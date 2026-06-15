Espeluznante: arrojan al vacío y sin cuerda a María Eduarda Rodrigues mientras hacía un salto en bungee

La escena podría haber sido parte de un anuncio sobre deportes extremos: un grupo de jóvenes en un puente elevado, risas, gritos y la promesa de una dosis intensa de adrenalina. Sin embargo, lo que siguió fue el salto mortal de María Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 años, quien cayó al vacío sin cuerda y cuya muerte ha desencadenado una investigación por homicidio en Brasil.

Este trágico suceso ha impactado profundamente en el floreciente sector de las actividades arriesgadas y ha puesto al descubierto una serie alarmante de negligencias: una empresa operando sin licencia, protocolos de seguridad ignorados y un viaducto desatendido careciendo de supervisión oficial.

Lo que se conoce sobre el accidente en el Puente del Esqueleto

El incidente tuvo lugar el sábado en el conocido Puente del Esqueleto, ubicado en Limeira, en el estado de São Paulo. Esta zona se ha vuelto popular entre los entusiastas del bungee jump y senderismo, a pesar de ser un viaducto ferroviario inactivo, sin control regulador y sin estructuras adecuadas para actividades comerciales.

Los primeros informes policiales y los vídeos que circulan en redes sociales revelan que:

La actividad estaba organizada por una empresa privada dedicada a saltos extremos que operaba clandestinamente, sin las licencias ni autorizaciones necesarias.

Los saltos se realizaban desde alturas entre 30 y 40 metros, utilizando cuerdas fijadas a la estructura del puente.

En el momento crucial, los instructores dieron la señal y empujaron a María Eduarda cuando la cuerda de seguridad no estaba conectada a su arnés .

cuando . Testigos y compañeros se percataron rápidamente del error; su cuerpo cayó al vacío, impactando contra el suelo debajo del viaducto.

Los intentos por reanimarla fueron infructuosos; los servicios médicos confirmaron su fallecimiento por politraumatismo.

La Policía Militar confirmó que todo se debió a la falta básica de asegurar la cuerda al arnés antes del salto, un error que infringe cualquier estándar mínimo aceptable para este tipo de actividades. La reconstrucción del incidente y las grabaciones apuntan a una cadena de errores humanos concatenados, sin ningún sistema eficaz de verificación o supervisión externa.

एक भूल। अगले पल दर्दनाक मौत। मंजर देख दिल दहल जाएगा। 21 साल की लड़की को Bungee jump कराते समय कर्मचारी सेफ्टी रस्सी लगाना भूले। ब्रिज से नीचे फेंका। लड़की की मौत। 6 गिरफ्तार। सनसनीखेज घटना ब्राजील के साओ पोलो का लाइमीरा (Limeira) शहर की। इस शहर का स्केलेटन ब्रिज» Skeleton… pic.twitter.com/O16JJC7AJL — Sunil Maurya (@smaurya_journo) June 14, 2026

Para entender mejor lo ocurrido, es esencial revisar este reportaje sobre el accidente mortal en el puenting que costó la vida a María Eduarda Rodrigues y las razones por las cuales fue lanzada sin cuerda, resultando en la detención de seis individuos que actuaban fuera del marco legal.

Seis detenidos y la búsqueda de responsabilidades penales

Tras el impacto inicial del suceso, las autoridades se movilizaron rápidamente:

La policía identificó al equipo encargado de gestionar la actividad en el puente.

Seis personas fueron arrestadas por su vinculación con la organización del evento, incluyendo responsables empresariales y monitores presentes durante el salto.

Tres individuos intentaron escapar tras el accidente, pero fueron capturados horas más tarde.

La principal línea investigativa se centra en un posible homicidio por imprudencia grave (homicidio culposo según la normativa brasileña), relacionado con:

La falta de licencia para operar;

La ausencia total de medidas mínimas para garantizar la seguridad;

La falta de revisión adecuada del equipo antes del salto;

El intento aparente de ocultar pruebas (como eliminar perfiles y contenidos en redes sociales).

Al menos tres detenidos alegaron que todo fue resultado de un “despiste”, un olvido dentro del procedimiento. Ahora queda ante la Fiscalía una pregunta crucial: ¿se trató simplemente de un error aislado o es reflejo inevitable de una operación precaria e ilegal?

VÍDEO MUESTRA CÓMO FUNCIONABA EL BUNGEE JUMP DONDE UNA JOVEN MURIÓ😓 📣El video referencial muestra cómo debía ser el salto de la joven de 21 años que fue lanzada sin cuerdas del Puente Esqueleto, en Limeira, Brasil. Se trata de María Eduarda Rodrigues de Freitas, quien falleció… pic.twitter.com/bOkpi0iAO2 — Radio 780 AM (@780AM) June 14, 2026

Un puente olvidado y sin propietario claro

El lugar donde ocurrió el accidente no es desconocido para las autoridades locales. El Puente del Esqueleto es un viaducto ferroviario fuera de servicio, utilizado informalmente por aficionados al deporte extremo.

Algunos datos relevantes sobre este entorno son:

No existe vigilancia ni señalización específica sobre actividades peligrosas.

Las autoridades locales y federales se culpan mutuamente por la falta de control sobre el puente y su uso recreativo.

Este no es el primer incidente registrado; vecinos mencionan otros accidentes relacionados con saltos extremos aunque ninguno había tenido tanta repercusión como este.

El Ayuntamiento de Limeira ha anunciado su intención de presentar una denuncia ante instancias federales debido a la falta evidente de fiscalización y al vacío normativo respecto al uso del puente. El debate ahora gira en torno a quién debe regular estas infraestructuras abandonadas y qué margen tienen empresas para explotarlas comercialmente sin levantar las alarmas pertinentes.

¿Quién era María Eduarda Rodrigues?

La víctima respondía al nombre completo Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, tenía solo 21 años y trabajaba como profesora de educación física en un gimnasio ubicado en Jandira, área metropolitana cercana a São Paulo.

Algunas características sobre ella son:

Tenía 21 años y era brasileña.

Se dedicaba a la educación física con especialización en entrenamiento dentro del gimnasio.

Era apasionada por mantenerse activa y disfrutaba realizar actividades al aire libre según sus allegados.

No había antecedentes polémicos ni situaciones riesgosas previas: era una joven participando en lo que debería haber sido una jornada recreativa organizada por profesionales. Este contraste entre su perfil personal y las condiciones inadecuadas del evento ha generado indignación pública.

Detalles adicionales han salido a relucir:

Compañeros y clientes del gimnasio describen a María Eduarda como alguien muy activa, accesible y capaz de motivar a quienes entrenaban con ella.

El salto desde el Puente del Esqueleto se presentaba como “un día lleno de aventura” dentro del auge actual por los deportes extremos durante los fines de semana.

Tras su muerte, los responsables eliminaron rápidamente perfiles e información relacionada con su actividad profesional en redes sociales; este gesto ha sido severamente criticado tanto por investigadores como por la opinión pública.

La imagen sonriente de María Eduarda, justo antes del salto con su arnés puesto, se ha convertido ya en símbolo doloroso: representa esa línea que muchos creían bien marcada; esa confianza básica que uno espera recibir cuando paga para vivir una experiencia extrema: que al menos se cumpla lo más elemental: que la cuerda esté realmente atada.