El fútbol sudamericano se ha visto sacudido por una historia que entrelaza tragedia familiar, desastre natural y una crítica abierta a la gestión política. La familia del defensa argentino Lucas Trejo, quien juega en el Sport Marítimo de La Guaira, ha sido hallada sin vida bajo los escombros del edificio donde residían tras los temblores que han asolado la costa venezolana.

Trejo se encontraba concentrado en Caracas con su equipo cuando el primer gran terremoto, ocurrido el 24 de junio, sacudió Venezuela, provocando el colapso del complejo residencial Cumanagoto, en la zona de Playa Grande. Allí estaban su esposa Yanina Maranella y sus hijos Aarón, de 7 años, y Ainhoa, de 5. Desde entonces, se activó una búsqueda frenética que se extendió durante 74 horas entre ruinas, réplicas sísmicas y una creciente desesperación.

El derrumbe y las 74 horas críticas

De acuerdo con los primeros reportes, el edificio donde vivía la familia Trejo quedó completamente arrasado por los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que azotaron el país la noche del miércoles. Las labores de rescate se enfocaron en:

La localización de supervivientes entre los restos del complejo Cumanagoto

La búsqueda con recursos limitados en un área con múltiples colapsos

La coordinación entre equipos locales y apoyo llegado desde otros países latinoamericanos

Las primeras 72 horas tras un desastre de esta magnitud son cruciales para encontrar personas con vida. En este caso, el descubrimiento de la esposa e hijos de Trejo se produjo pasadas las 74 horas desde el derrumbe del edificio, cuando ya las posibilidades de sobrevivencia eran prácticamente nulas.

Las autoridades venezolanas y el propio club de Trejo confirmaron el trágico desenlace: los cuerpos de Yanina, Aarón y Ainhoa fueron localizados entre los bloques de hormigón del complejo residencial en Playa Grande. El comunicado emitido por el Sport Marítimo de La Guaira fue contundente: “Luego de 74 horas de búsqueda lograron encontrarlos sin vida”.

El contexto del terremoto: una catástrofe nacional

La muerte de la familia Trejo se suma a un balance que no deja de crecer, reflejando un país sumido en una emergencia humanitaria. Los últimos informes oficiales y estimaciones internacionales presentan un panorama desolador:

Más de 1.430 muertos confirmados tras los terremotos gemelos del 24 de junio

confirmados tras los terremotos gemelos del 24 de junio Entre 4.300 y más de 3.200 heridos , según diferentes recuentos iniciales

y más de , según diferentes recuentos iniciales Cerca de 70.000 desaparecidos y decenas de miles atrapadas entre escombros

y decenas de miles atrapadas entre escombros Unos 774 edificios dañados con distinta gravedad en las zonas afectadas

dañados con distinta gravedad en las zonas afectadas Miles de familias que han perdido sus hogares debido al colapso total

La costa norte, especialmente La Guaira y sus alrededores, ha emergido como epicentro del desastre. Desde edificios residenciales hasta infraestructuras como el aeropuerto internacional han sufrido daños significativos. A pesar de ello, muchos vecinos han tomado la iniciativa excavando con sus propias manos ante la falta de maquinaria pesada o equipos profesionales.

Miseria moral e ineptitud del chavismo

En este escenario, el terremoto ha puesto nuevamente sobre la mesa la fragilidad institucional del país y ha avivado las críticas hacia el Gobierno chavista. Las protestas por parte de familiares frente a edificios derrumbados debido a la ausencia de retroexcavadoras evidencian una alarmante mezcla de ineptitud técnica y miseria moral en la respuesta oficial.

En lugares como el edificio Opp 33, también situado en La Guaira, familiares han denunciado que llevan “cuatro días esperando una retroexcavadora” mientras sus seres queridos siguen atrapados bajo los escombros. Una escena repetida: rabia, dolor e indignación ante un Estado que parece llegar tarde o simplemente no llega.

En lo que respecta al complejo Cumanagoto donde habitaba la familia Trejo, la magnitud del derrumbe sumada a la falta de recursos adecuados habrían ralentizado tanto las labores que el hallazgo ocurrió cuando ya las posibilidades eran prácticamente inexistentes. La tragedia personal del jugador se erige como símbolo palpable del descontento popular hacia una gestión que muchos consideran negligente.

Perfil de Lucas Trejo: un defensor marcado por la tragedia

Lucas Trejo es un defensa argentino originario de Córdoba, con una trayectoria destacada en el fútbol sudamericano y pasos previos por equipos como Zacatepec en México antes su llegada al Sport Marítimo de La Guaira. A sus treinta y tantos años, había logrado consolidarse como un jugador experimentado en la liga venezolana, reconocido por su competitividad y carácter reservado.

Al momento del terremoto:

Se encontraba concentrado con su equipo en Caracas, lejos su familia en Playa Grande

Había dejado a su esposa e hijos en el complejo residencial donde vivían desde hace varios meses

Era respetado dentro del vestuario y apreciado por clubes anteriores como Zamora FC, quienes también han expresado públicamente su apoyo

Anécdotas y momentos clave

Alrededor esta tragedia han surgido detalles que ayudan a comprender mejor la dimensión humana detrás del caso:

Trejo hizo publicaciones desesperadas en redes sociales solicitando perros rescatistas para acelerar la búsqueda.

Sus compañeros y jugadores rivales difundieron masivamente sus mensajes mientras se sumaban a las tareas sobre el terreno.

Clubes actuales y anteriores —como Sport Marítimo de La Guaira y Zamora FC— emitieron comunicados expresando condolencias y reafirmando su compromiso para apoyarle en este difícil momento.

Se dice que el jugador pasó al menos tres días entre escombros buscando noticias directas sobre su familia.

Fuera del campo deportivo, Trejo llevaba una vida familiar relativamente tranquila junto a su pareja e hijos en la costa venezolana; lejos del bullicio mediático europeo pero inmerso en una comunidad marcada por crisis económicas e inseguridad, ahora golpeada también por uno de los sismos más devastadores que ha vivido el país.

Un drama que resume el terremoto en Venezuela

La historia trágica de Lucas Trejo, junto a su esposa Yanina e hijos Aarón y Ainhoa, encapsula perfectamente lo sucedido tras el terremoto: un país tembloroso tanto física como emocionalmente; estructuras que colapsan; familias atrapadas; un Estado incapaz o lento para responder adecuadamente ante tal catástrofe.

Entre los miles nombres que componen la lista trágica dejada por este desastre natural, la familia Trejo se ha convertido no solo en rostro sino también relato vivo sobre una tragedia cuya historia sigue desarrollándose día tras día entre escombros, duelo colectivo y exigencias inquebrantables por responsabilidades.

Fuentes: