El ático que amplió el negocio sexual del suegro de Sánchez

La historia de la Sauna Adán vuelve a ocupar titulares con un dato que plantea más interrogantes que certezas: el suegro de Pedro Sánchez habría utilizado un segundo contrato de arrendamiento para expandir su negocio en el ático del mismo edificio, siempre bajo la excusa de una ficticia tienda de muebles.

La información, revelada por El Debate, indica que en 1980 se firmó un primer contrato para un local destinado a “exposición y tienda de muebles”, aunque en la práctica terminó funcionando como sauna con servicios de prostitución. Seis años más tarde, en 1986, se habría firmado otro acuerdo para el ático, supuestamente como “ampliación y complemento” del negocio original, aunque la actividad real se dirigió hacia otros rumbos.

Qué recoge la documentación

Según lo publicado por El Debate, el ático fue parte del mismo entramado empresarial durante muchos años y no se utilizó para una tienda de muebles, sino como espacio adicional a la sauna. La pieza destaca que durante 42 años Sabiniano Gómez mantuvo el arrendamiento del inmueble ubicado en la calle San Bernardo 38, en Madrid, control que se extendió hasta 2022, cuando Pedro Sánchez ya llevaba cuatro años en La Moncloa.

El interés no radica únicamente en el contrato. La publicación también menciona un sistema de grabaciones en el ático y cita el testimonio exclusivo de Paco de Narváez, quien asegura que visitaba la sauna cada mes para cobrar anuncios de la revista Mensual, afirmando que “el gran negocio de Sabiniano comenzó en los años 80”. Esta versión coincide con otras informaciones previas sobre la red de locales relacionados con la familia de Begoña Gómez.

Qué se sabe del entramado

Diversos medios han ido trazando un mapa similar: Sabiniano Gómez fue copropietario de la sauna Adán entre 1989 y 2006 y también habría estado involucrado en otros locales dedicados al ocio sexual en Madrid. The Objective indicó que el ático se alquilaba por unos 850 euros al mes y que tanto el bajo como los pisos superiores formaban parte del mismo negocio.

Newtral recuerda que en 2024 una resolución judicial caracterizó estas actividades como “lícitas”, aunque esa calificación no elimina las dudas políticas y periodísticas sobre el uso real de los inmuebles. Esta distinción es crucial: hay una diferencia entre legalidad formal y el verdadero destino de estos espacios, así como el relato que hoy intenta reconstruirse con contratos, testimonios y registros históricos.

El papel de la familia y el debate político

Las publicaciones recientes reavivan también la discusión sobre los posibles beneficios indirectos para Pedro Sánchez y Begoña Gómez derivados de ese patrimonio familiar. Tanto El Independiente como El Debate sitúan parte del negocio en inmuebles arrendados a precios bajos y vinculados a una empresa familiar encargada de gestionar saunas y otros locales.

A su vez, este asunto ha vuelto a entrar en las disputas políticas. Las acusaciones por parte de Alberto Núñez Feijóo sobre un supuesto beneficio “a título lucrativo” han reabierto una historia que mezcla patrimonio público, negocios sexuales, contratos antiguos y una larga guerra narrativa.

Perfil de Sabiniano Gómez

Empresario relacionado durante décadas con saunas y locales de alterne en Madrid.

Figura discreta ante los medios, pero central en la creación del negocio familiar alrededor de la calle San Bernardo .

. Su actividad quedó asociada a una red que algunos medios vinculan a varios locales, no solo a la sauna Adán .

. Falleció en 2024, aunque su nombre sigue surgiendo cada vez que se analiza el origen patrimonial de la familia política del presidente.

Anécdotas y curiosidades

El primer contrato mencionaba una tienda de muebles, una cobertura que luego no coincidió con la actividad real.

El ático del edificio habría servido como ampliación del negocio principal, no como un espacio independiente.

El inmueble estuvo ligado durante décadas a un alquiler muy por debajo del precio actual para un espacio similar en pleno centro madrileño.

De acuerdo con el testimonio citado por El Debate , ese entorno no solo albergaba actividades sexuales: también existía un sistema para grabaciones.

, ese entorno no solo albergaba actividades sexuales: también existía un sistema para grabaciones. La historia del ático ha resurgido casi medio siglo después del primer contrato, cuando ya forman parte del debate público los orígenes del dinero familiar y su posible repercusión en la trayectoria política de Sánchez.

Fuentes

El Debate: el contrato del ático y la ampliación de la Sauna Adán