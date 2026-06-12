Récord de mujeres asesinadas tras pedir ayuda: el sistema que debía protegerlas hace aguas

En España, las estadísticas han cruzado una línea roja que muchos especialistas anticipaban, aunque pocos se atrevían a validar: el 37,5% de las mujeres asesinadas por violencia de género este año habían denunciado previamente a su agresor. Este dato, el más elevado desde que existen registros en 2003, no es solo un simple número; refleja un fracaso institucional.

De los 24 feminicidios ocurridos en 2026, 9 víctimas habían acudido ya a las autoridades, activando el mecanismo legal y policial correspondiente, y aun así, su vida terminó trágicamente. En 2023, esa cifra era del 22,9%; en 2019, del 23,2%. La tendencia creciente se produce justo tras una fase de hiperlegislación, incremento de presupuestos y grandes discursos sobre igualdad.

A la par, el Gobierno aprobó en abril la distribución de casi 180 millones de euros a las comunidades autónomas para implementar las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, renovado en 2025 con 461 actuaciones. En teoría, el despliegue es contundente. Sin embargo, en la práctica, muchas de estas medidas siguen sin aplicarse o lo hacen con retraso.

Denuncias sí, protección efectiva no

Ese 37,5% de víctimas que denunciaron antes de ser asesinadas desmantela una coartada habitual: “no denuncian, por eso no se les puede proteger”. Las denuncias han aumentado y más protocolos se activan, pero la protección no llega a tiempo o lo hace mal estructurada.

Algunos datos relevantes:

Desde 2003 nunca había alcanzado tal nivel el porcentaje de asesinadas que habían denunciado.

El total de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas ha repuntado: 24 antes del verano , un periodo históricamente crítico.

, un periodo históricamente crítico. El sistema VioGén mantiene más de 102.500 casos activos que requieren seguimiento o protección; sin embargo, unas 40.000 mujeres no reciben vigilancia adecuada debido a la falta de efectivos, tal como indican sindicatos policiales.

La saturación del sistema tiene consecuencias muy concretas: evaluaciones de riesgo demasiado bajas, seguimientos irregulares y tiempos de respuesta prolongados. Todo ello genera una sensación de impunidad que muchos maltratadores perciben claramente.

La pifia de las pulseras: un sistema clave bajo sospecha

Las pulseras telemáticas antimaltrato son uno de los pilares fundamentales para proteger a los casos más graves: permiten geolocalizar al agresor y alertar tanto a la víctima como a las fuerzas del orden si se infringe el perímetro establecido. Desde su implementación en 2009, los datos son claros: ninguna mujer ha sido asesinada llevando una de estas pulseras.

No obstante, el sistema no es infalible y ha sido cuestionado recientemente por diversos motivos:

La Fiscalía ha señalado fallos en el volcado de datos del sistema Cometa durante el cambio del proveedor tecnológico. Esto generó una “potencial desprotección” y produjo “una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o absoluciones”.

durante el cambio del proveedor tecnológico. Esto generó una “potencial desprotección” y produjo “una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o absoluciones”. Desde Igualdad admitieron haber recibido alertas sobre problemas entre diciembre de 2024 y mayo de 2025.

Durante la transición entre Telefónica y la UTE Vodafone–Securitas, los juzgados no podían consultar adecuadamente los movimientos de los agresores. Esto impactó negativamente en procedimientos penales.

Jueces especializados en Violencia de Género han observado que los nuevos dispositivos son más manipulables y han constatado situaciones donde el agresor estaba presente en el domicilio de la víctima sin activar la alarma correspondiente.

A pesar de estos problemas, desde el Ministerio insisten en que “no ha habido fallos en las pulseras; el sistema ha funcionado” y afirman que el impacto fue “mínimo”, afectando solo al alrededor del 1% de los casos. Sin embargo, cuando se trata de mujeres con agresores bajo supervisión monitoreada, ese 1% deja de ser solo un dato frío para convertirse en un riesgo inaceptable.

Igualdad, recursos y un discurso que pierde fuerza

El renovado Pacto de Estado, la Ley de Libertad Sexual, los nuevos protocolos y las campañas informativas… Todo este marco normativo junto al discurso oficial indica una clara prioridad política. Sin embargo, los datos sobre 2026 y el porcentaje récord de víctimas que habían presentado una o varias denuncias previas demuestran que hay una desconexión entre lo legislativo y su aplicación real sobre el terreno.

El relato institucional sobre éxitos se sostiene cada vez con más dificultad ante hechos como:

Se admite que muchas medidas del Pacto aún están sin desplegarse.

El sistema de pulseras telemáticas atraviesa una transición tecnológica mal gestionada.

Y al mismo tiempo parece haber recursos policiales abundantes para ciertos perfiles mediáticos mientras escasean para aquellas mujeres con amenazas verificadas.

Marlaska, las escoltas y las mujeres desprotegidas

En este escenario surge Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior. Su gestión ha generado controversia al salir a relucir una asignación discutible: escoltas para figuras mediáticas cercanas al Gobierno mientras miles de víctimas reales carecen del resguardo necesario.

El subinspector policial Alfredo Perdiguero ha denunciado públicamente que Leire Díez, conocida como “fontanera” del PSOE recibió protección policial sin cumplir con los requisitos habituales. Según su testimonio, le asignaron escolta con un objetivo adicional: actuar como cortafuegos ante la UCO, que estaba investigando su presunta implicación en un caso delicado.

Simultáneamente, sindicatos como JUPOL han puesto el foco también en la escolta otorgada a la tertuliana Sarah Santaolalla:

Se habla incluso de hasta 10 o 15 policías asignados para su protección según denuncias sindicales; esto ocurrió pese a existir una sentencia que desestimaba la agresión denunciada y un informe forense incompatible con lesiones evidentes.

asignados para su protección según denuncias sindicales; esto ocurrió pese a existir una sentencia que desestimaba la agresión denunciada y un informe forense incompatible con lesiones evidentes. El Ministerio ha clasificado como materia reservada detalles sobre esta escolta utilizando la Ley de Secretos Oficiales vigente desde 1968 para evitar explicar ni el gasto ni el procedimiento seguido.

detalles sobre esta escolta utilizando la Ley de Secretos Oficiales vigente desde 1968 para evitar explicar ni el gasto ni el procedimiento seguido. Ante esta polémica creciente, Interior decidió rebajar su nivel de riesgo inicial desde “medio” a “bajo”, retirando así la escolta permanente e implementando un sistema puntual para vigilancia.

Mientras todo esto sucede, el propio sistema VioGén reporta más de 100.000 casos activos donde hay decenas de miles de mujeres sin vigilancia adecuada debido a falta evidente agentes especializados. Los sindicatos policiales hablan incluso situaciones donde un único agente debe hacerse cargo del seguimiento hasta cien víctimas mientras equipos completos son destinados a escoltas cuestionables.

Un sistema desbordado que pierde credibilidad

La combinación entre un récord histórico en asesinatos por parte hombres que ya habían sido denunciados previamente; fallos evidentes en sistemas telemáticos; junto con un uso controvertido respecto a los recursos destinados a protección genera una palpable sensación generalizada entre víctimas y miembros del cuerpo policial así como parte significativa del público: hay desconfianza.

Al final del día surge una pregunta incómoda pero necesaria: ¿cómo explicar a una mujer que ha denunciado cómo su agresor incumple órdenes judiciales mientras no hay efectivos disponibles para protegerla… cuando al mismo tiempo el Estado despliega decenas policías sobre perfiles cercanos al poder político?

La respuesta no radica simplemente en lanzar otro eslogan vacío; es necesario realizar una reordenación real respecto a prioridades donde ese alarmante 37,5% deje atrás su condición récord para convertirse nuevamente en lo que nunca debió dejar ser: un aviso rojo urgente que exige acción inmediata antes que sea demasiado tarde.