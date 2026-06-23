Desalojada una de las cuatro torres de Madrid tras una explosión

Un incendio declarado en el interior de la Torre Moeve (una de las Cuatro Torres del Paseo de la Castellana) ha obligado esta tarde a desalojar de forma preventiva el edificio, según han confirmado fuentes de Emergencias Madrid.

El fuego se originó en la zona de la planta 24 del rascacielos, de 49 plantas y 248 metros de altura, provocando una visible columna de humo que pudo ser vista desde varios puntos de la capital. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos de Madrid, que trabajan en la extinción del incendio y en la ventilación del edificio.

Los trabajadores y ocupantes del inmueble abandonaron el edificio de manera ordenada siguiendo los protocolos de seguridad. Por el momento, no se han reportado heridos ni intoxicados por inhalación de humo, aunque las autoridades continúan evaluando la situación.

La Torre Moeve forma parte del complejo Cuatro Torres Business Area, uno de los principales enclaves financieros y empresariales de Madrid. El resto de torres del complejo (Torre Cepsa, Torre PwC y Torre Espacio) no se han visto afectadas y continúan con su actividad normal.

Las causas del incendio aún no han sido determinadas y serán investigadas una vez que los bomberos controlen completamente las llamas y permitan el acceso seguro a la planta afectada. Se espera que en las próximas horas se restablezca el acceso al edificio una vez descartados riesgos estructurales o de propagación. Este incidente ha generado gran expectación en la zona norte de la capital, con tráfico denso en los alrededores del Paseo de la Castellana debido a la presencia de vehículos de emergencias.

Hace unos 15 minutos se oyó una explosión en la torre de Moeve, en la 4 torres en Madrid pic.twitter.com/gChyIEGIe1 — ArturoCrosby (@ArturoCrosby) June 23, 2026