Crimen en Tarzana: así fue el brutal apuñalamiento del actor James Handy, rostro habitual de ‘Top Gun: Maverick’ y ‘Jumanji’

El ataque tuvo lugar durante el día, en un barrio residencial que normalmente se caracteriza por su tranquilidad. La escena terminó con un actor reconocible tendido en el suelo de su propio jardín, con una herida de arma blanca en el pecho. En poco tiempo, el nombre de James Handy, un rostro familiar en películas como Top Gun: Maverick y Jumanji, quedó ligado a uno de los crímenes más desconcertantes recientes en Los Ángeles.

De acuerdo con los primeros informes policiales y la grabación de la llamada al 911, el sospechoso no solo permaneció en el lugar, sino que fue él mismo quien contactó a las autoridades para confesar lo que había hecho. Se trata de Michael Gledhill, de 44 años, hijo de la novia del actor, quien residía con ellos en la misma casa en Tarzana.

El apuñalamiento en Tarzana: lo que se sabe del crimen

Según lo indicado por el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), los hechos ocurrieron el miércoles 3 de junio, alrededor de las 9:30 de la mañana, en el bloque 19200 de Erwin Street, ubicado en Tarzana, Valle de San Fernando.

Aquí está el resumen básico del incidente según la información oficial y los primeros reportes:

Hora aproximada del ataque: cerca de las 9:30 h.

Ubicación: residencia de James Handy en Tarzana, Los Ángeles.

en Tarzana, Los Ángeles. Aviso a emergencias: llamada al 911 realizada por el propio sospechoso, quien describió un “incidente no especificado” y admitió haber cometido el ataque.

Situación al llegar los agentes: Handy se encontraba inconsciente en su jardín delantero, con una o varias puñaladas en el pecho, según distintos informes.

Asistencia médica: paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Los Ángeles lo trasladaron a un hospital cercano donde fue declarado muerto poco después.

Los detectives del LAPD están tratando este caso como un homicidio y subrayan que, hasta ahora, lo consideran un incidente aislado, sin evidencia que indique riesgo para los vecinos del área. Aún no se ha hecho público cuántas puñaladas recibió ni se han precisado detalles sobre el arma utilizada; solo se sabe que fue un ataque con arma blanca.

El detenido: el hijo de la novia y una frase inquietante

El presunto autor del apuñalamiento es Michael Gledhill, quien tiene 44 años y es hijo de la pareja sentimental del actor. Él convivía con Handy en la casa donde ocurrió el crimen.

Estos son algunos datos clave sobre su situación actual:

Edad: 44 años.

Relación con la víctima: hijastro a efectos domésticos (hijo de la novia).

Situación legal: arrestado en la escena e imputado por asesinato.

Centro penitenciario: cárcel de Van Nuys.

Fianza establecida: 2 millones de dólares.

La llamada al 911 es uno de los elementos más perturbadores del caso. Según medios estadounidenses que han obtenido el audio, Gledhill se identificó como “el hijo de un hombre” y afirmó haber matado “al hombre del pecado”. La frase específica que se le atribuye es:

“Soy el hijo del hombre. Acabo de matar al hombre del pecado”.

Esta mezcla entre referencias bíblicas y lenguaje moral ha suscitado diversas teorías sobre el estado mental del sospechoso o posibles motivaciones religiosas o delirantes. Sin embargo, hasta este momento:

No han surgido informes sobre antecedentes psiquiátricos relacionados con Gledhill.

No se ha comunicado una posible razón detrás del ataque.

Tampoco hay detalles oficiales sobre conflictos graves previos entre ellos durante su convivencia.

Por ahora, la policía centra sus esfuerzos en reconstruir las horas previas al ataque y aclarar qué sucedió dentro del hogar antes de que Handy apareciera gravemente herido en su jardín.

Quién era James Handy: un secundario esencial del cine

Nacido en Nueva York, James Handy contaba con 81 años y casi cinco décadas dedicadas al cine y la televisión. Aunque no era una estrella principal, sí era un rostro conocido para quienes siguen series y películas producidas por grandes estudios.

Entre sus trabajos más destacados figuran:

Cine Top Gun: Maverick (2022), donde tuvo un papel secundario dentro del universo que llevó nuevamente a Tom Cruise a volar aviones militares. Jumanji (1995), clásico protagonizado por Robin Williams, donde también desempeñó un papel característico como actor secundario.

Televisión Participaciones recurrentes y episódicas en numerosas series a lo largo de las últimas décadas que lo consolidaron como un habitual entre los actores secundarios destacados según medios especializados.



En Hollywood era considerado un “trabajador tras las cámaras”: alguien que sostiene escenas cruciales aportando credibilidad a personajes como policías o médicos. Un representante del actor confirmó su fallecimiento con unas palabras que reflejan ese reconocimiento: “Puedo confirmar con gran tristeza que el caballero atacado y asesinado era el actor James Handy”.

Anécdotas y curiosidades sobre una trayectoria discreta pero constante

La reacción en redes sociales tras conocerse este trágico suceso ha girado entorno a una idea central: muchos espectadores pueden no recordar su nombre pero sí su rostro. Algunas claves ayudan a comprender este perfil:

Se trataba de un actor secundario prolífico , conocido por sus constantes apariciones tanto en películas importantes como en series televisivas a lo largo casi medio siglo.

, conocido por sus constantes apariciones tanto en películas importantes como en series televisivas a lo largo casi medio siglo. Participó tanto en grandes franquicias como Top Gun: Maverick como en producciones más modestas; siempre ocupando papeles secundarios pero esenciales para las tramas respectivas.

Su filmografía le otorga un lugar entre esos intérpretes valorados por su fiabilidad y versatilidad; aunque rara vez encabezaban carteles publicitarios.

La cobertura internacional sobre su muerte ha resaltado precisamente esa condición de “cara conocida”, sacándolo brevemente del anonimato forzado hasta ahora por su carrera discreta pero significativa.

Investigación abierta y conmoción entre sus colegas

La Policía local enfatiza que la investigación continúa activa y actualmente se centra en:

Analizar minuciosamente tanto la escena del crimen como los interiores del hogar.

Cruzar información sobre la llamada al 911 con cualquier antecedente relacionado con conflictos previos entre los involucrados.

Evaluar el estado mental de Michael Gledhill durante los hechos; algo que probablemente será relevante durante todo procedimiento judicial posterior.

Mientras tanto, compañeros y aficionados al cine rememoran a James Handy revisando sus escenas memorables en Jumanji o Top Gun: Maverick, ahora marcadas por ese contraste entre la normalidad habitual que ofrecían esos personajes secundarios y la violencia extrema que puso fin a su vida dentro del propio hogar. En Tarzana, un jardín rodeado por cinta policial ha sellado una carrera silenciosa pero fundamental para buena parte del relato audiovisual producido desde Hollywood.,,,