Los pisos de Sabiniano, la herencia de Begoña y la sombra de las saunas del suegro de Sánchez

Han pasado dos años desde que Sabiniano Gómez, padre de Begoña Gómez, falleció. A día de hoy, la mayoría de sus propiedades aún figuran a su nombre en el Registro de la Propiedad. Sin embargo, la herencia ha sido formalmente aceptada y los únicos herederos son Begoña y su hermano Miguel Ángel Gómez.

De acuerdo a El Español, los cuatro pisos que poseía Sabiniano en Madrid al momento de su muerte, solo uno ha sido transferido oficialmente a Miguel Ángel. El inmueble ubicado en la calle Murillo, en Pozuelo de Alarcón, fue inscrito a su nombre en noviembre de 2024 y actualmente se valora alrededor de los 980.000 euros. Los otros tres pisos —entre ellos el dúplex de la calle Sarasate y la vivienda situada en la calle Cierzo— siguen apareciendo a nombre de Sabiniano, a pesar de que ya se ha decidido quién se quedará con ellos.

Las estimaciones sobre el valor total de estas tres viviendas superan los 2,5 millones de euros. Según lo estipulado en el reparto hereditario, a Begoña le corresponderían dos de esos inmuebles. Si se lleva a cabo el cambio registral correspondiente, su patrimonio inmobiliario aumentaría considerablemente, acercándola a convertirse en una gran tenedora de viviendas en Madrid, sumando las propiedades que ya tiene a su nombre.

El “holding” inmobiliario de Begoña y Sánchez

Al observar el patrimonio inmobiliario del matrimonio se aprecia una estructura significativa. La información registral consultada por medios nacionales revela que Begoña Gómez y Pedro Sánchez poseen seis viviendas y dos plazas de garaje entre los dos. La mayoría de estos inmuebles son propiedad exclusiva de Begoña y algunas adquisiciones datan desde que era muy joven, tras haber trabajado en los negocios familiares.

En este conjunto destacan:

Un piso en Pozuelo de Alarcón , donde vivió el matrimonio con sus hijas antes de mudarse a La Moncloa; actualmente está valorado en unos 686.410 euros y se alquila por aproximadamente 2.500 euros mensuales .

, donde vivió el matrimonio con sus hijas antes de mudarse a La Moncloa; actualmente está valorado en unos y se alquila por aproximadamente . El apartamento en Mojácar (Almería) que Begoña adquirió en 2013 a la sociedad familiar San Bernardo 36 SL , dedicada a gestionar saunas gay y prostíbulos.

que Begoña adquirió en 2013 a la sociedad familiar , dedicada a gestionar saunas gay y prostíbulos. Un piso ubicado en el barrio de las Letras, en pleno centro madrileño, también adquirido con apoyo económico del entorno familiar vinculado al negocio de las saunas.

Este conjunto patrimonial descansa sobre una base económica que los propios protagonistas han reconocido: los negocios relacionados con el ocio nocturno, las saunas y prostíbulos que la familia Gómez explotó durante años.

Saunas, prostíbulos y la contabilidad de Begoña

El eje central del patrimonio familiar proviene de una extensa red de saunas y prostíbulos, gestionada por Sabiniano y sus hermanos, especialmente en Madrid. Entre los locales más mencionados están la sauna Adán, situada en la calle San Bernardo, y la conocida como Sauna Azul, ubicada en Concepción Arenal.

Según testimonios cercanos a la familia, Begoña Gómez ocupó un papel central dentro de esa actividad. El publicista Paco de Narváez, quien gestionó anuncios para sauna Adán, asegura que ella funcionaba como contable del local a principios del año 2000. «Begoña me daba un sobre con billetes y yo le firmaba», relató sobre los pagos realizados en efectivo para anuncios en la revista MENsual.

Este rol financiero se inserta dentro un contexto más amplio:

La sociedad familiar San Bernardo 36 SL , controlada por parientes directos, vendió el apartamento en Mojácar a Begoña en 2013; con Francisco Enrique Gómez Serrano —hermano del fallecido— actuando como administrador único.

, controlada por parientes directos, vendió el apartamento en Mojácar a Begoña en 2013; con —hermano del fallecido— actuando como administrador único. Sabiniano reconoció haber adquirido con ganancias provenientes del negocio de las saunas la vivienda situada en Tramontana (Pozuelo) que luego cedió a su hija para que viviera junto a Sánchez y sus hijas.

que luego cedió a su hija para que viviera junto a Sánchez y sus hijas. Varios inmuebles relacionados con las saunas fueron transferidos a nombre de miembros familiares conforme el negocio crecía y generaba beneficios económicos.

Además, hay constancia de que Begoña ignoró durante años ciertos impuestos asociados a las propiedades que tenía registradas hasta que las administraciones comenzaron a reclamar esas obligaciones tributarias. Este detalle refuerza la idea sobre una gestión patrimonial intensa pero no siempre bien organizada.

Cuando Sánchez hacía campaña contra la prostitución

El contraste político resulta evidente. Mientras Pedro Sánchez consolidaba su carrera institucional criticando públicamente la prostitución y prometiendo combatirla activamente, su entorno familiar continuaba obteniendo beneficios económicos gracias a locales donde esta actividad se ejercía.

Existen varios puntos conflictivos:

Durante los años en que Sánchez fue concejal en Madrid y posteriormente diputado, su familia seguía explotando saunas y prostíbulos sin ningún tipo de reparo.

Al menos tres viviendas donde ha residido el presidente —dos localizadas en Pozuelo y el apartamento mencionado anteriormente— fueron financiadas con dinero proveniente directamente del negocio familiar relacionado con esas actividades ilícitas.

donde ha residido el presidente —dos localizadas en Pozuelo y el apartamento mencionado anteriormente— fueron financiadas con dinero proveniente directamente del negocio familiar relacionado con esas actividades ilícitas. La vivienda situada en Pozuelo genera actualmente una renta mensual aproximada de 2.500 euros; además fue utilizada por Sánchez durante más de diez años antes del actual arrendamiento.

En el debate político este contexto ha sido utilizado como un arma arrojadiza. En sede parlamentaria, el líder opositor Alberto Núñez Feijóo acusó al presidente afirmando que había sido «partícipe a título lucrativo del abominable ejercicio de la prostitución» al beneficiarse económicamente mediante inmuebles pagados con esos ingresos. Esta declaración resume un reproche ético contundente: mientras se promete luchar contra la explotación sexual, se disfruta del patrimonio levantado sobre ella.

El negocio de Sabiniano: modelo, rentas y familia

El modelo empresarial diseñado por Sabiniano Gómez junto a sus hermanos combinaba:

Saunas dirigidas al público gay donde se ofrecían servicios explícitos relacionados con la prostitución.

Locales situados estratégicamente en zonas céntricas madrileñas dotadas de alta rentabilidad y clientela constante.

Un uso sistemático e inteligente de sociedades mercantiles para adquirir y explotar inmuebles; posteriormente reutilizados como activos residenciales e inversiones financieras.

Este modelo generó:

Liquidez inmediata para financiar campañas publicitarias así como reformas o aperturas nuevas dentro del negocio.

Capital suficiente para adquirir propiedades tanto en Pozuelo como en Madrid centro o Mojácar.

Un colchón patrimonial que permitió a Begoña crear su propio “holding” inmobiliario; además hipotecar un piso situado en Madrid para obtener un préstamo por valor aproximado de 240.000 euros, lo cual le permitió mejorar su liquidez financiera.

Durante años, esa familia vivió gracias a estos beneficios económicos. Varios testimonios sugieren un círculo cerrado donde las saunas funcionaban como núcleo económico principal; los pisos representaban resultados visibles mientras que una contabilidad astuta servía para mover dinero entre padres e hijos así como entre hermanos sin mayores complicaciones legales ni éticas aparentes.