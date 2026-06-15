Tragedia aérea en Brasil: el último vuelo de Oliver Tree y el youtuber Gaspi

La calma de un domingo de junio en Río de Janeiro se vio abruptamente interrumpida. En cuestión de segundos, una explosión resonó en el cielo, dos helicópteros se precipitaron a tierra y un concesionario de coches eléctricos se convirtió en un caos de fuego y metal. Entre los seis fallecidos se encontraban el cantante estadounidense Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspi, figuras destacadas en la cultura pop digital.

De acuerdo con los primeros reportes del Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro, los helicópteros chocaron en pleno vuelo a las 8:59, hora local, sobre el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste. Tras la colisión, uno de los aparatos se estrelló contra el aparcamiento de un concesionario, lo que provocó un incendio que afectó a unos veinte vehículos y generó una columna de humo visible desde varios kilómetros a la redonda.

Qué se sabe del choque de helicópteros

Las autoridades brasileñas han confirmado que:

Las seis personas a bordo perdieron la vida; cinco viajaban en un helicóptero y el piloto del otro estaba solo.

a bordo perdieron la vida; cinco viajaban en un helicóptero y el piloto del otro estaba solo. Uno de los helicópteros cayó sobre un estacionamiento privado relacionado con un concesionario, donde las llamas alcanzaron aproximadamente 20 vehículos .

. No ha habido heridos en tierra, a pesar de la lluvia de fragmentos que impactaron edificios cercanos.

En una de las aeronaves viajaban:

Oliver Tree Nickel , cantante y productor estadounidense.

, cantante y productor estadounidense. Gaspar Prim Díaz , conocido como Gaspi , youtuber argentino.

, conocido como , youtuber argentino. Lucas Vignale , director argentino de videoclips.

, director argentino de videoclips. Lucas Brito Chaves (Lucas Frota) , productor musical brasileño.

, productor musical brasileño. El piloto Alexandre Souza.

El segundo helicóptero solo contaba con su piloto, Charles Marsillac, quien también perdió la vida.

"Accidente Aéreo":

Porque así fue el momento donde chocaron loa dos helicópteros. Informan que fallecieron el youtuber Gaspi y al cantante Oliver Tree.pic.twitter.com/63B1Fxjslc — Tendencias (@TTendenciaX) June 14, 2026

La identificación de las víctimas ha sido complicada debido al estado en que quedaron tras el incendio. Las autoridades forenses han tenido que recurrir a pruebas periciales para confirmar las identidades. La policía, junto con la Fuerza Aérea Brasileña y el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (CENIPA), están investigando las causas detrás del choque, revisando documentación sobre las aeronaves y analizando imágenes captadas por cámaras de seguridad del área.

El escenario del siniestro: un barrio convertido en zona de desastre

El lugar donde ocurrió el impacto no es precisamente un descampado; es una zona muy transitada. Recreio dos Bandeirantes combina bloques residenciales con comercios y concesionarios. Varios testigos relataron a medios locales haber escuchado “una fuerte explosión en el cielo” antes de ver uno de los helicópteros caer en picado, seguido por una bola de fuego que emergió desde el aparcamiento.

Aspectos destacables del escenario:

La caída sobre el concesionario provocó una reacción en cadena en las baterías de litio de los coches eléctricos, lo que complicó enormemente la labor de los bomberos.

Los equipos debieron aplicar protocolos específicos para enfriar esas baterías y prevenir nuevas explosiones.

La estructura de las aeronaves quedó parcialmente desintegrada, lanzando hélices y fragmentos a gran velocidad contra fachadas y balcones cercanos.

A pesar del nivel devastador del siniestro, los servicios de emergencia no han reportado víctimas civiles en tierra. Este hecho ha sido señalado por las autoridades como casi milagroso dadas las circunstancias tan adversas.

No lo puedo creer aún, estoy sin palabras, cuando vi la corbata de Gaspi en este video no pude contener las lágrimas. QEPD🕊️ pic.twitter.com/ZNBQgaQbKb — Magia28 (@JuanDark028) June 14, 2026

Oliver Tree: un perfil entre el meme y el hit global

Oliver Tree Nickel, con 32 años, había logrado hacerse un hueco único en la música pop contemporánea así como en la cultura digital. Originario de California, fusionaba pop alternativo con electrónica mientras cultivaba una estética surrealista. Su imagen pública estaba marcada por chándales noventeros, un corte de pelo peculiar y actuaciones que parecían sacadas directamente de un sketch cómico.

Algunos momentos destacados en su carrera incluyen:

Éxitos virales como “Life Goes On” y “Miss You”, que dominan listas musicales y redes sociales.

Un estilo escénico que combinaba humor absurdo con performances críticas hacia la industria musical.

Colaboraciones con productores y creadores que ampliaron su huella en TikTok, YouTube e Instagram.

Oliver Tree se encontraba en Brasil como parte de una gira internacional que incluía conciertos así como grabaciones junto a otros creadores latinoamericanos, entre ellos Gaspi y el director Lucas Vignale. Medios brasileños habían estado siguiendo sus pasos durante su estancia en el país e informando sobre sus planes antes del accidente, lo cual fue ampliamente cubierto por la prensa especializada en celebridades.

Gaspi, Vignale y la constelación de creadores a bordo

La tragedia ha tenido un fuerte impacto también dentro del ecosistema creativo latinoamericano:

Gaspar Prim “Gaspi” había logrado consolidarse como uno de los más destacados youtubers argentinos gracias a sus directos humorísticos, colaboraciones en plataformas streaming y su constante presencia en redes sociales dirigidas al público joven.

había logrado consolidarse como uno de los más destacados youtubers argentinos gracias a sus directos humorísticos, colaboraciones en plataformas streaming y su constante presencia en redes sociales dirigidas al público joven. Lucas Vignale , aportando su visión creativa desde detrás de cámara: realizador y director especializado en videoclips, trabajaba codo a codo con artistas emergentes así como creadores digitales locales.

, aportando su visión creativa desde detrás de cámara: realizador y director especializado en videoclips, trabajaba codo a codo con artistas emergentes así como creadores digitales locales. Por su parte, Lucas Brito Chaves (Lucas Frota) conectaba la escena musical brasileña con la internacional desde su labor como productor musical.

El hecho que este grupo viajara juntos refleja una práctica habitual: giras donde se combinan conciertos con grabación audiovisual, colaboraciones cruzadas e incluso publicidad. Un engranaje laboral que fue abruptamente detenido por este trágico accidente.

Investigación abierta y dudas pendientes

Las autoridades aeronáuticas han abierto varias líneas para investigar lo sucedido:

Posible error humano durante la maniobra antes del cruce entre rutas aéreas.

Condiciones del tráfico aéreo dado que es una zona utilizada tanto para vuelos turísticos como ejecutivos.

Estado técnico general tanto de las aeronaves como cumplimiento con protocolos establecidos para mantenimiento operativo.

El CENIPA ha enviado especialistas para llevar a cabo lo que han denominado “acción inicial”: recogida e inspección minuciosa de restos materiales, análisis detallados sobre trayectorias conocidas e entrevistas a testigos presenciales del siniestro. Al mismo tiempo, la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) está revisando toda la documentación relacionada con los helicópteros implicados así como las licencias correspondientes a sus pilotos.

Mientras llegan respuestas concretas al caso, ya se considera una tragedia aérea entre las más graves ocurridas recientemente en Río. Esto no solo por el número elevado de víctimas sino también por lo simbólico que resulta perder simultáneamente a un artista global como Oliver Tree junto a un creador tan popular como Gaspi.

Anécdotas y detalles que marcan la historia

En las últimas horas han surgido datos relevantes:

Antes incluso del anuncio oficial sobre sus identidades, el nombre Oliver Tree figuraba ya en el manifiesto del vuelo. Sin embargo, las autoridades solicitaron cautela hasta completar todo proceso identificativo forense correspondiente.

figuraba ya en el manifiesto del vuelo. Sin embargo, las autoridades solicitaron cautela hasta completar todo proceso identificativo forense correspondiente. En días previos al accidente, Gaspi había compartido contenido desde Brasil documentando su viaje así como colaboraciones con otros creadores; esto ha convertido su última actividad digital en una especie de archivo involuntario previo al trágico desenlace.

había compartido contenido desde Brasil documentando su viaje así como colaboraciones con otros creadores; esto ha convertido su última actividad digital en una especie de archivo involuntario previo al trágico desenlace. Los vecinos alrededor Recreio dos Bandeirantes comentan cómo esta zona era conocida por ser punto habitual para despegues aterrizajes turísticos; algo que ahora será examinado detenidamente durante la investigación correspondiente.

La mezcla entre fama digital, música globalizada y un accidente tan impactante ha dejado grabada una imagen difícilmente borrable: dos helicópteros cruzándose por encima del cielo carioca mientras marcaban abruptamente el fin inesperado para varias trayectorias aún ascendentes.