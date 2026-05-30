Asesinan a un hombre a puñaladas en el centro de Madrid a plena luz del día

n hombre de 47 años perdió la vida este jueves tras ser apuñalado en el cruce de las calles San Mateo y Santa Águeda, en el distrito Centro de Madrid, alrededor de las 14:30 horas. La víctima, un español en situación de calle según las primeras informaciones, recibió una puñalada en el pecho y entró en parada cardiorrespiratoria antes de que llegaran los servicios de emergencia.

Los profesionales del SAMUR-Protección Civil intentaron reanimarle durante aproximadamente 40 minutos sin éxito. Solo pudieron certificar su fallecimiento. La Policía Nacional ha abierto una investigación para dar con el autor o autores del crimen.

El lugar del ataque añade una dimensión especialmente inquietante al suceso. El cruce de San Mateo con Santa Águeda es una zona céntrica y muy transitada, con flujo constante de peatones a esa hora de la tarde. Una agresión mortal a plena luz del día en uno de los barrios más concurridos de la capital refuerza la sensación de inseguridad urbana que estos episodios generan entre los vecinos.

Un patrón que se repite

Este homicidio se suma a una serie de episodios de violencia con arma blanca que han sacudido Madrid en los últimos meses. Uno de los más impactantes fue el asesinato de Diler, un adolescente de 17 años apuñalado en Entrevías mientras paseaba con su novia. Un joven se acercó y le asestó al menos dos puñaladas por la espalda antes de huir en patinete. Las investigaciones apuntaron a un posible ajuste de cuentas entre bandas latinas, concretamente entre Trinitarios y Ñetas.

El patrón que la Policía tiene ante sí en el caso de San Mateo comparte elementos con esos episodios recientes: agresión rápida, arma blanca, huida inmediata y escasas pistas en los primeros minutos. La diferencia es el perfil de la víctima y la ubicación: no una periferia con tensión entre bandas sino el corazón del distrito Centro en horario de máxima actividad.

La investigación se centra ahora en reconstruir qué ocurrió exactamente en ese cruce, si existía relación previa entre víctima y agresor y qué captaron las numerosas cámaras de seguridad de la zona. Ese primer material gráfico suele ser determinante en este tipo de casos para identificar al responsable antes de que se pierda el rastro.

Un patrón que preocupa en Madrid

Este caso se suma a otros recientes episodios de violencia con arma blanca que han sacudido la ciudad. Uno de los más impactantes fue el asesinato de Diler, un adolescente de 17 años apuñalado en Entrevías mientras paseaba con su novia. En esa ocasión, un joven se acercó y le asestó al menos dos puñaladas por la espalda, según informaron medios como EL PAÍS y Telemadrid.

Desde el inicio, la investigación policial consideró la posibilidad de que bandas juveniles latinas estuvieran involucradas, mencionando un posible ajuste entre Trinitarios y Ñetas. Además, se reveló que el agresor llegó y se marchó en patinete, lo que contribuyó a perfilar un tipo de violencia rápida y difícil de prever.

Lo que deja este caso

Hora del ataque: alrededor de las 14:30 horas.

alrededor de las 14:30 horas. Lugar: cruce de San Mateo y Santa Águeda , distrito Centro.

cruce de y , distrito Centro. Víctima: hombre español de 47 años, perfilado como persona sin hogar según las primeras informaciones.

hombre español de 47 años, perfilado como persona sin hogar según las primeras informaciones. Atención sanitaria: RCP durante unos 40 minutos sin éxito.

RCP durante unos 40 minutos sin éxito. Investigación: dirigida por la Policía Nacional.

El caso

El ataque ocurrió en una zona muy visible del centro madrileño, alejada del patrón habitual de violencia nocturna o áreas más periféricas.

La víctima entró en parada cardiorrespiratoria antes incluso de que los sanitarios pudieran estabilizarla.

La escena evoca otros homicidios recientes en Madrid donde el arma blanca fue utilizada como principal herramienta y donde la huida del agresor sucedió en cuestión de segundos.

En casos similares, las investigaciones suelen enfocarse inicialmente en cámaras, testigos y movimientos previos a la agresión; ese primer minuto puede ser crucial para resolverlo todo.

El contexto que mira la policía

La indagación sobre este homicidio presenta similitudes con otros casos recientes relacionados con violencia urbana en Madrid: agresiones breves, ejecuciones en plena vía pública y escasas pistas inmediatas sobre los responsables. En situaciones como la del asesinato de Diler, la rapidez del ataque complicó las primeras horas del caso; esta misma dinámica parece repetirse ahora.

La clave radica en reconstruir lo sucedido exactamente en ese cruce del distrito Centro y entender por qué una discusión o encuentro terminó trágicamente con una muerte a plena luz del día. La Policía continúa trabajando para llenar ese vacío con pruebas y testimonios relevantes.