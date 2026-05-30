El asesor a dedo que custodiaba las joyas de Zapatero y cobraba de Moncloa

Hay una imagen que resume con precisión devastadora lo que es el cinismo político en estado puro: la caja fuerte del despacho oficial de José Luis Rodríguez Zapatero, financiado con dinero público, llena de 103 piezas entre joyas, relojes de alta gama, diamantes, rubíes, esmeraldas y zafiros engastados en oro.

Todo ello custodiado por un asesor designado a dedo por el expresidente y pagado con los Presupuestos Generales del Estado.

Sin inventario público. Sin declaración patrimonial. Sin ningún tipo de control.

El mismo Zapatero que en 2010 pronunció una de las frases más citadas del socialismo español contemporáneo: «El socialista que tiene dinero no es socialista».

El mismo que prohibió explícitamente a su nefasto Gobierno aceptar regalos valiosos, impulsó el Código de Buen Gobierno que obligaba a los miembros del Ejecutivo a rechazar obsequios, incluir los regalos institucionales en el Patrimonio del Estado y hacer pública su declaración patrimonial. El mismo que se presentó durante años como el presidente de la austeridad y la ejemplaridad.

Ese mismo hombre tiene hoy 103 piezas de joyería de lujo en su despacho oficial que nunca aparecieron en ningún inventario público conocido.

El despacho oficial como cámara acorazada

La UDEF encontró las joyas en la oficina que el Estado costea íntegramente para Zapatero como expresidente, con al menos dos trabajadores seleccionados directamente por él y remunerados con fondos públicos. No es un despacho simbólico ni ceremonial: los servidores informáticos intervenidos vinculan ese espacio con redes asociadas al PSOE y con una gestión documental que supera con creces lo que debería ser la actividad institucional de un expresidente.

El asesor que custodiaba el joyero tenía acceso directo a la caja fuerte del despacho de Zapatero y cobraba su sueldo de La Moncloa. Que un funcionario público administre sin registro oficial un patrimonio valorado en cientos de miles de euros en bienes de lujo plantea preguntas sobre los controles de transparencia que se exigen a cualquier alto cargo y que Zapatero mismo elevó a rango de obligación moral cuando gobernaba.

El Código de Buen Gobierno y la ironía que no necesita explicación

El Gobierno de Zapatero aprobó el Código de Buen Gobierno que obligaba a los miembros del Ejecutivo a rechazar regalos considerables, a incluir los obsequios institucionales en el Patrimonio del Estado, a hacer pública su declaración patrimonial y a evitar ostentaciones. Zapatero fue el primer presidente que prohibió explícitamente aceptar regalos y construyó su imagen pública sobre la idea de la ejemplaridad patrimonial.

La distancia entre ese discurso y una caja fuerte con 103 joyas no declaradas en un despacho pagado por los ciudadanos es la distancia exacta que separa el socialismo que se predica del socialismo que se practica.

No es la primera vez que esa distancia queda al descubierto en el PSOE. Ábalos organizaba tríos con prostitutas trasladadas con recursos del Ministerio mientras el partido diseñaba multas para los clientes de la prostitución y abanderaba el feminismo como seña de identidad. Zapatero proclamaba que el socialista que tiene dinero no es socialista mientras acumulaba joyas en la caja fuerte de su despacho oficial. El patrón es el mismo: cuanto más alto el discurso, más profunda la hipocresía.

Julito Martínez, la casa en la playa y el testaferro

El sumario no se limita a las joyas. Julio Martínez, el empresario que aparece como figura central en la Operación Imergente en Portugal y que ya está detenido por presunto blanqueo relacionado con Plus Ultra, es también el mismo «Julito» al que Zapatero vendió en 2011, el año en que dejó La Moncloa, una vivienda cercana al mar. Esa transacción nunca fue explicada adecuadamente ante el Senado pese a las obligaciones legales de transparencia patrimonial.

Cuando la comisión Koldo le preguntó por su relación con Martínez, Zapatero describió el vínculo como centrado «sobre todo en actividades deportivas». Esa explicación contrasta con los datos que han ido apareciendo: el mismo empresario cuyo teléfono conecta la trama de Plus Ultra con los pagos a Zapatero y sus hijas, el mismo que le compró una casa el año en que dejó el poder, es principalmente un amigo del deporte.

Las preguntas que la investigación debe responder

La UDEF tiene abiertas varias líneas. El origen real de las 103 piezas: si fueron regalos personales, institucionales o adquisiciones cuya financiación no está clara. Su trazabilidad: por qué nunca aparecieron en ninguna declaración patrimonial. El papel de Sonsoles Espinosa, esposa del expresidente, en relación con esos bienes si forman parte del patrimonio familiar. Y si hubo ocultación deliberada o fraude fiscal en su gestión.

Zapatero pasará a la historia como el primer expresidente imputado de la democracia española. También como el que estableció las normas más estrictas sobre regalos y patrimonio para los miembros del Gobierno. Y como el que pronunció aquella frase sobre el socialista que tiene dinero.

Las joyas en la caja fuerte cuestan mucho más que su valor en quilates. Cuestan todo el crédito moral de un discurso que duró décadas.