La Audiencia Provincial de A Coruña ha dictado sentencia contra Xabier Ron, exdiputado de AGE y antiguo colaborador de Yolanda Díaz, quien ha sido condenado a nueve años y seis meses de prisión por agredir sexualmente de manera continuada a una alumna menor. La resolución, alcanzada tras un acuerdo, también le impone el pago de una indemnización de 82.000 euros, así como una orden de alejamiento de 19 años y medio y la prohibición de trabajar con menores durante 15 años.

El fallo detalla cómo el acusado abusó de su autoridad. Ron, que era profesor de francés en un centro público, conoció a la víctima en 2022, cuando ella tenía apenas 12 años. A partir de ahí, se aprovechó de la confianza generada en el aula para crear una dependencia emocional que culminó en diversas agresiones sexuales entre julio y noviembre de 2024.

De acuerdo con las informaciones disponibles, el tribunal ha confirmado que el acusado mantuvo múltiples encuentros con la menor durante 2024. Inicialmente se encontraron en espacios abiertos, pero luego los abusos ocurrieron en su domicilio, donde se llevaron a cabo las agresiones. En uno de esos encuentros, la joven acudió al hogar del profesor y allí se repitieron las agresiones sexuales.

La resolución destaca un aspecto particularmente alarmante: la víctima contrajo una enfermedad de transmisión sexual debido a esos encuentros. Además, la condena incluye diez años de libertad vigilada tras su salida de prisión.

Entre los elementos que han salido a la luz del relato judicial se encuentran mensajes con contenido sexual, fotografías íntimas enviadas por el acusado y un vídeo en el que él aparecía masturbándose. La sentencia también menciona un contexto manipulador en el que Ron utilizó su posición para mantener el vínculo con la menor.

Cómo se llegó a la condena

El caso se inició tras la denuncia presentada por la madre de la menor. A partir de esa denuncia, el Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago de Compostela ordenó registros en domicilios relacionados con el acusado y en su material informático.

Ron fue arrestado por la Guardia Civil en enero de 2025 y desde entonces había permanecido en prisión preventiva. Finalmente, la pena fue acordada mediante un pacto entre Fiscalía, acusación particular, acusación popular y defensa, lo cual evitó un juicio largo y complicado.

Perfil de Xabier Ron

Xabier Ron Fernández fue diputado en el Parlamento gallego tras las elecciones del 2012, representando a Alternativa Galega de Esquerda (AGE), coalición impulsada por Xosé Manuel Beiras y Yolanda Díaz.

Antes del escándalo judicial que lo ha envuelto, su nombre estaba asociado con la política gallega progresista y con el entorno de Esquerda Unida. Su imagen pública era la de un docente comprometido y activista con presencia institucional. Sin embargo, todo eso queda ahora eclipsado por su condena por agresión sexual a una menor.

Anécdotas y datos que han marcado el caso

La víctima tenía 12 años cuando comenzó su relación con confianza hacia el profesor.

cuando comenzó su relación con confianza hacia el profesor. Los hechos probados ubican los encuentros claves entre julio y noviembre de 2024 .

. El tribunal confirma que el acusado transmitió una enfermedad infecciosa a la menor.

a la menor. La indemnización establecida asciende a 82.000 euros .

. El condenado no podrá acercarse a la menor durante 19 años y medio .

. No podrá ejercer trabajos relacionados con menores durante 15 años .

. La pena fue acordada por conformidad, evitando así un juicio prolongado con discusiones legales complejas.

El impacto político y el ruido de fondo

Este caso ha reavivado el debate sobre la presencia de individuos con comportamientos sexuales inapropiados dentro del ámbito político, especialmente aquellos que se presentan como defensores de causas feministas. Por otro lado, diversos medios han situado este episodio dentro del contexto más amplio de condenas y denuncias por delitos sexuales que han afectado tanto a partidos progresistas como conservadores en los últimos meses.

Sin exagerar las cosas, hay un dato innegable: un exdiputado con trayectoria institucional ha reconocido haber abusado sexualmente de una alumna menor aprovechando su rol como profesor. Y ahora, la justicia ya ha dictado una condena contundente contra él.

Fuentes: El Debate