La banda del Oro elude el blindaje de la visita del Papa y asalta otra joyería en Torrelodones

La banda del Oro ha vuelto a hacer de las suyas en Madrid con un asalto rápido, armado y en pleno horario comercial. Cuatro individuos encapuchados han irrumpido en una joyería del centro comercial Espacio Torrelodones, amenazando a los empleados antes de huir con un botín de joyas y relojes en un coche de alquiler, según los relatos recogidos tras el incidente.

La Guardia Civil trabaja bajo la hipótesis de que estos delincuentes podrían ser los mismos que han perpetrado otros robos recientes en joyerías y establecimientos de compraventa de oro en la zona. Este último asalto eleva a cinco el número de robos similares en la Comunidad de Madrid en tan solo un mes, todos siguiendo un patrón alarmante: asaltos a plena luz del día, uso de armas largas, objetivos específicos y fugas rápidas por rutas bien planificadas.

Cómo fue el asalto

De acuerdo con los testimonios publicados por varios medios que han cubierto el caso, los asaltantes entraron armados con un subfusil o armas largas parecidas a fusiles de asalto. Gritaron a todos los presentes que se tiraran al suelo y se dirigieron directamente hacia la zona de joyería.

La acción fue sorprendentemente breve. Los testigos relatan que todo ocurrió en menos de un minuto, tiempo suficiente para hacerse con varias piezas valiosas antes de abandonar el local y salir corriendo del centro comercial hacia un vehículo blanco de alquiler que les esperaba muy cerca.

Robo en el centro comercial Espacio Torrelodones

Cuatro encapuchados implicados

Uso de armas largas según testigos

Huida en un Peugeot blanco alquilado

alquilado Sustracción de joyas y relojes

El quinto golpe en un mes

El asalto ocurrido en Torrelodones no es un hecho aislado. La serie de robos en joyerías madrileñas ya suma cinco ataques en poco tiempo, lo que ha encendido las alarmas entre comerciantes y autoridades.

Entre los incidentes más recientes se encuentra el robo en La Vaguada, donde la joyería atacada pertenece a la misma cadena, José Luis, así como otros asaltos previos en un establecimiento de compraventa de oro ubicado en Torrejón de Ardoz, una joyería del centro comercial Entrevías y otro local situado en la calle Toledo.

Caso reciente Lugar Rasgo común Torrelodones Espacio Torrelodones Asalto diurno con armas largas La Vaguada Centro comercial de Madrid Misma cadena comercial Torrejón de Ardoz Compraventa de oro Golpe rápido y planificado Entrevías Centro comercial Ataque a joyería Calle Toledo Madrid capital Robo en local de oro

La pista de una banda muy organizada

Las investigaciones apuntan hacia una banda altamente especializada, capaz de actuar con precisión milimétrica, coordinar su fuga por carretera y replicar el mismo modus operandi en diferentes puntos de la región. La coincidencia entre objetivos, horarios y métodos para escapar refuerza esta sospecha, aunque aún no hay confirmación oficial sobre su autoría común.

La gravedad del asunto no radica únicamente en el botín sustraído; también destaca la frialdad con la que este grupo opera en lugares muy concurridos, ante clientes desprevenidos. Esta exposición pública ha provocado escenas inquietantes entre empleados y visitantes del centro comercial, quienes grabaron partes del escape así como el destrozo del escaparate tras el robo.

Perfil del grupo y anécdotas del caso

Los delincuentes actuaron encapuchados y mostraron una aparente coordinación.

y mostraron una aparente coordinación. Uno portaba un arma larga visible durante el día.

Habrían utilizado un coche alquilado como apoyo logístico.

El robo tuvo lugar en un centro comercial cercano a la A-6 , una vía que permite una rápida salida.

, una vía que permite una rápida salida. La cadena afectada tanto en Torrelodones como en La Vaguada es la misma: José Luis.

Lo que deja este nuevo robo

El incidente ocurrido en Torrelodones refuerza una preocupación creciente entre comerciantes y fuerzas del orden: cómo pequeños robos oportunistas están dando paso a acciones más organizadas, con planificación meticulosa, uso de armas y escapes detalladamente preparados. La investigación continúa abierta mientras la Guardia Civil intenta aclarar si esta banda del Oro actúa como un grupo estable o si se trata simplemente de células móviles que repiten su patrón por toda Madrid.