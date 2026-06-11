Dos muertos y 24 heridos en el incendio que sacude un bloque de viviendas en Magaluf

La madrugada en Magaluf se vio interrumpida abruptamente por una densa humareda negra. En esos momentos, muchas persianas permanecían bajadas cuando las llamas comenzaron a ascender por el interior del edificio, atrapando a los vecinos en sus hogares.

El saldo provisional es devastador: dos personas han perdido la vida y 24 han resultado heridas, uno de ellos en estado grave. Este incendio, que tuvo lugar en un bloque de viviendas del municipio mallorquín de Calvià, vuelve a poner sobre la mesa la cuestión de la seguridad en edificios antiguos y con alta densidad de ocupación.

Qué se sabe del incendio

De acuerdo con los informes de los servicios de emergencia, el fuego se originó a primeras horas de la mañana en un inmueble situado en la calle Martín Ros García, una vía clave dentro de la zona turística de Magaluf. Este edificio, que alberga tanto a residentes como a trabajadores estacionales, se llenó rápidamente de humo, sorprendiendo a muchos vecinos aún dormidos.

Algunos datos relevantes sobre el siniestro:

2 personas fallecidas , sin información oficial disponible sobre su identidad o nacionalidad.

, sin información oficial disponible sobre su identidad o nacionalidad. 24 heridos con diversas lesiones, incluyendo un herido grave confirmado por los servicios sanitarios.

con diversas lesiones, incluyendo un herido grave confirmado por los servicios sanitarios. 8 heridos son bomberos , quienes sufrieron principalmente por inhalación de humo durante las labores de rescate.

, quienes sufrieron principalmente por inhalación de humo durante las labores de rescate. 4 heridos fueron trasladados a hospitales : dos al Hospital Son Llàtzer y otros dos al Hospital Universitario Son Espases, en Palma.

: dos al Hospital Son Llàtzer y otros dos al Hospital Universitario Son Espases, en Palma. El resto recibió atención y valoración in situ por parte del 061.

Los equipos encargados de extinguir el fuego tuvieron que realizar rescates desde alturas y acceder a diversas viviendas puerta por puerta. En este escenario, el humo se convirtió en su principal adversario. Testigos consultados por medios locales relatan escenas angustiosas: vecinos asomándose a balcones y ventanas pidiendo ayuda mientras el humo avanzaba implacable.

Hipótesis y primeros pasos de la investigación

Hasta el momento, las causas del incendio no han sido comunicadas oficialmente y la investigación permanece abierta. Los técnicos del Cuerpo de Bomberos de Mallorca junto con la Policía Judicial están enfocados en tres líneas principales:

Determinar con precisión el punto donde comenzó el fuego.

Investigar si algún elemento eléctrico, electrodoméstico o instalación comunitaria ha podido intervenir.

Analizar las razones detrás de la rápida propagación del humo por todo el edificio.

Los investigadores también están revisando si el bloque contaba con:

Extintores operativos en áreas comunes.

Señalización y alumbrado de emergencia adecuados.

Vías de evacuación despejadas.

Mantenimiento actualizado tanto para instalaciones eléctricas como para las de gas.

En incidentes similares, suele ser el humo acumulado en escaleras y patios interiores lo que marca la diferencia entre una evacuación ordenada y una situación caótica. Este incendio parece seguir ese patrón: escasa llama visible desde fuera al principio pero una notable toxicidad dentro.

Respuesta de las autoridades y dimensión social

El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, se ha trasladado hasta la zona afectada y ha confirmado que el edificio ha sido precintado. Además, se ha habilitado alojamiento provisional para aquellos vecinos que no pueden regresar a sus casas. Los servicios sociales tanto municipales como del Consell de Mallorca ya están trabajando en:

La reubicación temporal de familias.

La atención psicológica para afectados y sus familiares.

La coordinación con consulados ante posibles víctimas extranjeras, algo común en zonas como Magaluf.

Esta tragedia ocurre justo en plena temporada turística. Un entorno donde residen tanto locales como trabajadores del sector hostelero y turistas alojados en pisos y estudios complica los censos de ocupación así como la localización rápida de posibles desaparecidos durante los primeros momentos críticos.

Voces del edificio: miedo, humo y salidas bloqueadas

Los testimonios recogidos reflejan varios elementos recurrentes:

Vecinos despertando más por el olor a quemado que por las llamas.

Puertas calientes al tacto que obligan a permanecer dentro.

Humo denso llenando el hueco de la escalera, convirtiendo cualquier intento de bajar a pie en una maniobra arriesgada.

Personas refugiándose en balcones mientras esperan ayuda.

Este patrón es habitual en incendios ocurridos en edificaciones con alta ocupación: aunque las llamas pueden estar relativamente contenidas, la combinación de materiales inflamables y ventilación deficiente puede aumentar drásticamente la toxicidad del aire.

En este contexto, los medios han desempeñado un papel crucial al informar sobre que dos personas han fallecido y 24 han resultado heridas debido al incendio ocurrido en un bloque residencial en Magaluf, entre ellos ocho bomberos. Esto ayuda a dimensionar lo sucedido y resaltar la labor vital realizada por los servicios de emergencia.

Lo que viene ahora

En las próximas horas se anticipa:

La identificación oficial de las víctimas mortales junto con su comunicación a los familiares.

Un parte médico actualizado sobre los heridos más graves.

Un primer informe técnico preliminar respecto al origen y desarrollo del fuego.

Decisiones sobre la habitabilidad del inmueble así como posibles desalojos prolongados.

Este trágico incendio deja tras sí no solo dos vidas perdidas sino también una incómoda reflexión: ¿cómo convivir con el riesgo del fuego en bloques envejecidos altamente ocupados cerca del bullicio turístico cuando todo puede desmoronarse durante la noche?