El enigma de las alcantarillas en Nueva York se entrelaza con vídeos, sospechas y peligros en la red subterránea

El enigma de las alcantarillas en Nueva York ha trascendido de las plataformas digitales a la investigación policial tras la difusión de vídeos que ilustran a grupos de personas accediendo y saliendo del sistema de saneamiento en varios puntos de la ciudad. Estas imágenes, filmadas durante la madrugada, han avivado la sospecha sobre la posibilidad de una actividad organizada. De hecho, una de las teorías que manejan los investigadores sugiere que podrían tratarse incluso de cazatesoros en busca de objetos valiosos en el subsuelo.

La alarma se encendió cuando vecinos y testigos informaron sobre incidentes en barrios como Brooklyn y Queens, donde varias personas fueron vistas retirando tapas de mantenimiento, adentrándose en los túneles y saliendo horas después. Un caso especialmente comentado mostró a un grupo de ocho individuos emergiendo del sistema, cambiándose de ropa junto a vehículos aparcados antes de marcharse, un detalle que intensificó la sensación de que no era una simple travesura aislada.

Qué se conoce hasta el momento

La investigación sigue su curso y, por el momento, la policía no ha confirmado si todos los episodios están relacionados ni si hay conexión entre los distintos vídeos. Sin embargo, según medios que han seguido el caso, al menos uno de los avisos se produjo tras observar a varias personas abrir una tapa de alcantarilla en Gravesend, Brooklyn, y descender al sistema subterráneo durante la noche.

En un episodio anterior, en Astoria (Queens), cámaras de seguridad captaron a varios hombres con linternas y botas impermeables levantando una tapa para entrar al alcantarillado. Un testigo que alertó sobre el incidente describió una escena extraña y cerrada, con los implicados actuando con precaución y reponiendo la tapa antes de desaparecer.

La propia Policía de Nueva York ha querido mitigar el componente de amenaza inmediata. Según relatos recogidos por los medios, agentes de la Unidad de Servicios de Emergencia descendieron al sistema para verificar si había algún riesgo para el público y no encontraron nada alarmante. El Departamento de Protección Ambiental también intervino y tampoco detectó daños significativos en el equipo.

La teoría que más peso está adquiriendo

Entre las hipótesis que circulan, destaca con fuerza la relacionada con los cazatesoros. Esta idea, recogida por medios locales y comunicada por fuentes policiales, sugiere que algunos grupos podrían estar buscando objetos valiosos que terminan en las aguas residuales. Esta explicación parece encajar con las repeticiones nocturnas, el uso constante de linternas y botas impermeables, así como la aparente coordinación observada en algunos movimientos.

Sin embargo, la policía no ha confirmado esta línea como única ni definitiva. El caso sigue abierto y lo único existente son imágenes, testimonios y una secuencia de hechos que atrae la atención por su rareza. Para conocer más sobre este desarrollo, se puede consultar el reportaje original publicado por 20minutos sobre el misterio de las alcantarillas en Nueva York.

Por qué preocupa este fenómeno

Más allá del morbo viral que suscita, hay un lado serio: acceder al alcantarillado neoyorquino es ilegal y extremadamente peligroso. Un portavoz del Departamento de Protección Ambiental advirtió acerca de riesgos como gases nocivos, superficies inestables, inundaciones y espacios confinados; una combinación letal incluso para quienes tienen experiencia.

Además, existe un riesgo para la circulación vial y los peatones. En varios vídeos se observa cómo los accesos están ubicados en medio del tráfico o zonas donde circulan coches, lo cual incrementa el peligro potencial de accidentes. Esta es otra razón por la cual tanto la policía como los responsables municipales quieren identificar a los involucrados lo más pronto posible.

Perfil del fenómeno: características comunes en las imágenes

Las escenas más frecuentes en los vídeos e imágenes compartidas presentan un patrón similar:

Grupos pequeños o medianos operando generalmente durante la madrugada.

Tapas de alcantarilla levantadas en áreas residenciales.

Personas equipadas con linternas , botas o ropa adecuada para moverse en ambientes húmedos.

, o ropa adecuada para moverse en ambientes húmedos. Salidas rápidas del subsuelo seguidas por una rápida retirada del lugar ya sea a pie o en vehículos.

En algunos casos se observan cambios rápidos de ropa junto a la calzada tras salir del túnel.

Anécdotas y detalles que han alimentado el misterio