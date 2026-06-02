ETA, el secuestro de Luis Allende y la sombra de Venezuela sobre varios etarras

El nombre de Luis Manuel Allende Porrúa vuelve a ocupar un lugar destacado en la historia de ETA, en relación al secuestro y sus devastadoras consecuencias que perduran más allá de su liberación. Este odontólogo bilbaíno falleció meses después de ser liberado, y una sentencia posterior llegó a asociar su trágico desenlace con el estrés extremo que padeció durante su cautiverio.

Esta noticia se produce en un momento en que se reabre otro frente judicial relacionado con los etarras que se encuentran refugiados en Venezuela. La Audiencia Nacional ha intensificado la búsqueda de 14 exmiembros de la banda, entre ellos Iñaki de Juana Chaos y Arturo Cubillas, en un intento por esclarecer su paradero y su posible pertenencia al denominado “colectivo de huidos”.

Un secuestro que dejó secuelas mortales

De acuerdo con un informe publicado por LA RAZÓN, Allende fue secuestrado el 1 de junio de 1982 en su propia consulta por tres individuos, quienes dejaron una nota con el emblema de ETA junto a una exigencia de quince millones de pesetas. Tras ser liberado, comenzó a padecer una enfermedad cancerígena, fue operado el 6 de diciembre de 1982 y falleció el 20 de febrero de 1983.

La Audiencia Nacional condenó a dos miembros de ETA político-militar VIII Asamblea a penas de 18 y 9 años por el secuestro; sin embargo, en esa resolución no se estableció una conexión directa entre su muerte y el tiempo que pasó privado de libertad. No obstante, una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Bilbao, emitida en febrero de 1988, determinó que el estrés violento sufrido durante el cautiverio fue un factor desencadenante del cáncer que terminó con su vida.

Dicha resolución incluyó un aspecto crucial: antes del secuestro, al doctor Allende no se le detectaban alteraciones orgánicas y gozaba de buena salud según sus revisiones anuales. El juzgado concluyó que existía una relación causal entre el secuestro y su fatídico desenlace, lo que llevó a obligar al Consorcio de Compensación de Seguros a indemnizar a la familia afectada.

La otra derivada: 14 etarras y Venezuela

Simultáneamente, el juez Francisco de Jorge ha dado un paso al frente en la investigación sobre una red de etarras asentados en Venezuela. Esta petición, promovida por Dignidad y Justicia, busca datos sobre 14 huidos a los que la asociación atribuye más de 50 asesinatos y condenas acumuladas que superan los 4.000 años .

Entre los nombres mencionados se encuentran Iñaki de Juana Chaos, José Luis Eciolaza Galán, conocido como Dienteputo, Eugenio Barrutiabengoa, apodado Arbe, así como Arturo Cubillas, Luis María Olalde, alias Txistu, o Javier Arruti. La causa tiene como objetivo investigar su vínculo con el colectivo de huidos políticos vascos y sus roles dentro del entramado que da cobijo a ETA en Latinoamérica.

Además, la investigación revela que Venezuela ha funcionado durante años como refugio para militantes etarras, contando con protección política bajo los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. El nuevo panorama político ha llevado a la Audiencia Nacional a solicitar colaboración a Caracas e información adicional desde Estados Unidos sobre este grupo .

Perfil de Luis Manuel Allende Porrúa

Profesión : odontólogo bilbaíno

: odontólogo bilbaíno Hecho clave : secuestrado por ETA en su consulta el 1 de junio de 1982

: secuestrado por ETA en su consulta el 1 de junio de 1982 Secuelas : desarrolló una enfermedad cancerígena tras el cautiverio

: desarrolló una enfermedad cancerígena tras el cautiverio Fallecimiento : 20 de febrero de 1983

: 20 de febrero de 1983 Reconocimiento judicial: una sentencia dictada en 1988 atribuyó el cáncer al estrés violento del secuestro

Anécdotas y curiosidades del caso

En la consulta donde fue retenido dejaron una nota con el símbolo de ETA y la exigencia económica correspondiente .

La sentencia emitida en Bilbao mencionó una relación causal “única y directa” entre el estrés sufrido y su fallecimiento .

El caso se utiliza hoy como referencia para ilustrar cómo algunos secuestros perpetrados por ETA causaron daños físicos y psicológicos duraderos .

El nombre Allende resurge ahora al coincidir con la investigación sobre la red de huidos en Venezuela, un asunto que sigue arrastrando a antiguos miembros del grupo décadas después .

El ojo judicial continúa centrado no solo en los ecos del pasado ligado a ETA, sino también en las huellas abiertas que dejan las víctimas y aquellos fugitivos que aún anhelan justicia.