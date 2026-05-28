La UCO confronta a la cúpula de la Guardia Civil por los expedientes a mandos incómodos

La situación es insólita: miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) accediendo a la Dirección General de la Guardia Civil para examinar expedientes disciplinarios abiertos contra sus propios compañeros. Este no es un procedimiento habitual, sino un movimiento decidido desde la Audiencia Nacional que centra su atención en cómo se ha manejado internamente a quienes investigan la corrupción vinculada al Ejecutivo y al PSOE.

De acuerdo con lo expuesto por Carlos Cuesta en Libertad Digital, el registro judicial ha revelado una campaña de acoso interno dirigida a guardias y mandos que han trabajado en casos muy delicados para el Gobierno, como los relacionados con Ábalos y Cerdán. La inquietud ya no radica únicamente en lo que se investiga, sino también en quiénes son los que persiguen a quienes están detrás de esas investigaciones.

El registro judicial que altera el enfoque

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha instruido a la UCO para que se presente en la sede de la Dirección General de la Guardia Civil con el fin de localizar y examinar los expedientes disciplinarios abiertos contra mandos del Cuerpo que han participado en causas que afectan al PSOE y al entorno gubernamental.

Este operativo, bajo el mando del teniente coronel Balas, tiene varios objetivos específicos:

Identificar qué expedientes disciplinarios se han generado contra mandos de la UCO y otras unidades encargadas de investigar casos sensibles para el Ejecutivo.

Determinar quién ordenó abrir dichos expedientes y qué razones se alegaron.

Verificar si estos procedimientos disciplinarios se activaron tras filtraciones o avances significativos en macrocausas de corrupción.

Interrogar a los funcionarios del Régimen Disciplinario que recibieron instrucciones para investigar a esos mandos.

El elemento clave reside en la coincidencia temporal: expedientes abiertos paralelamente a filtraciones relacionadas con investigaciones como las del exministro José Luis Ábalos o el dirigente socialista Santos Cerdán. Esa sincronización ha encendido todas las alarmas internas.

La UCO dentro de casa: Balas interroga a sus propios compañeros

Este movimiento tiene un fuerte simbolismo. El teniente coronel Balas y su equipo no están buscando pruebas en una empresa privada o ante un cargo político; están indagando en un sector muy delicado de la institución: la unidad responsable del Régimen Disciplinario.

Por mandato del juez Pedraz, Balas ha tomado declaración a funcionarios del Régimen Disciplinario encargados de gestionar expedientes sobre mandos bajo investigación, responsables que recibieron instrucciones verbales o escritas para “examinar con lupa” a ciertos coroneles y tenientes coroneles. y cualquier personal involucrado en el manejo de expedientes relacionados con filtraciones sobre los casos Ábalos y Cerdán.

El propósito es reconstruir la cadena de mando y determinar si estos expedientes buscaban realmente corregir conductas o si eran una forma de presionar y intimidar a aquellos que estaban investigando intereses delicados del Gobierno y del PSOE.

En este contexto, el artículo de Libertad Digital acerca de cómo la UCO investiga los expedientes disciplinarios contra guardias que investigan al PSOE contribuye a delinear el mapa de tensiones internas que han surgido en el Cuerpo, con esta unidad anticorrupción en una posición crítica frente a su jerarquía.

El caso Yuste: tres expedientes para un coronel incómodo

El nombre de Rafael Yuste, quien dirigió la UCO durante un período decisivo, ha emergido como símbolo de esta tensión interna. El máximo responsable de la Guardia Civil llegó incluso a abrirle hasta tres expedientes disciplinarios mientras estaba al frente de esa unidad.

Aspectos destacados del “caso Yuste”:

Cargo : Coronel, líder máximo de la UCO durante investigaciones significativas desde el punto de vista político.

: Coronel, líder máximo de la UCO durante investigaciones significativas desde el punto de vista político. Tres expedientes : Iniciados desde lo alto del mando policial mientras su unidad trabajaba en causas que tocaban directamente al ámbito socialista y al propio Gobierno.

: Iniciados desde lo alto del mando policial mientras su unidad trabajaba en causas que tocaban directamente al ámbito socialista y al propio Gobierno. Contexto: Los expedientes surgieron durante momentos especialmente sensibles, marcados por filtraciones e movimientos dentro de sumarios que involucraban figuras destacadas del PSOE.

En los círculos judiciales se observa esta secuencia como algo más allá de una simple corrección disciplinaria. La pregunta latente es si hubo intentos por parte del alto mando para modular o condicionar las labores investigativas de la UCO mediante hostigamiento interno hacia sus mandos.

Plus Ultra y la lucha por el expediente desaparecido

Aparte del frente disciplinario, la oposición ha reactivado otra línea que señala directamente al Gobierno: el ataque del PP para recuperar el expediente policial “desaparecido” sobre los vuelos irregulares de Plus Ultra.

Este expediente, relacionado con una aerolínea rescatada durante la pandemia mediante apoyo público, se ha convertido en un símbolo claro de falta de transparencia en cómo se gestionan expedientes delicados; de la posible destrucción, ocultación o bloqueo documental y desvela un patrón sospechoso donde presuntas interferencias ocurren cuando las investigaciones afectan decisiones gubernamentales.

El PP ya habla sin tapujos sobre una posible “desaparición”» del expediente policial clave, exigiendo explicaciones al Gobierno y pidiendo claridad sobre quién tuvo acceso, quién lo custodiaba y cuándo dejó ser localizable.

La conexión con lo que ahora investiga la UCO es evidente: si se confirma una campaña interna contra funcionarios encargados de investigar corrupción gubernamental, entonces resulta lógico pensar que esta pérdida tan incómoda encaja dentro mismo patrón destinado al control político sobre información sensible.