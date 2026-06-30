Tragedia en Huesca: un salto paracaidista nocturno termina con la vida del cabo Edgar Mallo

El ejercicio Tormenta Alada 26 había comenzado como una maniobra crucial en el adiestramiento aerotransportado del Ejército de Tierra en Aragón. Sin embargo, la noche se tornó oscura cuando un salto paracaidista nocturno resultó fatal para el cabo Edgar Mallo Baena. Esta operación tuvo lugar en la provincia de Huesca, en un entorno de entrenamiento que incluye vuelos, lanzamientos y movimientos tácticos de las unidades de paracaidistas.

El Ejército de Tierra confirmó el fallecimiento a través de un comunicado publicado en redes sociales y canales oficiales. En él, expresaron su “profundo dolor” y especificaron que el cabo estaba inmerso en un lanzamiento paracaidista nocturno cuando ocurrió el accidente. Hasta el momento, no se han ofrecido más detalles técnicos sobre lo sucedido, ya que se espera la conclusión de las investigaciones internas habituales en estos casos.

Quién era el cabo Edgar Mallo Baena

El perfil del cabo Edgar Mallo Baena ayuda a comprender la magnitud del suceso dentro de las Fuerzas Armadas. No es solo una muerte durante maniobras; se trata de la pérdida de un joven profesional con experiencia y varias condecoraciones a su nombre.

Algunos aspectos destacados de su trayectoria:

Se incorporó al Ejército de Tierra en 2018 .

. Estaba destinado en el Batallón de Zapadores de la Brigada “Almogávares” VI de Paracaidistas (BRIPAC) .

de la Brigada . Formaba parte de unidades avanzadas y altamente exigentes, como la Compañía de Reconocimiento Avanzado (CRAV).

Participó en múltiples misiones, tanto a nivel nacional, incluyendo intervenciones durante emergencias civiles, como internacionalmente, con despliegues en Irak .

. Recibió varias condecoraciones, entre ellas: Cruz al Mérito Militar con Distintivo Blanco . Medallas conmemorativas por la Operación Balmis , que brindó apoyo militar durante la pandemia de covid-19. Distinciones por las operaciones para mitigar los efectos de la dana que afectó a diversas localidades valencianas en 2024.



Su currículum refleja a un militar comprometido y en ascenso, involucrado tanto en misiones humanitarias como en escenarios internacionales. La combinación de sus reconocimientos y experiencias explica el tono escogido por el Ejército al comunicar su fallecimiento.

El mensaje del Ejército de Tierra: pésame y apoyo incondicional

La reacción institucional fue inmediata y empleó un lenguaje sobrio pero cargado de emoción. En su comunicado oficial, el Ejército expresó su “más sincero pésame” y su “apoyo incondicional” a los familiares y compañeros del cabo.

El mensaje incluyó varios puntos clave:

“Con profundo dolor, debemos comunicar el fallecimiento del cabo Edgar Mallo Baena, ocurrido durante un lanzamiento paracaidista nocturno”.

“En este momento tan triste para todos los integrantes del Ejército de Tierra, queremos manifestar nuestro más sincero pésame y nuestro apoyo incondicional a sus familiares y compañeros”.

“Su memoria y dedicación a la patria permanecerán siempre presentes entre nosotros”.

Estos mensajes siguen el protocolo habitual ante fallecimientos en acto de servicio. Sin embargo, aquí están matizados por la trayectoria concreta del militar, sus misiones y distinciones, reforzando así su compromiso tanto con la institución como con la sociedad.

Unidades de élite y riesgo asumido: el contexto del salto paracaidista

El accidente sucedió en un entorno altamente exigente: las maniobras paracaidistas llevadas a cabo por la Brigada “Almogávares” VI, considerada una unidad élite dentro de la División San Marcial. En estos ejercicios, los saltos nocturnos son parte fundamental del entrenamiento necesario para operar efectivamente en escenarios reales. Las misiones aerotransportadas no siempre se realizan bajo luz diurna ni en condiciones óptimas.

Aspectos relevantes del contexto operativo:

El ejercicio Tormenta Alada es considerado una actividad principal para el adiestramiento en asalto paracaidista dentro de la División San Marcial.

Las maniobras tienen lugar entre las provincias de Zaragoza y Huesca , destacándose la participación activa de la BRIPAC.

y , destacándose la participación activa de la BRIPAC. Los lanzamientos nocturnos buscan mantener capacidades clave para: Inserción efectiva de tropas en áreas hostiles o poco accesibles. Coordinación entre medios aéreos y fuerzas terrestres. Navegación y reunión bajo condiciones limitadas de visibilidad.



Desde una perspectiva técnica, los protocolos para garantizar seguridad durante los saltos son rigurosos. Se llevan a cabo inspecciones minuciosas del equipo, se establecen planes de emergencia y se cuenta con personal especializado. Pese a ello, los mandos insisten en que siempre existe un componente inherente al riesgo debido a la naturaleza misma de estas operaciones: altura, condiciones meteorológicas adversas, carga del equipo y complejidad del vuelo son factores que influyen en cada salto.

Accidentes durante saltos con paracaídas: una realidad poco visible

Los accidentes relacionados con saltos paracaidistas son infrecuentes desde una perspectiva estadística tanto en contextos militares como deportivos. Sin embargo, su impacto es considerable debido a las graves consecuencias que suelen acarrear. En el ámbito militar, cada incidente desencadena una serie exhaustiva de análisis destinados a identificar:

Condiciones del material: paracaídas principal y reserva, sistemas operativos, arneses.

Variables humanas: fatiga acumulada, experiencia del saltador o nivel formativo específico.

Factores externos: viento presente, visibilidad reducida o características del terreno.

En años recientes han tenido lugar incidentes durante lanzamientos tanto personales como materiales; uno notable fue el fallido lanzamiento de un vehículo militar que cayó al suelo tras experimentar problemas con el sistema durante un ejercicio realizado en Guadalajara. Este tipo de situaciones se investigan meticulosamente para ajustar procedimientos e intentar minimizar riesgos. No obstante, eliminar completamente esta incertidumbre resulta imposible cuando se depende continuamente de múltiples factores variables.

En unidades como la BRIPAC, los paracaidistas son conscientes del riesgo presente: cada salto representa su entrada a la misión. El entrenamiento constante busca convertir lo extraordinario en algo rutinario controlable. La muerte del cabo Edgar Mallo Baena subraya con dureza que esa rutina está cimentada sobre actividades intrínsecamente peligrosas.

Huella personal y anécdotas sobre su servicio

Aunque los comunicados oficiales suelen centrarse únicamente en datos operativos, estos días se está reconstruyendo también la figura del cabo mediante mensajes compartidos en redes internas y perfiles no oficiales. En estos espacios emergen varias constantes:

Su disposición para colaborar activamente durante dispositivos humanitarios como Balmis o intervenciones frente a situaciones provocadas por la dana; donde soldados de BRIPAC trabajaron codo con codo junto a servicios civiles.

El orgullo asociado a pertenecer a la Brigada “Almogávares” VI, reconocida por sus exhibiciones públicas y actos como el Día de las Fuerzas Armadas; donde los saltos portando grandes banderas simbolizan esta especialidad .

En esos círculos internos se proyecta una imagen clara: un joven paracaidista comprometido con vocación al servicio público. Su trayectoria abarcaba desde escenarios civiles hasta despliegues internacionales como Irak. Una carrera truncada prematuramente durante una noche dedicada al entrenamiento; sin embargo, deja tras sí una lista significativa de misiones que sus compañeros evocan al explicar por qué las palabras memoria y entrega a la patria resuenan tan fuerte al despedirlo .

La tragedia ocurrida en Huesca añade otro capítulo sombrío a la memoria reciente sobre los paracaidistas españoles; quienes saben bien que cada salto es simultáneamente un acto profesional cotidiano y un recordatorio silente sobre lo arriesgado que puede ser su labor.