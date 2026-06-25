Rescatan en Pakistán a una mujer francesa secuestrada durante 12 años por su marido musulmán

Pakistán ha puesto fin a un cautiverio que, según la investigación de las autoridades, se prolongó durante 12 años. Una mujer francesa, de 54 años, junto a sus cinco hijos, fue rescatada en la ciudad de Multan, tras la denuncia de la familia que alertó sobre los malos tratos y el aislamiento sufrido a manos del marido, un hombre con antecedentes migratorios irregulares en Australia, tal como ha informado la BBC.

El caso ha captado la atención pública no solo por su dureza, sino también por lo que desvela sobre una realidad menos evidente: los matrimonios transnacionales donde la dependencia económica, la barrera del idioma y el aislamiento social pueden convertirse en instrumentos de control extremo. En esta historia, la mujer habría estado atrapada durante años sin una salida clara del entorno en el que vivía con sus hijos, según lo detallado por el medio británico.

Este relato se alinea con un patrón que organizaciones y medios han evidenciado en situaciones similares: la captación o traslado de mujeres occidentales que se convierten al islam hacia contextos familiares donde se ven privadas de redes de apoyo y capacidad decisional. No todos esos matrimonios desembocan necesariamente en abuso, pero aquellos que terminan en coerción presentan un mismo esquema: ruptura con el entorno original, presión religiosa o cultural y total dependencia del cónyuge. En Europa y otras naciones occidentales, esta combinación ha alimentado durante años el drama de las conversas, especialmente cuando el vínculo familiar se establece en países con escasa protección efectiva para las víctimas.

Qué se sabe del rescate

De acuerdo con la BBC, fue gracias a una información recibida que la policía pakistaní pudo intervenir en la situación de la mujer y sus cinco hijos. El rescate tuvo lugar tras una investigación que señalaba un encierro prolongado; sin embargo, algunos detalles del caso todavía dependen tanto del informe policial como de las declaraciones familiares.

La víctima es una ciudadana francesa. Vivía junto a su marido y sus cinco hijos en Pakistán.

La policía logró encontrarla tras años de abuso y aislamiento.

La gravedad del asunto no radica únicamente en el tiempo transcurrido, sino también en la mezcla de factores que complican cualquier intento de fuga. Cuando una víctima se encuentra en otro país, con hijos a su cargo y sin redes locales a las cuales recurrir, escapar puede resultar mucho más complicado que simplemente presentar una denuncia. Si además hay miedo a represalias familiares, a perder la custodia o incluso a no ser creída, el silencio se perpetúa. Esto explica por qué estas situaciones suelen salir a la luz tarde, cuando ya han pasado muchos años.

Un patrón que no es nuevo

Este rescate se suma a otros incidentes recientes que han puesto bajo el foco a mujeres europeas o francesas atrapadas en circunstancias extremas fuera de su país. En abril pasado, El País reportaba sobre una mujer francesa de 86 años detenida por ICE en Estados Unidos; un episodio diferente pero que también ilustra cómo ser extranjera puede dejar a alguien en una posición institucional extremadamente vulnerable.

Al mismo tiempo, el debate sobre las mujeres occidentales que adoptan el islam y posteriormente se integran en familias cerradas o entornos religiosos muy restrictivos suele estar contaminado por discursos hostiles o simplistas. Esta es una trampa peligrosa. El problema no es la fe misma; lo preocupante es cómo se utiliza el aislamiento, la desigualdad y la dependencia como herramientas de control. Mezclar ambos aspectos no contribuye ni a comprender mejor ni a proteger adecuadamente a las víctimas.

Por qué este caso importa ahora

Este acontecimiento también podría reactivar varias preguntas difíciles:

¿Qué mecanismos tiene un consulado para proteger a una ciudadana aislada en otro país?

¿Cómo pueden detectarse antes los signos de coerción en matrimonios mixtos o transnacionales?

¿Qué sucede con los hijos cuando la violencia persiste durante tantos años?

La respuesta no es sencilla. Sin embargo, lo ocurrido en Pakistán pone de manifiesto que las alertas suelen emitirse demasiado tarde y que el seguimiento internacional ante estas situaciones sigue siendo deficiente. En ese vacío institucional, la víctima depende de una mezcla entre suerte, denuncias familiares y capacidad policial para actuar.

La reflexión subyacente no es religiosa; es social y jurídica: cuando una mujer pierde sus documentos, su movilidad y apoyo externo, el matrimonio deja de ser un vínculo afectivo para transformarse en una jaula. Y dentro de esa jaula cada año pesa más que el anterior.