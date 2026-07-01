El socialista José Bono, dos lujosas viviendas de ‘regalo’ en Dominicana y un macroparque solar de 500 millones

El nombre de José Bono vuelve a resonar en el ámbito público. No por su carrera política, que ya pertenece al pasado, sino por sus movimientos empresariales en República Dominicana y por la adquisición de dos impresionantes residencias que han encendido todas las alarmas sobre la naturaleza real de su actividad en el país caribeño.

Según la información revelada por el periodista Alejandro Entrambasaguas y posteriormente ampliada por la periodista Ketty Garat en el programa Horizonte, el exministro socialista, expresidente de Castilla-La Mancha y expresidente del Congreso habría recibido dos inmuebles de lujo en Santo Domingo tras participar activamente en las negociaciones para la construcción de un macroparque solar tasado en aproximadamente 500 millones de euros. Y el círculo que rodea esos negocios incluye un elemento que ha convertido el caso en algo más que una investigación sobre corrupción económica: el hombre más cercano a Bono en la isla es su pareja sentimental, un exdiputado socialista que escribe los discursos del presidente dominicano.

Las dos mansiones y el calendario que lo dice todo

La primera propiedad fue registrada a nombre de Bono el 4 de diciembre de 2023, justo después de sus gestiones relacionadas con el proyecto fotovoltaico Pimentel Energy, impulsado por la empresa Medcap Energy Caribe en la provincia de Duarte. La coincidencia temporal entre la conclusión de las gestiones y el registro de la propiedad es el tipo de dato que los investigadores califican de significativo.

La segunda vivienda pasó a manos de una persona cercana a él, quien lo acompañó a República Dominicana y también está vinculada a estas gestiones energéticas. Dos propiedades de lujo en Santo Domingo. Dos proyectos solares millonarios que necesitaban intermediación política. Y una cronología que conecta ambas cosas con una precisión que dificulta cualquier explicación alternativa.

El macroparque solar: 500 millones y tres proyectos

En el trasfondo del caso se encuentra el empresario valenciano Dimas de Andrés Puyol, quien participa en dos grandes plantas solares y en un contrato millonario de recogida de residuos. Los números son de una escala que justifica el interés investigador.

Pimentel Energy, en la provincia de Duarte, tiene 151,8 megavatios pico autorizados con una inversión de aproximadamente 133 millones de euros. Las Parras Energy, en el municipio de San Antonio de Guerra, alcanza los 317,9 megavatios pico con cerca de 265 millones de inversión. Y el contrato para la recogida de residuos urbanos en Santo Domingo Norte suma otros 120 millones aproximadamente. La inversión total acumulada entre estos proyectos supera ampliamente el medio millardo de euros.

Bono admite haber actuado como asesor para los inversores involucrados. Lo que no ha explicado con la misma claridad es por qué ese asesoramiento se materializó en dos propiedades de lujo registradas a su nombre y al de su entorno inmediato.

Cinco sociedades, nacionalidad privilegiada y acceso al poder dominicano

Para entender el alcance de la implantación de Bono en República Dominicana hay que revisar el mapa empresarial que ha construido desde 2020. Figura como propietario de cinco sociedades registradas en la isla, dedicadas a asesoramiento y consultoría, adquisición de bienes inmuebles y participación en proyectos del sector energético.

💥José Bono, ¿salvador de la policía dominicana?. El gobierno dominicano contrató sus servicios como asesor, y al poco tiempo recibió una ayuda de España de 250.000€, la oposición denunció irregularidades. Pablo Cambronero @PabloCamPiq #Código10 pic.twitter.com/8IJLfZzotc — Jali #STOPokupas (@jaliroller) June 30, 2026

En ese mismo año, el presidente dominicano Luis Abinader le otorgó la nacionalidad dominicana mediante el procedimiento conocido como naturalización privilegiada, reservado para quienes han realizado contribuciones significativas al país o a la humanidad. La concesión coincidió con la formalización de varias de esas empresas locales bajo su nombre, consolidando una presencia institucional y económica que le daba acceso privilegiado a las instancias de decisión del país.

La naturalización privilegiada por Abinader es el elemento que conecta directamente el poder político dominicano con los negocios del exministro español. Bono no llegó a República Dominicana como un inversor ordinario. Llegó como alguien que el presidente del país consideró merecedor de la nacionalidad por sus contribuciones, y desde esa posición construyó el ecosistema empresarial que la investigación periodística está ahora desentrañando.

Juan Segovia: el novio, el exdiputado socialista y el hombre que escribe los discursos del presidente

El elemento que convierte este caso en algo cualitativamente diferente a una investigación de corrupción económica ordinaria es Juan Segovia Noriega, el personaje que conecta todas las piezas del rompecabezas.

Segovia es exdiputado socialista en la Asamblea de Madrid, militante del PSOE y reside habitualmente en Santo Domingo, donde es la persona que escribe los discursos del presidente Abinader. Es, según reveló Ketty Garat en Horizonte, la pareja sentimental de Bono.

La geometría de esa relación es políticamente explosiva. El exministro socialista tiene negocios en República Dominicana que requieren concesiones y aprobaciones del Gobierno dominicano. Su pareja es la persona que escribe los discursos del presidente dominicano. Y ese mismo presidente le concedió previamente la nacionalidad por sus «contribuciones significativas».

Segovia aparece también vinculado en las investigaciones a los proyectos Las Parras Energy y Pimentel Energy junto al dominicano Williams Jiménez. La línea entre la relación personal y la relación empresarial resulta, en este caso, imposible de trazar con nitidez.

Y hay un dato adicional que conecta este escándalo con la corrupción del PSOE en España: Segovia es primo de Borja Cabezón, el cargo socialista acusado de defraudar. El círculo de un exministro, su novio exdiputado socialista, el primo del acusado de defraudar y el presidente de un país que le concedió la nacionalidad y cuya agenda política está en parte redactada por ese mismo novio es un círculo que dice mucho sobre el modelo de funcionamiento del ecosistema socialista a ambos lados del Atlántico.

El patrón que se repite

Lo que el caso Bono añade al panorama general de la corrupción en el PSOE no es un escándalo más sino la confirmación de un patrón que trasciende generaciones y geografías.

Bono es de la generación de González y Guerra, la del PSOE histórico que construyó el Estado del bienestar español. Zapatero representa el eslabón intermedio. Ábalos y el caso mascarillas son el presente. Y ahora Bono, con sus cinco sociedades en Santo Domingo, sus dos mansiones de lujo, su nationalidad privilegiada y su novio que escribe discursos presidenciales, añade un capítulo que demuestra que el problema no es generacional ni coyuntural.

Es estructural.

Un expresidente del Congreso no llegó a República Dominicana porque descubriera repentinamente el encanto del Caribe. Llegó porque tenía contactos, porque esos contactos valían dinero y porque el sistema político que había construido durante décadas le proporcionaba exactamente el tipo de acceso que los inversores en proyectos regulados de 500 millones necesitan y están dispuestos a remunerar de diversas formas, incluyendo aparentemente las inmobiliarias.

El expediente sigue abierto con preguntas que Bono todavía no ha respondido con la claridad que el asunto merece.

¿Por qué se registraron esas propiedades justo después de sus gestiones con el macroparque solar? ¿Qué servicios concretos prestaron sus cinco sociedades dominicanas para justificar los ingresos que han generado? ¿Qué relación tiene la naturalización privilegiada concedida por Abinader con los proyectos que su pareja, el hombre que escribe sus discursos, gestiona junto al exministro?

Las respuestas, si llegan, tendrán que ser más convincentes que las que el PSOE ha dado hasta ahora sobre todos los demás casos que llenan los sumarios de la Audiencia Nacional.