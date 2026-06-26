Exteriores confirma la muerte de dos españoles en los terremotos de Venezuela

El impacto de los dos potentes terremotos que han sacudido Venezuela continúa agravándose con el paso de las horas. El Ministerio de Asuntos Exteriores español ha confirmado la muerte de dos ciudadanos españoles, mientras eleva a 80 el número de compatriotas cuyo paradero aún se desconoce.

Las cifras oficiales hablan de al menos 235 fallecidos y más de 4.300 heridos, aunque estimaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos advierten de un posible escenario mucho más grave, con decenas de miles de víctimas potenciales.

En las zonas más afectadas, especialmente en Caracas y el estado de La Guaira, los equipos de emergencia y los propios vecinos buscan supervivientes entre los restos de edificios colapsados. La falta de maquinaria pesada obliga a realizar tareas de rescate manuales en condiciones extremas. “Sabemos que hay personas con vida bajo los escombros”, insisten desde el terreno, donde se improvisan herramientas para remover restos.

Ante la magnitud de la tragedia, varios países han activado operativos de ayuda. España ha enviado un contingente especializado compuesto por efectivo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y del equipo Ericam, junto con perros de rescate y personal sanitario. El avión militar despegó desde Torrejón y se dirigió a Valencia (Venezuela), debido al cierre del aeropuerto principal de Caracas tras sufrir daños estructurales.

La respuesta internacional también incluye a Estados Unidos, que ha movilizado aviones, buques y helicópteros para apoyar las labores de evaluación, rescate y distribución de ayuda humanitaria, en coordinación con las autoridades venezolanas.

Mientras tanto, el Gobierno venezolano ha declarado el estado de emergencia. La vicepresidenta Delcy Rodríguez ha calificado a La Guaira como “zona de desastre”, tras confirmarse el colapso de más de un centenar de edificios y daños significativos en infraestructuras clave, incluidos hospitales y centros comerciales.

Más de 2.900 familias han resultado afectadas y cientos de personas continúan atrapadas o desaparecidas. El cierre del aeropuerto internacional de Maiquetía complica aún más la llegada de asistencia exterior.

Más de 24 horas después del desastre, la búsqueda no se detiene. Voluntarios se han sumado a las tareas nocturnas, mientras crece la incertidumbre sobre el número real de víctimas y la esperanza de encontrar supervivientes se mantiene contrarreloj.