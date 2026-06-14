Fallece una joven de 21 años tras ser lanzada sin cuerda en un salto de puenting

Este sábado, una joven de 21 años, conocida como María Eduarda Rodrigues de Freitas, perdió la vida en Brasil tras ser lanzada sin la correspondiente cuerda de seguridad durante un salto de puenting en el famoso Puente del Esqueleto, ubicado en el municipio de Limeira, estado de São Paulo.

El trágico accidente ocurrió durante un evento organizado por una empresa privada. Según han informado las autoridades locales, el personal encargado no ató la cuerda antes del salto. Al llegar al lugar, la Policía Militar confirmó que la víctima cayó al vacío sin protección alguna y que, lamentablemente, los equipos médicos solo pudieron certificar su fallecimiento.

Seis detenidos y una investigación en marcha

La respuesta policial fue rápida: han sido detenidas seis personas relacionadas con la organización del evento mientras se esclarecen las posibles responsabilidades penales y administrativas.

La Policía Civil ha iniciado una investigación para reconstruir lo sucedido, revisar los protocolos de seguridad y determinar si hubo negligencia, imprudencia o fallos en la supervisión durante la instalación y el salto.

El Ayuntamiento de Limeira también ha decidido actuar y ha presentado una denuncia contra el Gobierno federal brasileño por omisión. Según el consistorio, desde principios de 2025 habían intentado establecer medidas de seguridad para el puente sin recibir respuestas adecuadas.

Detalles sobre la víctima y el salto

Las informaciones indican que María Eduarda estaba participando en una actividad recreativa de bungee jump cuando ocurrió el desafortunado incidente.

Tenía 21 años .

. El salto se llevó a cabo en el Puente del Esqueleto , en Limeira .

, en . La caída fue de aproximadamente 40 metros , según fuentes locales.

, según fuentes locales. En el momento del salto, la cuerda de seguridad no estaba fijada.

La empresa organizadora era de carácter privado.

La dureza del caso ha reavivado la discusión sobre las prácticas de ocio extremo mal controladas, donde un espectáculo puede transformarse fácilmente en tragedia.

Un contexto donde el riesgo se convierte en atractivo

Esta tragedia refleja una tendencia más amplia: la normalización de experiencias extremas convertidas en contenido visual o retos virales. Dentro de este fenómeno se encuentran los conocidos como selfies mortales y otras locuras que buscan impresionar. En muchas ocasiones, la seducción del impacto visual y la presión grupal superan al sentido común.

Aquí no se trata solamente del amor por las alturas; lo preocupante es el error básico que transformó una actividad supuestamente segura en un fatal desenlace. La falta de sujeción previa, si se corrobora durante la investigación, señala un fallo elemental en un deporte donde los márgenes para errar son prácticamente inexistentes.

Un puente con antecedentes problemáticos y presión institucional

El famoso Puente del Esqueleto había estado bajo vigilancia institucional desde hacía tiempo. El Ayuntamiento de Limeira sostiene que este lugar presenta riesgos conocidos y carece todavía de las medidas adecuadas para garantizar la seguridad, a pesar de sus insistentes gestiones ante las autoridades federales.

Este choque entre responsabilidades podría convertirse también en uno de los ejes centrales del caso: el consistorio sostiene que la fiscalización, mantenimiento y control del acceso dependen del Gobierno federal, mientras que la investigación penal debe esclarecer quién permitió que se llevara a cabo una actividad tan arriesgada sin las garantías necesarias.

Perfil de María Eduarda Rodrigues de Freitas

Joven brasileña con apenas 21 años .

. Participaba en una experiencia extrema en Limeira .

. Su muerte ha desencadenado varias detenciones e investigaciones.

Detalles adicionales sobre el caso

El lugar del accidente es conocido como el Puente del Esqueleto , un nombre inquietante incluso antes de conocer su historial de seguridad.

, un nombre inquietante incluso antes de conocer su historial de seguridad. Este incidente ha provocado una respuesta institucional rápida tanto por parte policial como municipal, algo poco común en situaciones similares.

La primera gran discusión pública no se centra tanto en el deporte como tal, sino más bien en el control básico sobre esta actividad y los errores humanos involucrados.

La expresión selfies mortales y otras locuras encapsula bien cómo ciertas prácticas priorizan lo visual sobre la seguridad; aunque aquí lo primordial sigue siendo señalar las fallas organizativas.

Fuentes