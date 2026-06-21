El entorno de Jonathan Andic se enfrenta a los Mossos por los 39 segundos clave en la muerte de Isak Andic

La investigación sobre la muerte de Isak Andic, el fundador de Mango, sigue generando controversia. Cada nuevo informe abre nuevas disputas entre los Mossos d’Esquadra y el entorno de su hijo Jonathan Andic, quien se encuentra bajo investigación por homicidio. El último desencuentro se centra en unos polémicos 39 segundos que, según la familia, la policía habría pasado por alto y que podrían coincidir con una caída accidental en la montaña de Montserrat.

De acuerdo con lo que ha salido a la luz del proceso, esos 39 segundos corresponden a dos pasos registrados por el teléfono móvil de Isak justo antes del instante en que los investigadores sitúan la caída fatal. Para la defensa, este detalle no es trivial: argumentan que forma parte de la secuencia natural de un tropiezo y una caída en un terreno montañoso, y que su omisión altera el relato técnico del caso.

La disputa por los 39 segundos y el relato de la caída

El círculo cercano a Jonathan Andic sostiene que los Mossos han “ignorado” un segmento de 39 segundos en el análisis de los sensores del móvil de la víctima. En ese lapso se registrarían dos pasos que, junto con la falta de movimiento posterior, conformarían la siguiente secuencia:

Desplazamiento breve (dos pasos).

Pérdida del equilibrio o tropiezo.

Caída por el barranco.

La versión presentada ante la juez es contundente: “La secuencia de 39 segundos sin movimiento armónico registrado, dos pasos y caída es compatible con un accidente sufrido por Isak Andic”, afirman allegados al investigado. Según ellos, eliminar esos dos pasos “lo cambia todo” porque elimina el tiempo necesario para un tropiezo involuntario en un sendero montañoso.

Mientras tanto, el informe policial utilizaba los datos originales para argumentar que Isak estaba inmóvil en el momento crucial y que, por lo tanto, no podría haberse resbalado, lo cual reforzaría la hipótesis de un empujón. La familia responde que esa interpretación manipula las conclusiones y acusa a los investigadores de “tendenciosidad y sesgo”.

En este contexto, quienes rodean a Jonathan recuerdan que la propia Unidad de Intervención en Montaña de los Mossos concluyó tras realizar simulacros y recreaciones en Montserrat que no podían determinar ni las causas exactas de la caída ni si hubo intervención de terceros. En otras palabras, los propios técnicos del cuerpo reconocen cierto margen de incertidumbre sobre cómo ocurrió la caída del fundador de Mango.

Aquellos interesados en seguir el pormenor técnico del enfrentamiento entre defensa e investigadores pueden leerlo en la crónica publicada en OKDIARIO, donde se aborda específicamente esos 39 segundos considerados decisivos por el entorno de Jonathan.

El teléfono móvil de Isak y la hipótesis sobre distracción descartada

Otro punto conflictivo radica en el uso del teléfono móvil de Isak Andic. La hipótesis inicial sostenía que Jonathan había mencionado que su padre podría haberse caído mientras tomaba fotos durante su paseo montañés. Sin embargo, el análisis del dispositivo revela que no hay fotos ni vídeos capturados en el instante aproximado a la caída, y que el terminal fue hallado en el bolsillo del pantalón del empresario.

El entorno del investigado aclara: subraya que Jonathan nunca afirmó que una distracción por hacer fotos fuera la causa de la caída, sino que mencionó esa actividad para explicar por qué su padre iba más rezagado durante su ruta por Montserrat. Según este relato, sí hay evidencia de que Isak realizó varias fotografías y un vídeo unos diez minutos antes del momento estimado para la precipitación, pero no justo antes del tramo final.

Esta interpretación se alinea con otro aspecto relevante para la defensa: un informe elaborado por los Mossos descarta que Isak estuviera usando el móvil o moviéndose significativamente con él cuando ocurrió la caída. Los registros del dispositivo no muestran manipulaciones ni cambios atribuibles al uso del aparato antes del accidente, lo cual debilita la teoría sobre una distracción provocada por el teléfono.

Ese vacío inmediato se convierte así en un arma ambivalente. Para las autoridades policiales refuerza la idea de un comportamiento “estático” que complica explicar un resbalón inesperado. Para la familia, sumando este hecho a los 39 segundos y los dos pasos previos, encaja con un itinerario breve, una posible pérdida del equilibrio y una caída sin tiempo para registrar nada más.

El perfil médico de Isak Andic bajo examen

Mientras cada segundo relacionado con la caída es objeto de discusión, la juez instructora ha tomado una decisión adicional: ha solicitado el historial médico completo de Isak Andic para esclarecer si realmente padecía artrosis y qué grado tenía. El propósito es averiguar si alguna dolencia articular pudo haber favorecido una caída accidental en un entorno montañoso.

En juego están varias preguntas cruciales:

¿Existían limitaciones documentadas en cuanto a movilidad?

¿Podrían esas dolencias haber facilitado un tropiezo al caminar por un sendero montañoso?

¿Coinciden los informes médicos con lo expuesto por su familia acerca de su estado físico?

La figura de Isak tiene peso específico dentro del procedimiento. Fundador de Mango y uno de los empresarios textiles más destacados en España, había reducido su presencia pública en años recientes pero continuaba vinculado a las decisiones estratégicas del grupo. Su círculo describe a un hombre metódico, creyente y acostumbrado a mantener cierto nivel actividad física mediante paseos y rutas pese a sus posibles problemas articulares.

Este dato enlaza con lo retratado durante las diligencias: un empresario experimentado con potenciales dolencias articulares caminando por terreno irregular acompañado por su hijo. La existencia o no de un diagnóstico claro sobre artrosis y su impacto real sobre su estabilidad podría influir considerablemente a la hora valorar si una caída accidental es plausible o no.

Jonathan Andic bajo sospecha y su entorno defensivo

A medida que avanzan las cuestiones técnicas también pesa mucho el contexto humano. Jonathan Andic, heredero del imperio Mango, se encuentra investigado por presunto homicidio tras la muerte accidental de su padre durante esa jornada montañosa; esto ha llevado a presentar un recurso contundente contra su auto prisión. La familia reitera que no había odio ni conflicto irreconciliable entre ambos; aunque exigente, consideraban su relación dentro parámetros normales para una gran saga empresarial.

En este escenario, quienes rodean a Jonathan han intensificado sus esfuerzos: acusan abiertamente a los Mossos de manipular sus propios informes, forzando interpretaciones incriminatorias mientras construyen una narrativa incompatible con las conclusiones inciertas emitidas tanto por técnicos como respecto a autopsia realizada, esta última tampoco determinó categóricamente una muerte violenta.

En esta misma línea presionante, han avisado a la juez sobre su intención de solicitar la nulidad del procedimiento si persiste lo que consideran un uso sesgado tanto sobre datos móviles como informes internos generados dentro mismo cuerpo policial. Para ellos, toda esta situación girará cada vez más alrededor una pregunta sencilla pero crucial: si observamos juntos esos 39 segundos junto con los dos pasos previos así como el historial médico junto al inactividad mostrada por el móvil ¿no cuentan acaso una historia mucho más próxima a un accidente que a un crimen?

Anécdotas menos conocidas sobre Isak y Jonathan Andic

Alrededor figura tanto Isak como Jonathan circulan ciertos detalles interesantes para comprender mejor el ambiente circundante al caso:

Isak levantó Mango desde una pequeña tienda en Barcelona hasta convertirla en marca global; siempre mantuvo un estilo muy personal y centralizado.

A pesar de su fortuna acumulada era conocido como alguien con rutinas simples; prefería reuniones discretas antes que grandes eventos públicos.

Jonathan había asumido ya visibilidad como parte fundamental del relevo generacional dentro compañía; todo apuntaba hacia una transición ordenada hacia nuevas etapas.

El fallecimiento ocurrido en Montserrat truncó esa imagen continuista trasladando foco desde portadas económicas hasta páginas dedicadas sucesos.

En medio este choque perceptual entre realidades distintas sigue adelante dicha causa penal esperando decisiones clave. Y así esos mismos 39 segundos acompañados dos pasos han llegado convertirse símbolo poderoso entre dos narrativas incompatibles acerca lo sucedido aquel día sobre sendero montserratense.