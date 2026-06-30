La Complutense sanciona al podemita Juan Carlos Monedero por acoso sexista

En los pasillos de Somosaguas, la noticia corre como la pólvora. Los estudiantes comentan la reciente sanción a Juan Carlos Monedero y reviven anécdotas que muchos conocían, pero que hasta ahora no se habían hecho oficiales. La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha decidido actuar: un año de suspensión por “acoso sexista” hacia alumnas.

Esta decisión llega en un momento delicado para Podemos, el partido que Monedero ayudó a fundar. El entorno político sigue marcado por episodios de lenguaje y actitudes machistas, desde los controvertidos comentarios de Pablo Iglesias sobre Mariló Montero hasta testimonios que revelan dinámicas de poder problemáticas entre sus dirigentes y militantes.

Según lo comunicado por la universidad, la UCM ha decidido suspender a Monedero, quien se desempeñaba como profesor de Ciencia Política, por un año debido a acusaciones de acoso sexista hacia alumnas.

La universidad activó su protocolo tras el testimonio de una alumna que denunció comportamientos sexistas y trato vejatorio en el ámbito académico. El procedimiento se inició antes de que surgieran dos denuncias dentro de Podemos por presunta violencia sexual en septiembre de 2023.

Aunque la Complutense ha confirmado la sanción, no ofrece información general sobre otros casos desde 2016, lo que aumenta la percepción de falta de transparencia en la gestión del acoso en su campus.

Este no es el primer conflicto disciplinario que enfrenta Monedero con la universidad. Medios que han seguido su trayectoria recuerdan que ya había cumplido seis meses de suspensión por un caso anterior relacionado con una denuncia por acoso sexual y comentarios despectivos hacia alumnas. En esa ocasión, no se llegó a responsabilidad penal: la Fiscalía archivó el caso al considerar que los hechos no constituían un delito, aunque se mencionaron expresiones “machistas” o “inadecuadas”.

Testimonios de las alumnas: chistes, tocamientos y baños

Los relatos que han ido emergiendo en los últimos meses sugieren un patrón conductual más que un hecho aislado.

En escritos y testimonios recogidos por estudiantes se destacan: comentarios humillantes sobre el aspecto físico de las alumnas durante las clases, descripciones de “pellizcos” y “achuchones” narradas por una exsenadora de Podemos que compartió aula con él en la Complutense, quejas sobre tocamientos en cintura y trasero documentadas en una denuncia presentada al entorno de Podemos en 2023 y un ambiente en el aula donde, según algunos alumnos, existía una advertencia informal: Monedero “no podía estar a solas con alumnas” debido a situaciones previas.

En círculos académicos y militantes, antiguos compañeros han recordado momentos en los que Monedero y Pablo Iglesias bromeaban sobre seguir a alumnas o ir detrás de ellas hasta los baños. Un tono que mezclaba la jerarquía del profesor carismático con camaradería política. Estas escenas son hoy vistas como “normalizadas entonces, difíciles de tolerar ahora” (testimonios recopilados por diversos medios en meses recientes, reflejando lo que posteriormente se ha calificado oficialmente como comportamientos “inaceptables” y “sexistas”).

Un caso complicado para la Complutense

La sanción también tiene implicaciones institucionales. La universidad acumula años llenos debates sobre acoso: informes internos apuntan hacia decenas denuncias desde 2016; sin embargo muchas no aparecen publicadas ni ofrecen datos sobre profesores expedientados. Esta falta transparencia contrasta dramáticamente con magnitud real del problema: un informe elaborado en 2018 basado en 21.500 encuestas realizadas dentro comunidad universitaria ya advertía sobradamente acerca extensión del acoso dentro UCM; hoy dicho informe no está disponible públicamente.

La situación genera miedo e incredulidad. Entre estudiantes circulan listas informales sobre docentes “a evitar”; entre profesores crece preocupación ante protocolos lentos poco claros. Así pues, el caso Monedero se transforma también un test crucial: pone al descubierto hasta dónde está dispuesta llegar una universidad cuando quien está señalado es alguien visible con peso mediático conexiones políticas.

Mientras la UCM define cómo implementará esta suspensión anual y Podemos intenta cerrar sus propios expedientes internos sin mayor ruido, surge una conversación cada vez más incómoda: quién ejerce poder sobre quién dentro aulas platós partidos qué consecuencias trae consigo cuando ese poder cruza líneas ya imposibles presentar simplemente como bromas inocentes.

Reacciones políticas: denuncias internas en Podemos

El golpe a la imagen pública de Monedero proviene no solo del ámbito universitario. Su partido también ha manejado discretamente dos denuncias internas presentadas por mujeres vinculadas a Podemos sobre violencia sexual y comportamientos inapropiados.

Para entender mejor el clima interno:

Dos mujeres hicieron llegar sus denuncias a la dirección del partido en septiembre de 2023; una mencionaba “manoseos” y “tocamientos en cintura y trasero”.

La dirección afirmó haber activado los protocolos internos, apartando a Monedero de actividades orgánicas y manteniéndolo alejado del foco público, aunque continuó vinculado a proyectos mediáticos cercanos a Iglesias durante varios meses.

La líder del partido, Irene Montero, ha defendido que Podemos actuó “tan pronto como supo sobre los testimonios”, subrayando que el caso no se tramitó como expediente disciplinario formal sino como gestión interna ante las denuncias recibidas.

Sin embargo, esta versión contrasta con el descontento entre algunos militantes, quienes sienten que hay criterios diferentes cuando quien está señalado pertenece al núcleo fundador. Colectivos como Xuntos por Galicia han presentado escritos acusando a miembros del partido de encubrir este caso y proteger a Monedero.

El lenguaje polémico de Iglesias y su relación con Mariló Montero

En este contexto resurgen antiguos comentarios realizados por Pablo Iglesias, reveladores del tipo de clima tolerado durante años dentro de ciertos sectores alternativos. Uno de los episodios más citados es su mensaje privado acerca de la presentadora Mariló Montero, donde afirmaba que le gustaría “azotarla hasta que sangrara”.

El Instituto de la Mujer calificó ese tipo de lenguaje como “sexista” e incluso incitador a la violencia contra las mujeres; lo consideró “inadmisible”, aunque se produjera en un chat privado, dado su origen en un líder político con relevancia pública. Este precedente pesa hoy al analizar las conductas atribuidas a Monedero y el ecosistema discursivo que lo rodeaba.

En términos simbólicos, esos mensajes establecieron una frontera clara: el discurso feminista institucional empezó a señalar con precisión que la violencia no solo ocurre en hechos concretos, sino también dentro del imaginario colectivo que trivializa agresiones sexuales o convierte a las mujeres en objetos para fantasías dominantes.