Un pasajero muerde a otro y desata el caos en un avión de American Airlines

El pánico se apoderó de un vuelo comercial en Estados Unidos cuando un pasajero perdió el control y protagonizó una violenta escena a miles de metros de altura. Lo que debía ser un trayecto rutinario terminó convertido en una situación límite para tripulación y viajeros.

El incidente ocurrió durante un vuelo de American Airlines que cubría la ruta entre Charlotte y Filadelfia. Cuando el avión ya se preparaba para aterrizar, el piloto alertó al control aéreo de un comportamiento fuera de control: un pasajero había mordido a otro y trataba de enfrentarse a más personas a bordo.

La tensión creció rápidamente dentro de la cabina, obligando a la tripulación a actuar con rapidez para contener la situación.

Desde el aire, se solicitó de forma urgente la presencia de fuerzas de seguridad y equipos médicos en el aeropuerto, ante el riesgo de que el episodio fuera a más.

En medio de la incertidumbre, el comandante explicó que no estaba claro qué había provocado el ataque, aunque apuntó a la posibilidad de una crisis médica. Esa hipótesis se confirmó más tarde, cuando la aerolínea indicó que el pasajero estaba sufriendo una emergencia de salud.

Antes de aterrizar, un profesional sanitario que viajaba en el avión intervino para asistir al implicado. A su llegada a Filadelfia, equipos médicos ya esperaban en pista para continuar con la atención, mientras las autoridades se preparaban para intervenir si era necesario.

Pese al caos vivido, el avión logró aterrizar sin mayores complicaciones. Tras el susto, la tripulación recibió el reconocimiento de la compañía por su actuación en una situación tan extrema, que dejó a muchos pasajeros con una historia difícil de olvidar.