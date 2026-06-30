Fallece a los 80 años Jesús María Zabarte, el temido ‘carnicero de Mondragón’, símbolo del terror de ETA

La muerte de Jesús María Zabarte Arregi, apodado ‘el carnicero de Mondragón’, ha reabierto profundas heridas entre las víctimas del terrorismo y una sociedad que aún lucha por superar las cicatrices dejadas por ETA. A sus 80 años, este exmiembro de la banda deja un legado teñido de sangre, una biografía que habla por sí sola en los tribunales y un impacto moral devastador para aquellos que nunca recibieron una disculpa.

La noticia fue dada a conocer por el diario digital Naiz, vinculado a la izquierda abertzale, que informó sobre el fallecimiento del antiguo etarra. Varios medios confirmaron su identidad y edad, aunque no se han hecho públicos ni el lugar ni la causa exacta de su muerte, detalles que las fuentes consultadas no han desvelado. Lo que sí es evidente es que su final llega décadas después del asesinato de sus 17 víctimas, entre ellas policías, guardias civiles, militares y civiles inocentes como el niño José María Piris, de tan solo 13 años, cuyo asesinato se convirtió en uno de los episodios más dolorosos del terror etarra.

En el País Vasco, el nombre de Zabarte ha estado asociado desde los años ochenta a algunos de los actos más brutales perpetrados por la organización terrorista. Con una frialdad inquietante, él mismo alimentó esta imagen con declaraciones en las que negaba haber cometido “asesinatos”, asegurando que solo cumplía con “ejecuciones”. Esta afirmación, realizada en una entrevista tras su liberación, generó una fuerte indignación entre diversas asociaciones de víctimas y desembocó en su imputación por enaltecimiento del terrorismo. Su apodo de ‘carnicero’ provenía de su oficio, pero su historia criminal amplificó su eco siniestro.

Condenado a 615 años de prisión por 20 atentados y 17 asesinatos, Zabarte se convirtió en uno de los miembros más temidos del conocido comando Donostia, activo durante uno de los periodos más sangrientos de ETA. La Justicia demostró su participación en crímenes especialmente crueles, como la emboscada a una patrulla de la Policía Nacional en un bar de Rentería donde murieron cuatro agentes mientras desayunaban o la colocación de una bomba en Azkoitia que mató al joven José María Piris cuando intentaba alcanzar a un guardia civil. Esa explosión hizo que el niño se convirtiera en la primera víctima menor asesinada por ETA, anticipando otros 21 casos similares.

El recorrido penitenciario de Zabarte refleja cómo ha evolucionado la política antiterrorista y el propio Estado frente a ETA. Ingresó en la banda en los primeros años tras su creación y se le sitúa vinculado desde inicios de los años setenta. Fue arrestado en 1984 durante una operación llevada a cabo por la Guardia Civil en Hernani después de una larga serie de atentados. Los tribunales impusieron penas acumuladas que superaban los seis siglos. Sin embargo, cumplió entre 29 y 30 años efectivos según diversas fuentes hasta ser liberado en 2013 tras la anulación de la doctrina Parot por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo que obligó a revisar sus condenas acumuladas.

Su excarcelación se convirtió en un símbolo del cambio legal: un hombre relacionado con 17 asesinatos salía a las calles sin haber mostrado el menor indicio de arrepentimiento. Pocas semanas después, Zabarte volvió a aparecer ante los medios y en actos públicos tanto en Francia como en el País Vasco. Se le vio con boina y actitud desafiante e incluso llegó a bromear sobre sus crímenes, lo cual llevó al juez Santiago Pedraz a imputarle nuevamente por enaltecimiento del terrorismo. Estas apariciones reavivaron el debate sobre los límites de la libertad de expresión relacionada con ETA y la dignidad hacia las víctimas.

Aunque no se han difundido declaraciones recientes por parte de familiares tras su fallecimiento, algunas frases suyas siguen resonando en la memoria colectiva y revelan su perspectiva: “Yo no he asesinado a nadie; yo he ejecutado”, decía ante un periodista, insistiendo en verse como “militante” y no como criminal. Las asociaciones representativas respondieron señalando que sus palabras eran una segunda agresión hacia quienes perdieron seres queridos; un intento fallido por revestir sus actos con justificación política cuando lo que realmente hicieron fueron asesinatos terroristas. Algunos exresponsables antiterroristas han recordado ahora que Zabarte representaba el rostro más brutal del terrorismo etarra: “el terrorismo desnudo, sin retórica ni máscaras”, según uno de ellos recogido por diversos medios.

Más allá del recorrido personal del exetarra, su muerte simboliza también la lenta desaparición biológica de aquellos militantes que vivieron la etapa más violenta del grupo terrorista. En las asociaciones dedicadas a las víctimas existe una sensación ambivalente: no hay alivio completo mientras queden muchos casos sin resolver; sin embargo, hay tranquilidad al saber que ni memoria ni justicia dependerán jamás del arrepentimiento ficticio suyo. En el ámbito político, esta noticia llega justo cuando la sociedad española sigue debatiendo cómo construir una memoria compartida sobre esos años oscuros y qué rol deberían desempeñar antiguos miembros de ETA en este proceso.

Por ahora no se han programado actos conmemorativos oficiales para recordar su fallecimiento ni funerales públicos relevantes; diversos medios sugieren que el entorno abertzale podría organizar alguna despedida discreta aunque aún no hay confirmaciones al respecto al momento presente. En cualquier caso, la figura de Zabarte es vista más como un recordatorio sombrío sobre la barbarie cometida que como objeto digno homenaje alguno incluso para muchos antiguos compañeros conscientes del profundo rechazo social hacia su trayectoria.

Con una biografía criminal que ha marcado varias generaciones, la muerte del ‘carnicero de Mondragón’ cierra un capítulo vital sobre uno de los etarras más sanguinarios pero deja abierta otra página: aquella dedicada a recordar las vidas segadas por sus acciones.

Datos biográficos y trayectoria

Nombre completo: Jesús María Zabarte Arregi

Jesús María Zabarte Arregi Apodo: “el carnicero de Mondragón”

“el carnicero de Mondragón” Fecha de nacimiento: 1945

1945 Lugar de nacimiento: Mondragón / Arrasate (Gipuzkoa)

Mondragón / Arrasate (Gipuzkoa) Muerte: a los 80 años; comunicada por el diario Naiz; sin datos públicos confirmados sobre lugar y causa concretos.

a los 80 años; comunicada por el diario Naiz; sin datos públicos confirmados sobre lugar y causa concretos. Educación y formación: No se registran estudios superiores; trabajó como carnicero antes integrarse plenamente en ETA, ocupación origen también para su sobrenombre.

Incorporación a ETA y militancia: Contactó con el entorno etarra desde joven; vinculado con ETA desde principios sesenta. Militante activo desde al menos 1972 cuando ya fue identificado participando en acciones armadas. Integrante prominente del comando Donostia , uno de los más letales dentro della organización.

Principales hitos dentro su carrera criminal: Autor o partícipe verificado en 17 asesinatos y 20 atentados . Emboscada contra una patrulla policial nacional donde murieron cuatro agentes. Asesinato del niño José María Piris , con bomba dirigida hacia un guardia civil. Participaciones activas contra miembros Guardia Civil, Policía Nacional Ejército así como civiles.

Prisión e situación judicial: Condenado a 615 años cárcel según sentencias dictadas. Permaneció encarcelado entre 29–30 años efectivos , según distintas fuentes judiciales. Liberado en 2013 tras anulación doctrina Parot dictada Tribunal Europeo Derechos Humanos. Imputado posteriormente por delito relacionado con terrorismo debido declaraciones públicas sin muestra alguna arrepentimiento.

Premios o reconocimientos: Carece reconocimiento legítimo alguno; únicamente se relaciona su nombre con violencia terrorista así como condena judicial.

Información familiar: Los medios no ofrecen detalles precisos acerca entorno familiar mantenido alejado foco público.



Su historia queda así grabada no gracias méritos propios sino debido memoria indeleble vidas arrebatadas injustamente.