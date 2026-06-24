Redada en el Ayuntamiento de Soria: seis delitos, seis detenidos y nervios en el PSOE de Carlos Martínez

La imagen de varios agentes de la Guardia Civil accediendo al Ayuntamiento de Soria en las primeras horas del día ilustra el impacto de una operación que ha dejado al PSOE local tambaleándose, especialmente al entorno de Carlos Martínez. Este registro, bajo la dirección del Tribunal de Instancia número 3 de Soria y la Fiscalía de la Audiencia Provincial, ha resultado en seis detenidos, dos en Madrid y cuatro en la capital soriana, generando un clima de inquietud en la política local.

Aunque las diligencias se realizan bajo secreto de sumario, los motivos de la investigación son evidentes: se buscan indicios de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas para funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal. Estos seis delitos graves podrían revelar una trama corrupta relacionada con contratos públicos vinculados al área de Turismo y Comercio.

Yolanda Santos, en el centro de la investigación

El foco principal se centra en Yolanda Santos Grande, quien ha sido concejala de Turismo y Comercio durante los mandatos de Carlos Martínez y actualmente ocupa el cargo de responsable de Medio Ambiente y Turismo en el Ayuntamiento. Los agentes han solicitado documentación específica sobre su concejalía y sobre la empresa Biosfera Soria SL, dedicada a la educación ambiental y al turismo activo.

Según datos judiciales y municipales:

Santos llegó a poseer el 33% de las participaciones en Biosfera Soria SL.

en Biosfera Soria SL. Al asumir su puesto como concejala, vendió esa participación para cumplir con las normas que limitan a más del 10% las participaciones en empresas que contratan con el consistorio.

A pesar de su salida formal, Biosfera ha continuado recibiendo contratos del Ayuntamiento relacionados con turismo y educación ambiental.

Los registros también incluyen:

Instalaciones del Ayuntamiento.

Dos domicilios particulares relacionados con la empresa investigada y con la propia concejala.

Una pista clave para los investigadores es a quién vendió Santos ese 33%. La compradora sería la alcaldesa socialista de un pequeño municipio cercano, quien también gestiona otra empresa dedicada al turismo. Para los investigadores, esta figura podría haber actuado como testaferro, lo que abriría la posibilidad de que se utilizaran terceros para evadir las leyes sobre incompatibilidades.

Seis detenidos y un mapa de posibles responsabilidades

La Guardia Civil ha confirmado seis detenidos, cuatro en Soria y dos en Madrid, todos ellos relacionados directa o indirectamente con Biosfera y su red de contratos municipales. Entre los arrestados se encuentra Yolanda Santos, quien fue llevada a declarar a la Comandancia de la Guardia Civil en Soria durante la tarde del martes.

Los pasos seguidos por la operación son claros:

Registro desde primera hora en el Ayuntamiento, centrado especialmente en documentación vinculada a Turismo y Comercio. Solicitud de expedientes sobre contratos relacionados con Biosfera Soria SL y otras empresas del sector. Registros domiciliarios tanto en Soria como en Madrid que afectan a socios y personas conectadas a la empresa investigada. Detención de seis personas, quienes serán presentadas ante el juez una vez finalicen las diligencias policiales.

Las autoridades aún no han revelado las identidades del resto de los arrestados ni su relación específica con los contratos sospechosos, más allá de confirmar su conexión con el ámbito turístico y educativo ambiental.

El impacto en el PSOE y la figura de Carlos Martínez

A pesar de que este registro ocurre bajo el mandato del socialista Javier Antón, tiene repercusiones directas sobre el legado político de Carlos Martínez, actual líder del PSOE en Castilla y León y figura central del socialismo soriano. Santos se unió al gabinete municipal bajo Martínez en 2019, periodo durante el cual se consolidó el vínculo contractual entre Biosfera y el Ayuntamiento.

El caso ha provocado tensiones múltiples:

El Ayuntamiento ha decidido apartar a Santos temporalmente e iniciar un expediente informativo interno para reunir información sobre si debe personarse como acusación.

para reunir información sobre si debe personarse como acusación. El PSOE regional ha solicitado una suspensión cautelar del militante por parte de la concejala arrestada e insistido en que Carlos Martínez mantiene “total tranquilidad” ante las investigaciones.

mantiene “total tranquilidad” ante las investigaciones. Martínez ha aclarado que conoció sobre el registro justo cuando comenzó la operación administrativa, no antes como se había informado erróneamente por algunos medios.

Este punto ha generado controversia respecto a cómo se está tratando informativamente esta situación. Un reportaje publicado por El País modificó parte del contenido tras su difusión inicial, lo que ha suscitado críticas sobre cómo se manejó la versión presentada por Carlos Martínez acerca del conocimiento previo sobre el registro. Otros medios como OKDIARIO han puesto énfasis precisamente en esa corrección informativa respecto al momento exacto en que fue informado sobre las acciones judiciales.

Perfil y entorno de la concejala investigada

Aunque sigue bajo secreto judicial, este caso permite esbozar un primer perfil acerca de Yolanda Santos así como su entorno político:

Concejal socialista vinculada a las áreas relacionadas con Turismo, Comercio y Medio Ambiente.

Anteriormente administradora significativa dentro de Biosfera Soria SL.

Una red amplia que incluye contactos políticos relevantes dentro del ámbito turístico local.

Entre los aspectos más destacados:

La empresa objeto de investigación ha acumulado numerosos contratos municipales durante años a pesar del cambio formal en su estructura societaria.

La denuncia que dio origen a esta investigación llegó hace poco más medio año desde un empresario molesto por cómo se adjudicaban esos contratos.

Además, trabaja para el área turística del Ayuntamiento una hermana del exalcalde Carlos Martínez, lo cual añade más tensión política dentro del PSOE.

La operación continúa desarrollándose pero ya cuenta con seis delitos graves identificados, seis detenidos e investigaciones centradas en contratos públicos relacionados con cargos socialistas. Esto convierte al caso Soria en un desafío incómodo para los discursos sobre regeneración política dentro del partido en Castilla y León.

En esta ciudad muchos ahora dirigen sus miradas hacia el juzgado número 3 esperando decisiones sobre los investigados; como si esas resoluciones pudieran determinar no solo un sumario judicial sino también la credibilidad política tras una etapa convulsa para el Ayuntamiento.