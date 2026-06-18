Cadena perpetua para Rex Heuermann, el asesino en serie que heló la sangre a Nueva York

La atmósfera en la sala del tribunal de Riverhead, Long Island, lo dice todo: familiares de las víctimas en llanto, gritos de “llévenselo de aquí” y un hombre de 62 años, robusto y con gafas, que baja la mirada mientras escucha cómo pasará el resto de su existencia tras las rejas. Ese individuo es Rex Heuermann, el infame asesino en serie de la playa de Gilgo, quien ha sido señalado como responsable del asesinato de ocho mujeres y ha mantenido a Nueva York en un estado de inquietud durante casi dos décadas.

De acuerdo con el relato judicial, el juez Timothy Mazzei le impuso tres cadenas perpetuas consecutivas por asesinato en primer grado, además de penas adicionales que oscilan entre 25 años y cadena perpetua por homicidio en segundo grado. No hay posibilidad de libertad condicional. Para la Fiscalía y las familias afectadas, el mensaje es contundente: este caso se cierra en los tribunales, aunque las cicatrices sociales y emocionales perdurarán durante mucho tiempo.

El “ogro” de Long Island: doble vida y víctimas

Durante años, Rex Heuermann llevó una existencia aparentemente normal: arquitecto en Manhattan, padre de familia y dueño de una vivienda en Massapequa Park, Long Island. Detrás de esa fachada, como él mismo admitió en abril pasado, se escondía un asesino en serie que estranguló, ató y dispersó los restos de ocho mujeres entre 1993 y 2010 en áreas cercanas a la playa de Gilgo.

Las víctimas identificadas son:

Melissa Barthelemy

Megan Waterman

Amber Costello

Maureen Brainard-Barnes

Jessica Taylor

Valerie Mack

Sandra Costilla

Karen Vergata

Muchas ejercían el trabajo sexual y eran contactadas a través de anuncios online. Esta situación tuvo un impacto significativo: las investigaciones avanzaron lentamente y parte del público cuestionó a las víctimas antes que al agresor, tal como señalaron los familiares durante la audiencia.

En 2010, una testigo describió a un hombre “como un ogro”, muy corpulento y al volante de un Chevrolet Avalanche, un vehículo poco común para la zona. Este dato crucial se perdió durante años debido a errores y luchas internas dentro de las fuerzas policiales. Solo cuando se formó un nuevo grupo de trabajo conjunto en 2022 se cruzaron bases de datos y se reabrió seriamente la pista hacia Heuermann.

El modus operandi de Rex Heuermann

Los fiscales junto con los investigadores han elaborado un modus operandi que combina planificación meticulosa, anonimato digital y un patrón constante al elegir a sus víctimas.

Aspectos clave:

Selección de víctimas Mujeres jóvenes, generalmente en sus veintes. De complexión pequeña. Trabajadoras sexuales contactadas mediante internet o por teléfono.

Contacto y control Utilización de teléfonos desechables (burner phones) y cuentas bajo alias como “Andrew Roberts” o “Thomas Hawk” para comunicarse con prostitutas. Centenares de llamadas a trabajadoras sexuales antes de su arresto, según la Fiscalía. Búsquedas masivas online sobre pornografía violenta, trabajadoras sexuales e información relacionada con los crímenes cometidos en Gilgo Beach.

Ejecución de los homicidios La estrangulación fue su método principal para asesinar. Ataba a las víctimas y, en varios casos, envolvía los cuerpos con sacos u otros elementos antes del traslado. Cometía los crímenes cuando su esposa e hijos estaban fuera de la ciudad, según investigadores.

Disposición de los restos Abandonaba los cuerpos en áreas costeras aisladas alrededor de Long Island, especialmente cerca del corredor conocido como Ocean Parkway , próximo a la playa de Gilgo. En algunas ocasiones, partes del mismo cuerpo aparecieron en diferentes lugares, lo que sugiere movimientos posteriores del cadáver o sus partes.



La Fiscalía sostiene que aunque existían algunas variaciones en los detalles, estas “inconsistencias” eran resultado del intento de Heuermann por refinar su método o confundir a la policía mientras mantenía un patrón general respecto a las víctimas y el escenario del crimen.

Cómo lo atraparon: una caja de pizza y la ciencia forense

El giro decisivo llegó en 2023. El grupo reactivado cruzó:

La descripción del vehículo proporcionada en 2010 (el Chevrolet Avalanche ).

). Su presencia laboral en Manhattan.

Registros telefónicos junto con datos sobre su localización.

Los agentes lo sometieron a vigilancia hasta obtener ADN crucial casi siguiendo un guion contemporáneo: recogieron una caja de pizza que Heuermann desechó en Manhattan. En dicha caja hallaron ADN que coincidía con cabellos encontrados cerca o sobre varias víctimas.

Aspectos técnicos relevantes:

Se utilizó el análisis completo del genoma , una tecnología avanzada que la defensa intentó excluir alegando que el laboratorio no contaba con licencia para operar en Nueva York.

, una tecnología avanzada que la defensa intentó excluir alegando que el laboratorio no contaba con licencia para operar en Nueva York. Un juez finalmente autorizó su uso, estableciendo un precedente legal significativo para ese estado.

Paralelamente, los registros electrónicos revelaron:

Búsquedas como “why hasn’t the Long Island serial killer been caught” así como mapas relacionados con asesinos seriales.

Consumo habitual de “pornografía torturadora” junto con documentos descritos por la acusación como un “plan” para llevar a cabo asesinatos.

Con este rompecabezas conformado por ADN, datos digitales y testimonios cruciales, fue detenido en julio de 2023 frente a su hogar ubicado en Massapequa Park.

Por qué no ha sido condenado a muerte

Una pregunta recurrente sobre este caso es por qué Rex Heuermann no ha recibido pena capital ante la gravedad sus crímenes.

La respuesta radica en el marco legal vigente:

Nueva York abolió prácticamente la pena capital tras declarar inconstitucional la ley estatal por parte del Tribunal de Apelaciones en 2004.

tras declarar inconstitucional la ley estatal por parte del Tribunal de Apelaciones en 2004. Desde entonces, ningún caso homicida ha sido tramitado como capital; las condenas más severas se traducen simplemente en cadena perpetua sin posibilidad alguna de libertad condicional.

En lo referente al caso Heuermann:

La Fiscalía solicitó imponerle múltiples cadenas perpetuas consecutivas , además de un siglo adicional teórico detrás las rejas para evitar cualquier chance futura de salida.

, además de un siglo adicional teórico detrás las rejas para evitar cualquier chance futura de salida. El juez aceptó imponer tres cadenas perpetuas sin opción a libertad condicional junto con otras penas que van desde 25 años hasta cadena perpetua.

Así es como el sistema ha sustituido la pena capital por una fórmula que asegura que el condenado pase sus días tras las rejas hasta su muerte.

El impacto en las familias y el perfil del asesino

Durante la audiencia final, familiares cercanos a las ocho mujeres tuvieron oportunidad para hablar. Muchos describieron a Heuermann como un “monstruo” e hicieron hincapié sobre cómo el sistema tardó demasiado tiempo en tomar seriamente las desapariciones de mujeres vulnerables dedicadas al trabajo sexual.

El perfil resultante del caso es claro:

Profesión : arquitecto con clientes corporativos y cierta estabilidad económica.

: arquitecto con clientes corporativos y cierta estabilidad económica. Vida personal : casado con dos hijos; vivía una existencia aparentemente convencional entre suburbios clase media situados en Long Island.

: casado con dos hijos; vivía una existencia aparentemente convencional entre suburbios clase media situados en Long Island. Imagen pública : vecino considerado detallista y meticuloso aunque algo distante; algunos residentes recordaron comportamientos extraños pero no abiertamente violentos.

: vecino considerado detallista y meticuloso aunque algo distante; algunos residentes recordaron comportamientos extraños pero no abiertamente violentos. Control y planificación: uso intensivo tanto tecnología como teléfonos desechables; desplazamientos medidos cuando su familia no estaba presente.

Algunas anécdotas relevantes:

Una testigo lo describió como un “ogro”, impresión que impactó a los investigadores cuando años después relacionaron ese recuerdo con su apariencia real.

A pesar contar desde hace más de una década con datos clave como modelo del coche utilizado; el caso permaneció estancado hasta que hubo renovación entre mandos policiales creando así un nuevo grupo especializado.

Posterior a su detención, el sheriff del condado Suffolk decidió asignar solo guardias hombres para custodiarlo dado que todas sus víctimas fueron mujeres.

Desde prisión se muestra “completamente colaborador”, manteniendo bajo perfil alejado del espectáculo mediático propio otros asesinos seriales notorios.

La crónica negra estadounidense agrega otro nombre a su lista ya extensa; sin embargo, lo que perdura entre las familias afectadas no es el morbo sino el eco desgarrador entre lágrimas pidiendo entre gritos que se lo llevaran para comenzar finalmente el proceso reparador hacia sus vidas.