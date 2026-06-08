Cerdán, Villarejo y el informe que nunca salió a la luz sobre las ‘saunas’ de Sánchez

El escrito atribuido a José Manuel Villarejo ha vuelto a ser tema de conversación por una vía poco cómoda: la de esos documentos que circulan, se ocultan o se detienen cuando tocan a las altas esferas del poder. Según una exclusiva de Francisco Mercado en EsDiario, Santos Cerdán habría decidido enterrar un informe sobre supuestas saunas y prostíbulos relacionados con el suegro de Pedro Sánchez, un material que también se entrelaza con otra parte de esta historia: el informe sobre Sánchez que llegó a manos de la trama de Leire y finalmente arribó a Ferraz.

La esencia no radica únicamente en el contenido, sino en su trayectoria. Este documento atribuido al excomisario habría pasado por manos vinculadas a la operación que investiga la UCO, en un circuito donde se entrelazan filtraciones, intereses políticos y una guerra narrativa que el PSOE intenta desestimar como bulos, mientras otorga credibilidad a otras acusaciones del excomisario cuando estas apuntan hacia el PP.

Qué sostiene la información divulgada

La versión publicada por EsDiario presenta un escenario muy específico: un informe delicado, con menciones al entorno familiar del presidente, no habría seguido los cauces habituales y habría quedado estancado en un momento crítico. La segunda pieza divulgada por el mismo medio añade que este material formó parte del contenido que circuló entre individuos ligados a la trama de Leire, antes de llegar a Ferraz.

Entre las afirmaciones atribuidas a ese escrito hay varias que impactan tanto en lo político como en lo personal:

supuestas menciones al lucro con dinero B derivado de la explotación sexual;

referencia a la posible existencia de menores en ese entorno;

alusión al uso de grabaciones sexuales contra adversarios socialistas;

vinculación del material con una ofensiva política más amplia contra Sánchez.

Es relevante resaltar un aspecto clave: estas acusaciones forman parte de un relato periodístico y no equivalen, por sí solas, a una validación judicial de los hechos. La publicación centra su atención en cómo se movió el informe y quién tomó decisiones sobre su difusión o retención.

El papel de Santos Cerdán en esta trama

El nombre de Santos Cerdán aparece porque, según la exclusiva de Francisco Mercado, habría intervenido para frenar o enterrar ese informe sobre el suegro de Sánchez. Esta supuesta acción lo sitúa en medio de una disputa que trasciende el contenido del documento, abarcando cómo el poder socialista ha manejado un material potencialmente incómodo.

A su vez, la otra pieza publicada por EsDiario sugiere que el informe alcanzó una red más extensa, conectada con la trama de Leire, antes de acabar en manos de Ferraz. Este detalle refuerza la percepción de que este caso no debe entenderse como un simple documento aislado, sino como parte integral de una cadena compleja relacionada con información sensible dentro de un entorno político altamente tenso.

El comité de Ética y el escrito del 2024

Otro aspecto que amplía este caso es la mención a un escrito aportado por Leire en 2024 que, según los datos disponibles sobre este episodio, no fue objeto de investigación por parte del comité de Ética. Este punto resulta significativo porque plantea dos lecturas: o bien el material fue considerado poco fiable, o alguien optó por no profundizar en él pese a su potencial explosivo.

La falta de investigación acerca de ese escrito alimenta una pregunta esencial: ¿cómo se filtra, clasifica y prioriza un documento cuando afecta a figuras tan relevantes? En este contexto, el relato periodístico sugiere una combinación entre prudencia institucional, cálculo político y posible control del daño.

Un caso con alta tensión política

El PSOE y sus portavoces insisten en que estas acusaciones son bulos infundados. Sin embargo, la controversia crece porque el partido ha aceptado otras denuncias del excomisario cuando estas iban dirigidas contra el PP. Esta aparente asimetría proporciona munición a quienes perciben una doble vara para medir las reacciones ante audios, informes y filtraciones atribuidos a Villarejo.

El fondo del asunto no radica solo en si hubo o no un informe; también está en entender por qué materiales así aparecen, circulan y luego desaparecen del primer plano. La amalgama entre luchas internas, operaciones políticas y filtraciones periodísticas convierte este episodio en otra pieza dentro del rompecabezas continuo del poder.

Lo que deja esta exclusiva

Coloca a Santos Cerdán como figura central en la gestión del informe.

como figura central en la gestión del informe. Conecta dicho material con el círculo cercano a Sánchez y con la trama de Leire .

y con la trama de . Refuerza la idea sobre una circulación interna antes de aterrizar en Ferraz .

. Reabre el debate sobre las implicaciones políticas asociadas a los informes vinculados con Villarejo.

Curiosidades y aspectos relevantes