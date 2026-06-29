Atrapan en Soria a Domenico Paviglianiti, el capo calabrés que regresó a esconderse en España

La Policía Nacional ha llevado a cabo la detención de Domenico Paviglianiti en Soria, un peso pesado de la mafia calabresa, conocido como el ‘jefe de jefes’ de la ‘Ndrangheta. La operación fue el resultado de una colaboración internacional con Interpol, tras meses de vigilancia sobre su entorno y escuchas telefónicas que facilitaron su localización en la capital soriana.

Un dato curioso sobre este arresto es que se trata de la tercera ocasión en la que Paviglianiti es apresado en territorio español; esto subraya una constante en su trayectoria delictiva: utilizar España como refugio cada vez que la presión judicial se intensifica en Italia. Con 65 años, sobre él pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega por delitos graves, entre los cuales se encuentran el tráfico de drogas, el blanqueo de capitales y delitos contra las personas.

Un fugitivo conocido por las fuerzas de seguridad

La historia del capo no comienza en Soria. Según varias informaciones, ya había sido detenido en España en 1999 y posteriormente volvió a ser capturado en Madrid en 2021, gracias a una operación conjunta entre las autoridades españolas e italianas. Después fue liberado debido a un error administrativo relacionado con una condena anterior, lo que llevó a la Fiscalía de Bolonia a activar una nueva orden para que cumpliera el tiempo restante de su pena.

Ahora, su detención en Soria pone fin a otro capítulo de una fuga prolongada y reiterada. Las fuentes consultadas indican que vivía oculto con gran discreción, respaldado por personas cercanas. Esta táctica es común entre los fugitivos más notorios: establecerse en lugares menos visibles, donde el ruido mediático es escaso y lejos de las rutas policiales más evidentes.

Quién es el ‘jefe de los jefes’ de la ‘Ndrangheta

Paviglianiti se convirtió en una figura relevante durante los años 80, época marcada por una guerra interna dentro de la ‘Ndrangheta, que dejó alrededor de 700 muertos. Esta cifra ilustra el nivel extremo de violencia que caracterizaba a la organización. Ese periodo consolidó varios clanes y fortaleció una estructura mafiosa más hermética y difícil para las autoridades.

La ‘Ndrangheta, originaria de Calabria, ha evolucionado desde ser una red criminal regional hasta convertirse en una organización con alcance internacional, capaz no solo de mover grandes cantidades de cocaína, sino también de lavar dinero e infiltrarse en negocios legales. En esta expansión, España ha servido durante años como un punto estratégico para esconderse, operar y establecer relaciones logísticas o económicas, tal como apuntan las informaciones relacionadas con este caso.

Aspectos clave del caso en Soria

La detención fue resultado de una investigación internacional coordinada con Interpol .

. Los agentes mantuvieron vigilancia durante meses sobre los movimientos del círculo cercano al fugitivo.

La localización fue posible gracias a escuchas telefónicas y seguimiento del entorno.

Paviglianiti llevaba tiempo oculto en Soria , manteniendo un perfil bajo.

, manteniendo un perfil bajo. Ya había sido arrestado anteriormente en España, lo cual confirma su uso recurrente del país como refugio.

Resumen del perfil de Domenico Paviglianiti

Edad : 65 años.

: 65 años. Origen criminal : Calabria .

: . Rol : uno de los máximos líderes históricos dentro de la ‘Ndrangheta .

: uno de los máximos líderes históricos dentro de la . Delitos asociados : tráfico de drogas, blanqueo de capitales y delitos violentos.

: tráfico de drogas, blanqueo de capitales y delitos violentos. Importancia: figura vinculada a uno de los periodos más sangrientos de la mafia calabresa durante los 80.

Datos interesantes sobre la mafia calabresa

La ‘Ndrangheta tiende a utilizar vínculos familiares muy estrechos, lo cual complica las infiltraciones policiales.

tiende a utilizar vínculos familiares muy estrechos, lo cual complica las infiltraciones policiales. Su influencia en el narcotráfico europeo le ha permitido convertirse en una de las mafias más poderosas del continente.

A diferencia de otras organizaciones italianas, ha mantenido un perfil relativamente bajo durante años, aunque con considerable capacidad económica.

España aparece frecuentemente en investigaciones sobre fugitivos italianos debido a su red solidaria, conexiones logísticas y menor exposición mediática en algunas áreas.

Su expansión internacional ha ido acompañada del blanqueo de capitales y la inversión en negocios aparentemente legítimos.

La detención reciente de Paviglianiti no elimina su historial criminal, pero sí vuelve a poner sobre la mesa el persistente problema que representa una mafia siempre dispuesta a encontrar refugio lejos de Calabria, incluso cuando ese refugio se encuentra en Soria.

Fuentes: El Mundo, El Debate