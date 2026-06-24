Incidente aéreo en Estados Unidos

Un pasajero muerde a otro y desata el caos en un avión de American Airlines

Gritos, tensión y petición urgente de policías y médicos marcaron los minutos finales del trayecto

Un pasajero muerde a otro y desata el caos en un avión de American Airlines
American Airlines PD.
Archivado en: Sucesos

Más información

El entorno de Jonathan Andic se enfrenta a los Mossos por los 39 segundos clave en la muerte de Isak Andic

El entorno de Jonathan Andic se enfrenta a los Mossos por los 39 segundos clave en la muerte de Isak Andic

Bombero de Barcelona Acusado

El Ayuntamiento suspende a un bombero de Barcelona investigado por una presunta violación y lleva el caso a la Fiscalía

El pánico se apoderó de un vuelo comercial en Estados Unidos cuando un pasajero perdió el control y protagonizó una violenta escena a miles de metros de altura. Lo que debía ser un trayecto rutinario terminó convertido en una situación límite para tripulación y viajeros.

El incidente ocurrió durante un vuelo de American Airlines que cubría la ruta entre Charlotte y Filadelfia. Cuando el avión ya se preparaba para aterrizar, el piloto alertó al control aéreo de un comportamiento fuera de control: un pasajero había mordido a otro y trataba de enfrentarse a más personas a bordo.

La tensión creció rápidamente dentro de la cabina, obligando a la tripulación a actuar con rapidez para contener la situación.

Desde el aire, se solicitó de forma urgente la presencia de fuerzas de seguridad y equipos médicos en el aeropuerto, ante el riesgo de que el episodio fuera a más.

En medio de la incertidumbre, el comandante explicó que no estaba claro qué había provocado el ataque, aunque apuntó a la posibilidad de una crisis médica. Esa hipótesis se confirmó más tarde, cuando la aerolínea indicó que el pasajero estaba sufriendo una emergencia de salud.

Antes de aterrizar, un profesional sanitario que viajaba en el avión intervino para asistir al implicado. A su llegada a Filadelfia, equipos médicos ya esperaban en pista para continuar con la atención, mientras las autoridades se preparaban para intervenir si era necesario.

Pese al caos vivido, el avión logró aterrizar sin mayores complicaciones. Tras el susto, la tripulación recibió el reconocimiento de la compañía por su actuación en una situación tan extrema, que dejó a muchos pasajeros con una historia difícil de olvidar.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

CUIDADO DE LA CARA

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Cuidado de la cara Maquillaje Peluquería Perfumes Protección solar
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]