Caos en el corazón de Manhattan

Tiroteo en Nueva York: pánico, disparos y un menor detenido

El céntrico enclave turístico vivió momentos de gran conmoción mientras los atacantes abrían fuego y huían entre la multitud

Archivado en: Sucesos

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El bullicio habitual de Times Square se convirtió en segundos en una escena de pánico este jueves, cuando varios disparos rompieron la calma en uno de los lugares más emblemáticos de Nueva York. Lo que horas antes era celebración por la victoria de los Knicks derivó en caos y carreras desesperadas.

Según la Policía de Nueva York, dos individuos irrumpieron en la zona corriendo, sacaron armas de fuego y comenzaron a disparar sin previo aviso en plena calle, sembrando el miedo entre turistas y neoyorquinos.

El tiroteo tuvo lugar poco antes de las 16:00 horas, en la concurrida intersección de la calle 44 con la Séptima Avenida, un punto neurálgico que minutos antes había estado abarrotado por miles de personas celebrando el triunfo deportivo.

Testigos describen escenas de confusión y gente huyendo en todas direcciones mientras sonaban los disparos. A pesar de la gravedad del momento, las autoridades confirmaron que, de forma casi milagrosa, no hubo heridos.

Uno de los presuntos implicados, un menor de edad, fue detenido en el lugar, donde además se recuperó un arma de fuego. El segundo sospechoso logró escapar y es intensamente buscado.

Por ahora, los investigadores no han determinado si el ataque iba dirigido contra alguien en concreto o si se trató de un acto indiscriminado que pudo acabar en tragedia.

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