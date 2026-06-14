Las 52 facturas que acorralan al PSOE: la UCO detecta un patrón de financiación ilegal en un restaurante de Madrid

La situación se repite con tal frecuencia que ha dejado de considerarse un simple descuido para convertirse en un presunto modus operandi: cantidades iguales, conceptos idénticos, un mismo restaurante y un beneficiario político claro. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha centrado su atención en un sistema de facturación que, según los investigadores, se ajusta a un esquema clásico de financiación irregular del PSOE mediante facturas falsas relacionadas con la hostelería.

En el epicentro del caso se encuentra el restaurante madrileño La Tragantía, vinculado a la conocida trama Ábalos y ahora señalado como uno de los puntos clave de una operativa que habría facilitado el movimiento de dinero opaco bajo la apariencia de meras comidas laborales.

Cómo funcionaba el circuito de las facturas

Los informes elaborados por la UCO describen un flujo muy específico tanto de dinero como de documentación:

Al menos 15.450 euros desembolsados por el PSOE mediante facturas emitidas por un solo restaurante en un lapso aproximado de nueve meses.

desembolsados por el PSOE mediante en un lapso aproximado de nueve meses. En total, ya se han analizado 52 facturas sospechosas, muchas con importes idénticos y redondeados: 120, 300, 210 o 330 euros , sin variaciones mínimas.

sospechosas, muchas con importes idénticos y redondeados: , sin variaciones mínimas. Un patrón mensual que se repetía: alrededor de 2.000–3.000 euros al mes por local, contabilizados como gastos de restauración y representación.

No solo importa la repetición de los importes. La UCO destaca la “regularidad matemática” en las cifras, algo prácticamente inusual en hostelería debido a las variaciones naturales en consumiciones, extras o número de comensales. En enero de 2021, por ejemplo, la trama presentó al PSOE cinco facturas exactas de 120 euros por comidas supuestamente celebradas en La Tragantía durante cinco días de los ocho en los que se habría asistido al local.

A esto se añaden otros aspectos que los investigadores consideran cruciales:

Las facturas mencionan menús cerrados a 30 euros por persona , pero el restaurante no ofrece menús a ese precio en su carta real.

, pero el restaurante en su carta real. Se documentan comidas para 10 u 11 personas que, según testigos, nunca tuvieron lugar con esa cantidad de asistentes .

que, según testigos, . Existen tickets creados ad hoc, confeccionados para ajustar una cifra concreta al final del mes.

De acuerdo con los testimonios recopilados por la Guardia Civil, era el propio Koldo García Izaguirre, exasesor del José Luis Ábalos, quien daba instrucciones para elaborar los tickets y las facturas finales, especificando un número aleatorio de comensales y ajustando los importes a la cifra deseada.

La Tragantía y la trama Ábalos: mucho más que un restaurante

La Tragantía no figura en los informes únicamente como otro proveedor. La UCO lo identifica como uno de los centros operativos habituales dentro de la trama Ábalos, un sitio recurrente para encuentros discretos entre funcionarios del PSOE y empresarios interesados en contratos públicos.

En este contexto se habrían negociado presuntas comisiones ilegales relacionadas con adjudicaciones que luego requerían una justificación contable. Aquí es donde entran las facturas sospechosas:

Se utilizaban comidas ficticias o infladas para justificar pagos en efectivo o movimientos previos de fondos.

para justificar pagos en efectivo o movimientos previos de fondos. Al final del mes, el restaurante consolidaba los tickets manipulados y enviaba la factura al PSOE, que la incluía en su contabilidad como gasto ordinario correspondiente a representación.

y enviaba la factura al PSOE, que la incluía en su contabilidad como gasto ordinario correspondiente a representación. Este sistema permitía dar salida a dinero ilícito, reintegrándolo al circuito legal con una apariencia formalmente aceptable.

La documentación relacionada con estas facturas ya ha sido remitida al Tribunal de Cuentas, encargado de auditar minuciosamente los movimientos y su encaje dentro del financiamiento del partido. La UCO considera estos documentos como pruebas cruciales dentro de una causa bajo secreto por presunta financiación irregular y corrupción institucional.

El esquema económico: del dinero negro al gasto legítimo

Los expertos en blanqueo consultados por los investigadores describen este mecanismo como un esquema circular para fondos ilícitos. El recorrido sería el siguiente:

Captación de dinero negro procedente de comisiones irregulares u otras actividades opacas. Necesidad imperiosa de reinsertar ese dinero dentro del circuito legal sin levantar sospechas fiscales. Emisión de facturas falsas vinculadas a hostelería como gasto legítimo del partido (comidas laborales, reuniones internas). Pago efectivo desde las cuentas del PSOE mediante dinero limpio, mientras parte del efectivo regresaría a la trama en metálico. Mezcla final entre fondos lícitos e ilícitos que complica rastrear el origen real de cada euro.

Así, la contabilidad del partido se convierte en una especie de blindaje perfecto: un gasto más relacionado con representación respaldado por justificantes formales que aparentan normalidad. Para quienes investigan esta situación, este circuito representa algo más que un simple abuso; es parte integral del sistema diseñado para asegurar la financiación ilegal dentro del ámbito político.

El papel de la UCO y el alcance penal

La UCO trabaja sobre una pieza separada con gran relevancia tanto penal como política, enfocada en las relaciones financieras entre la trama Ábalos y la sede central situada en Ferraz. Aunque esta causa permanece bajo secreto, los datos disponibles dibujan un panorama delicado:

Se han analizado al menos 52 facturas , todas ellas con indicios claros de falsedad material o ideológica.

, todas ellas con indicios claros de falsedad material o ideológica. El volumen total introducido podría superar ampliamente los 90.000 euros en efectivo si se incluyen otros locales y períodos temporales relevantes, según estimaciones recogidas en informes previos.

en efectivo si se incluyen otros locales y períodos temporales relevantes, según estimaciones recogidas en informes previos. Las implicaciones van más allá del ámbito administrativo frente al Tribunal de Cuentas e incluyen posibles cargos por delitos relacionados con falsedad documental, blanqueo y financiación ilegal para partidos políticos.

Los investigadores enfatizan que las facturas están diseñadas con un objetivo “claro”: proporcionar una apariencia estrictamente legal a fondos cuyo origen real tendría importantes consecuencias penales. Es precisamente esta intención lo que marca la línea divisoria entre una chapuza contable y una estructura organizada destinada a prácticas corruptas.

En este contexto, el restaurante mencionado, junto a las cifras repetitivas tales como 120, 300 o 330 euros, así como las comidas inexistentes para hasta 11 personas pasan a ser elementos clave; dejan atrás su carácter anecdótico para transformarse en pistas fundamentales capaces de sostener una causa sensible para el partido actual gobernante.

Ahora queda por ver si estos fríos números acabarán confirmando ante el tribunal lo que la UCO ya considera algo más allá de simples coincidencias estadísticas.