Fallece una bebé de 16 meses en Sevilla tras dos meses de agonía por graves quemaduras sufridas en la bañera

La familia no puede quitarse de la cabeza el instante fatídico: el baño del Lunes Santo, el llanto desconsolado de la pequeña, la carrera desesperada al hospital, y finalmente, dos largos meses en la UCI que culminaron con su muerte. Un caso que se entrelaza con dolor, sospechas de violencia y muchas incógnitas por resolver.

La niña, de aproximadamente 16 meses, fue ingresada a finales de marzo en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla con quemaduras severas. Esto ocurrió tras un presunto accidente doméstico mientras la bañaba la entonces pareja de su madre en Bormujos. Dos meses después, la menor ha fallecido y las investigaciones han cambiado su enfoque; ahora se contempla un posible homicidio, además de si los hechos podrían encajar dentro del ámbito de la violencia vicaria o doméstica.

Qué se sabe del caso

Los detalles recopilados hasta ahora por las autoridades y los testimonios familiares son los siguientes:

El trágico evento tuvo lugar el pasado Lunes Santo en un hogar ubicado en Bormujos. En ese momento, la niña contaba con unos 14 meses; ha fallecido a los 16 meses tras permanecer dos meses hospitalizada.

La expareja de la madre estaba encargada del baño cuando, según su versión inicial, ocurrió un supuesto accidente con agua extremadamente caliente. La madre se percató rápidamente de que la pequeña presentaba quemaduras graves y acudió urgentemente a un centro médico, desde donde fue trasladada al Hospital Virgen del Rocío.

Al observar el alcance y gravedad de las lesiones, el personal médico notificó inmediatamente a la Policía Nacional.

La bebé sufrió quemaduras que afectaron aproximadamente al 60% de su cuerpo, incluida su cara. A pesar del intenso tratamiento durante dos meses, no pudo recuperarse.

La menor falleció el pasado viernes en el hospital tras enfrentar múltiples intervenciones y complicaciones derivadas de sus quemaduras.

Estos datos coinciden con informaciones publicadas por diversos medios, entre ellos un reportaje de 20 Minutos, que aborda la investigación sobre esta tragedia relacionada con una bebé de 16 meses que sufrió severas quemaduras mientras era bañada por su madre en Sevilla.

La investigación judicial y policial

El caso ya está siendo manejado por el Juzgado de Instrucción número 11 de Sevilla, que se encarga del proceso legal. La Policía Nacional está trabajando a través del Grupo de Homicidios, que tomó las riendas del caso tras el fallecimiento de la menor, luego de una primera fase gestionada por el Grupo de Menores.

Algunos aspectos clave del proceso son:

La expareja de la madre, quien no es el padre biológico de la niña, ya ha declarado como investigado ante el juez.

ante el juez. Inicialmente se indagaba sobre un posible delito de lesiones , pero ante el fallecimiento de la niña, se ha redirigido hacia un posible homicidio .

, pero ante el fallecimiento de la niña, se ha redirigido hacia un posible . El abogado que representa a la madre ha indicado que podrían solicitar que se considere también dentro del ámbito de violencia doméstica o vicaria.

o vicaria. Los resultados de la autopsia y los informes forenses serán cruciales para esclarecer: Cómo ocurrieron las quemaduras. Si lo relatado como “accidente” concuerda con las lesiones observadas. Los tiempos durante los cuales estuvo expuesta al agua caliente y si había otras marcas.



El subdelegado del Gobierno en Sevilla ha enfatizado que todas las hipótesis siguen abiertas, subrayando que los resultados de la autopsia serán determinantes para avanzar en las investigaciones.

Perfil familiar e investigado

Aunque los detalles sobre la vida privada están siendo tratados con discreción, algunos elementos relevantes han salido a luz para contextualizar mejor:

La madre es joven y vivía con su hija en Bormujos , una localidad situada en el área metropolitana sevillana.

, una localidad situada en el área metropolitana sevillana. El hombre bajo investigación era su pareja durante los hechos ocurridos; sin embargo, actualmente ya se le considera como expareja .

. No es el padre biológico de la niña.

de la niña. La familia cercana —madre y abuela— se ha comprometido plenamente en exigir justicia y cuestionar públicamente lo sucedido ante medios y representantes legales.

Por ahora no han surgido antecedentes penales vinculados al investigado ni denuncias previas por maltrato; estos aspectos deberán ser esclarecidos durante todo este proceso.

Mientras avanza este proceso técnico, la familia sigue velando por su pequeña e insiste en demandar respuestas claras. La justicia deberá definir si lo sucedido fue simplemente un trágico accidente o algo mucho más oscuro e inquietante que aún resuena en sus corazones.