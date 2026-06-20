Los compinches del Gobierno Sánchez exigen que todo inmigrante con antecedentes policiales sea regularizado por ‘presunción de inocencia’

El PSOE ha descubierto en la llamada ley de nietos algo que va mucho más allá de una reparación histórica: una palanca para alterar el censo electoral a escala masiva y con efectos que podrían durar décadas.

No es una sospecha ni una teoría de la conspiración. Los propios dirigentes socialistas han hablado abiertamente del «gran potencial» político de esta medida. La dirección del partido lo dice sin rubor: millones de descendientes de españoles que nunca han pisado España podrían obtener pasaporte español y, con él, papeleta de voto.

Los números que ya están sobre la mesa son suficientemente elocuentes para no necesitar interpretación adicional. Se han presentado alrededor de 2,4 millones de solicitudes de nacionalidad al amparo de esta ley. Se han aprobado 545.000 expedientes. Más de 306.500 personas ya están inscritas en registros consulares. Las estimaciones periodísticas más conservadoras hablan de entre 2 y 4 millones de potenciales nuevos votantes en el horizonte.

Para contextualizar esa cifra: en las elecciones generales de 2023, la diferencia entre el bloque que sostiene a Sánchez y el bloque alternativo fue de menos de 200.000 votos. Dos millones de nuevos votantes con tendencia estadística hacia la izquierda no es un detalle menor. Es un terremoto electoral en diferido.

Una ley diseñada para el exilio que se aplica a cualquiera

La Ley de Memoria Democrática se presentó públicamente como una medida de reparación histórica para los descendientes de quienes huyeron de la represión franquista. Ese era el discurso. La letra pequeña, y sobre todo la interpretación administrativa que el Ejecutivo ha ido ampliando progresivamente, es otra cosa.

La norma en su aplicación real ha ido mucho más allá del exilio republicano. La interpretación que el Gobierno ha adoptado permite nationalizar a descendientes de españoles que emigraron por cualquier motivo desde el siglo XIX. Tataranietos de familias que salieron hacia Argentina, Cuba o Venezuela alrededor de 1905 buscando trabajo en la construcción o en el comercio, sin ninguna relación con ningún conflicto político, pueden solicitar la nacionalidad española al amparo de esta ley.

De los aproximadamente 3,5 millones de españoles que emigraron a América Latina entre 1880 y 1930, la inmensa mayoría lo hicieron por razones económicas y no políticas. Sus descendientes, cuatro o cinco generaciones después, son hoy latinoamericanos que hablan español pero que no tienen ningún vínculo real con España más allá de un apellido en un documento centenario.

Eso no impide que voten en las elecciones españolas una vez obtenida la nacionalidad. Y el PSOE sabe exactamente quiénes son y hacia dónde votan estadísticamente.

Los consulados convertidos en fábricas de votantes

El Gobierno ha eliminado además las barreras burocráticas que antes separaban la concesión de la nacionalidad de la inscripción en el CERA, el Censo de Españoles Residentes Ausentes. La alta en la matrícula consular se realiza ahora casi automáticamente al conceder la nacionalidad, lo que significa que el camino entre la aprobación del expediente y el derecho a votar se ha reducido a semanas.

El consulado de Buenos Aires es el más activo en este proceso, con una avalancha documental que sus funcionarios describen como sin precedentes. Argentina tiene entre 600.000 y un millón de descendientes de españoles en condiciones de solicitar la nacionalidad. Muchos de ellos son votantes potenciales en un país que atraviesa una crisis económica severa y donde la posibilidad de obtener un pasaporte europeo tiene un atractivo que no tiene nada que ver con la política española.

Pero una vez que tienen ese pasaporte y están inscritos en el CERA, votan. Y votan en las circunscripciones españolas donde el voto exterior tiene más peso: Lugo, Cuenca, Pontevedra, A Coruña, provincias donde el margen entre bloques es estrecho y donde unos miles de votos exteriores pueden decidir el reparto de escaños.

La paradoja que los datos confirman es tan llamativa que cuesta creerla: el PSOE lleva varias elecciones autonómicas recientes perdiendo en España pero ganando en el exterior. El voto emigrante ha compensado pérdidas domésticas en circunscripciones clave. Y con dos o cuatro millones de nuevos votantes en el horizonte, ese fenómeno podría amplificarse hasta cambiar el resultado de unas elecciones generales.

El pucherazo que se hace a plena luz del día

Lo que distingue esta operación de cualquier otro intento histórico de manipulación electoral en España es su carácter absolutamente público. No hay documentos secretos. No hay operaciones encubiertas. El PSOE lo anuncia, lo defiende y lo celebra. Sus dirigentes hablan del «potencial» político de la medida en ruedas de prensa y entrevistas. El Gobierno acelera los trámites consulares sin disimulo.

Es un pucherazo a plena luz del día, ejecutado con instrumentos legales y presentado con el lenguaje de la reparación histórica y los derechos de la diáspora. El cinismo es tan perfecto que resulta casi admirable en su descaro.

Sus detractores tienen la obligación de llamarlo por su nombre: es una operación para alterar el censo electoral en favor del partido gobernante mediante la nacionalización masiva de personas que tienen una relación administrativa con España pero no una vinculación real con la sociedad española, sus problemas, sus debates ni sus instituciones.

Esas personas votarán en unas elecciones que decidirán quién gobierna España. Y el partido que las ha nationalizado sabe exactamente cómo van a votar.

En España, un país donde se debate intensamente sobre la calidad democrática y la exemplaridad institucional, eso tiene un nombre que el Gobierno prefiere no pronunciar.

Se llama fraude electoral con pasaporte incluido.