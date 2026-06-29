Exteriores cifra en 17 los españoles muertos, 150 desaparecidos y 12 atrapados

Cuatro jornadas después de los terremotos que sacudieron Venezuela, el país sigue inmerso en una carrera contrarreloj para encontrar personas con vida entre los restos de edificios colapsados. La emergencia no da tregua y el número de fallecidos continúa en ascenso, incluyendo ya a 17 ciudadanos españoles, según la última actualización del Ministerio de Asuntos Exteriores. Además, se mantiene la incertidumbre sobre 150 españoles cuyo paradero se desconoce, mientras que una docena de personas han sido detectadas bajo los escombros sin que aún se haya logrado su rescate.

Los operativos se concentran especialmente en estos puntos críticos. El ministro José Manuel Albares ha señalado que toda la información disponible ha sido trasladada a los equipos sobre el terreno, aunque ha reconocido las enormes dificultades logísticas y de comunicación que complican las labores. También ha recordado que los canales consulares permanecen activos para atender a los españoles afectados.

Las cifras oficiales en Venezuela reflejan la magnitud del desastre: al menos 1.450 fallecidos y más de 3.100 heridos, además de más de 12.700 personas afectadas directamente. Los daños materiales son igualmente severos, con centenares de edificios dañados o totalmente destruidos tras los seísmos y sus réplicas. El impacto económico estimado supera los 6.700 millones de dólares, según organismos internacionales.

Durante el fin de semana, el dispositivo de rescate se ha reforzado con la llegada de maquinaria pesada y miles de especialistas procedentes de distintos países. En total, más de 2.600 rescatistas internacionales trabajan en la zona junto a unidades caninas y toneladas de material sanitario y técnico.

En paralelo, la solidaridad se ha movilizado a través de campañas para recolectar alimentos, ropa y medicinas, así como donaciones económicas canalizadas por organizaciones humanitarias.

La angustia crece con el paso de las horas, aunque aún hay señales de esperanza. Las autoridades venezolanas han confirmado el hallazgo de 33 personas con vida bajo los escombros. Equipos nacionales e internacionales, incluidos efectivos españoles, continúan trabajando sin descanso. Entre ellos, la Unidad Militar de Emergencias y el ERICAM han logrado rescatar con vida a varias personas en los últimos días.

Mientras tanto, también avanza la repatriación de afectados. Un avión militar ha trasladado a Madrid a casi un centenar de personas de distintas nacionalidades, en su mayoría españolas, procedentes de la zona del desastre. El operativo, que combina ayuda humanitaria y evacuación, refleja la dimensión de una tragedia que mantiene al país en vilo.