviles y agendas: lo demás encontrado

Sin embargo, no solo se llevó dinero la Policía durante su intervención; también se incautaron:

Nueve relojes valorados.

valorados. Catorce teléfonos móviles , algunos ya obsoletos.

, algunos ya obsoletos. Cuatro ordenadores portátiles .

. Varias agendas, documentos impresos y decenas de hojas manuscritas conteniendo información delicada.

Este material puede resultar incluso más valioso que todo ese efectivo encontrado; su contenido será crucial para determinar si Julito optará por guardar silencio o si esos documentos acabarán siendo la clave para colaborar decisivamente cambiando así el rumbo del caso.

En este punto crítico donde se encuentra ahora mismo Julito, ese baño repleto hasta arriba con bolsas llenas billetes junto al radiador colmado son ya algo más que meras anécdotas judiciales: han pasado a ser una representación incómoda capaz potencialmente influir sobre su futuro penal así como sobre la carrera política del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero.