Tragedia en la presa de Baños de Cerrato: mueren la madre y la abuela de un niño de tres años al intentar salvarlo

La tarde del domingo en la presa de Baños de Cerrato, situada en el municipio palentino de Venta de Baños, se tornó trágica. Una familia quedó marcada por la pérdida de una madre y su madre, quienes se lanzaron al agua en un intento desesperado por salvar a un niño de tres años que estaba en peligro. Afortunadamente, el pequeño, hijo y nieto de las fallecidas, ha sobrevivido, según informaron los servicios de emergencias de Castilla y León.

Este lugar es conocido en la región como un área recreativa cercana al núcleo urbano, frecuentada para paseos y pesca. Sin embargo, lo que ocurrió fue una emergencia desgarradora: el niño logró ser rescatado con vida, pero las dos mujeres no pudieron ser reanimadas al llegar a la orilla.

Cronología de un ahogamiento que desbordó a la familia

De acuerdo con el 112 de Castilla y León, la alerta se recibió en la sala de operaciones a las 18:35 horas. La llamada alertaba sobre un niño pequeño que se estaba ahogando en la presa y sobre un adulto que había entrado al agua para intentar rescatarlo, pero que enfrentaba serias dificultades para regresar a la orilla.

Desde ese instante, se activó un dispositivo de emergencia:

Aviso a Guardia Civil y Bomberos de la Diputación de Palencia .

y . Movilización del equipo de Emergencias Sanitarias – Sacyl , con una UVI móvil, una ambulancia básica y personal médico disponible.

, con una UVI móvil, una ambulancia básica y personal médico disponible. Notificación a la Agencia de Protección Civil del Gobierno regional.

Durante el seguimiento telefónico del incidente, el alertante comunicó que el niño ya había sido extraído del agua; sin embargo, las dos mujeres adultas habían quedado en estado crítico. Al llegar los equipos de rescate, se constató que ambas habían fallecido por ahogamiento, a pesar de los intentos por reanimarlas.

Las víctimas eran dos mujeres de 32 y 52 años, residentes en Palencia, identificadas como madre y abuela del menor. Después de estabilizarlo, el niño fue trasladado consciente al Hospital Río Carrión para ser evaluado médicamente.

Los bomberos de la Diputación confirmaron que el menor estaba sano y salvo lo que permitió enfocar todos los esfuerzos en recuperar a las dos mujeres ya sin posibilidades efectivas para asistirlas. Según explicó el subdelegado del Gobierno en Palencia, Eduardo Santiago, el niño cayó al agua primero; su madre fue quien se lanzó primero para ayudarle y luego lo hizo su abuela al ver que ambas estaban en problemas.

Aquí es relevante mencionar que algunos pescadores presentes contribuyeron a localizar y rescatar al menor cerca de un tronco donde su madre había desaparecido. Esta intervención rápida por parte de los servicios emergentes fue crucial para garantizar que el niño llegara vivo al hospital.

La tragedia no solo tiene repercusiones físicas; también afecta emocionalmente. Otros familiares presenciaron lo ocurrido: un tío del menor necesitó atención médica debido a un shock emocional tras haber sido testigo del ahogamiento. La Junta de Castilla y León activó el Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias (GRIPDE) para apoyar a los allegados durante las primeras horas tras el suceso.

Contexto del suceso

Parece claro que esta era una salida familiar hacia una zona acuática aparentemente tranquila.

La presa Baños de Cerrato no es una playa vigilada; es un entorno fluvial donde la profundidad puede cambiar bruscamente, existen corrientes peligrosas cerca de estructuras hidráulicas y el fondo es irregular lo cual puede dificultar mantenerse a flote incluso para adultos.

Lo cierto es que ocurrió una secuencia trágica: el niño cae o se introduce en una zona arriesgada; primero su madre entra al agua para ayudarle y luego su abuela salta al ver que ambas están teniendo problemas. Este tipo improvisado de rescates son comunes durante ahogamientos en ríos o presas; multiplican el riesgo ya que quienes intentan ayudar suelen hacerlo sin ningún tipo flotante ni evaluar adecuadamente las condiciones acuáticas.

Medios como The Objective han destacado que el menor está a salvo e indican cómo ya desde la llamada al 112 se mencionaba la incapacidad física dela primera persona que saltó al agua para rescatarlo. Esta dualidad —el instinto protector frente a los límites físicos— encapsula bien el corazón mismo de esta tragedia.

Ahogamientos, reacción instintiva y prevención

Cada año ocurren numerosos ahogamientos en aguas interiores en España dejando decenas víctimas; muchos suceden en lugares similares a esta presa: espacios recreativos sin vigilancia donde acceder parece seguro pero oculta peligros reales. En estos incidentes suelen repetirse ciertos patrones:

Reacción instintiva: alguien salta al agua sin tener flotación ni evaluar profundidad o corriente.

Doble o triple víctima: quien intenta rescatar acaba también en peligro sin poder salvar al otro.

Falta evidente dispositivos visibles como chalecos salvavidas o señalización clara.

Expertos en emergencias subrayan varias recomendaciones básicas para reducir riesgos:

Mantener siempre bajo vigilancia a menores cerca del agua aun cuando parezca tranquila. Evitar nadar en presas o embalses sin zonas habilitadas. Ante cualquier caída priorizar lanzar objetos flotantes (palos o cuerdas) antes que entrar al agua desprovisto. Contactar inmediatamente con el 112 manteniendo calma durante toda comunicación.

Este caso sintetiza con dolorosa claridad el costo humano detrás del impulso natural por salvar lo más querido: una madre y su abuela saltando sin pensar más allá del miedo ante la posibilidad perder al pequeño.