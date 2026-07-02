La revelación de Estefanía Knuth que conmueve el caso Isak Andic

La declaración de Estefanía Knuth Marten, quien fue pareja de hecho de Isak Andic durante sus últimos seis años, ha marcado un punto crítico en el procedimiento judicial que busca esclarecer la muerte del fundador de Mango en Montserrat. Según su testimonio ante la jueza de Martorell, el empresario estaba trabajando en un nuevo testamento que contemplaba la creación de una fundación benéfica destinada a ayudar a quienes más lo necesitan y que, según Knuth, “lo cambiaba todo”.

Este cambio no es baladí: el plan incluía reducir considerablemente la herencia destinada a sus tres hijos, Jonathan, Judith y Sarah Andic, para destinar una parte significativa de su fortuna a dicha fundación. Esta idea concuerda con otros datos revelados en el caso: Andic había estado considerando un legado filantrópico estructurado a través de una entidad que canalizara su fortuna hacia causas sociales.

Este nuevo enfoque sucesorio, que aún no se había formalizado notarialmente, se ha convertido en el eje del debate sobre un posible móvil económico en la investigación por la muerte del empresario, ocurrida durante una excursión con su hijo Jonathan en diciembre de 2024 en la montaña de Montserrat. El contexto completo se detalla en un reportaje de El Español que analiza cómo este nuevo testamento influye en la causa.

La fundación benéfica y el conflicto familiar

El proyecto de fundación que Andic estaba ideando no excluía a sus hijos, pero sí alteraba su rol dentro del mismo. Según las investigaciones, la intención era nombrarles como patronos de la entidad, otorgándoles responsabilidades en su gestión a cambio de una asignación económica considerable vinculada a la fundación, en lugar de una transmisión directa del patrimonio.

La jueza ha documentado que Jonathan se enteró a mediados de 2024 sobre el deseo de su padre de cambiar el testamento para crear esta fundación. Desde ese momento, los investigadores han notado un cambio significativo en la actitud del primogénito, quien intentó mejorar su relación con su padre y llegó a reconocer que su manejo del dinero “no era correcto”.

Este ambicioso proyecto filantrópico se ha convertido en uno de los elementos clave del entramado judicial:

Posible móvil económico : redirigir parte de la fortuna hacia una fundación habría disminuido la herencia directa para los hijos.

: redirigir parte de la fortuna hacia una fundación habría disminuido la herencia directa para los hijos. Herencia anticipada : según los autos judiciales, Andic aceptó hacer una entrega anticipada a Jonathan para fortalecer sus vínculos familiares, lo que añade más tensión al análisis económico del caso.

: según los autos judiciales, Andic aceptó hacer una entrega anticipada a Jonathan para fortalecer sus vínculos familiares, lo que añade más tensión al análisis económico del caso. Plan inconcluso: la fundación nunca llegó a materializarse antes del fallecimiento del empresario, dejando este proyecto en un limbo legal y avivando las disputas sobre cuál era realmente su voluntad final.

Por otro lado, el testamento vigente, firmado en julio de 2023, mantenía un reparto equitativo entre los tres hijos de una fortuna estimada en unos 4.500 millones de euros, junto con legados menores para otras personas, incluida Knuth.

El papel de Knuth: testigo clave y beneficiaria de 27 millones

La figura de Estefanía Knuth opera desde dos frentes: es testigo esencial en la causa penal y también protagonista del conflicto civil relacionado con la herencia. En el testamento de 2023 le correspondían inicialmente 5 millones de euros, cantidad que consideró insuficiente y le llevó a reclamar hasta 70 millones, apoyándose en la denominada cuarta viudal del derecho sucesorio catalán. Esta norma permite al cónyuge o pareja estable solicitar hasta una cuarta parte del patrimonio si puede demostrar necesidad para mantener su nivel vital.

Después de meses llenos de tensiones y negociaciones, Knuth ha acordado finalmente recibir 27 millones de euros, cinco veces más que lo estipulado inicialmente. Este acuerdo económico ya se habría ejecutado según fuentes cercanas al caso y le permite despejar el horizonte civil justo antes de comparecer ante la jueza. En esta ocasión acude como testigo con el propósito declarado de compartir lo que conoce sobre la relación entre padre e hijo y sobre el proyecto del nuevo testamento.

Su declaración ante la magistrada incluye detalles relevantes:

Afirmó que el nuevo testamento con la fundación benéfica “lo cambiaba todo” para los hijos.

Recordó que Andic le había mencionado su intención de mantener a Jonathan fuera de Mango a partir del 1 de enero de 2025, apenas dos semanas después del trágico accidente en Montserrat.

Reveló que ella misma propuso terapia familiar como forma para mejorar las relaciones entre padre e hijo e incluso recomendó a una terapeuta especializada.

Terapia, tensión y decisión respecto a Jonathan

La terapia familiar se ha convertido también en otro asunto central dentro del caso. Según lo declarado por Knuth y por parte della terapeuta involucrada, ambos asistían a sesiones destinadas a mejorar una relación marcada por altibajos y crisis frecuentes, muchas veces relacionadas con temas económicos y control empresarial. La terapeuta ha sido cuestionada por la jueza debido al posible papel que tuvo al animar a Andic a aceptar una herencia anticipada para Jonathan.

Knuth sostiene que gracias al proceso terapéutico se logró mejorar el vínculo entre padre e hijo durante los meses previos al fallecimiento. Sin embargo, también hay quienes señalan que el trasfondo económico vinculado al proyecto fundacional alimenta las sospechas sobre un posible móvil financiero detrás del trágico desenlace.

Un aspecto interesante es cómo Knuth ha decidido no presentarse como acusadora contra Jonathan ante la jueza. A pesar de ser una voz destacada sobre la deteriorada relación entre ambos y sobre las implicaciones del nuevo testamento, opta por aportar su visión sin alinearse formalmente con ninguna acusación particular.

Perfil y sombras: quién es Estefanía Knuth

El caso ha puesto bajo los reflectores a una figura poco conocida hasta ahora:

Relación con Andic : fue pareja estable del fundador durante sus últimos seis años.

: fue pareja estable del fundador durante sus últimos seis años. Edad : 53 años.

: 53 años. Lugar en la herencia : inicialmente beneficiaria por 5 millones; finalmente accede a 27 millones tras acuerdo.

: inicialmente beneficiaria por 5 millones; finalmente accede a 27 millones tras acuerdo. Rol en el caso: primera persona contactada por Jonathan tras el fatal incidente y quien introdujo información sobre las tensiones entre padre e hijo así como posibles cambios testamentarios.

Entre algunos datos curiosos:

Propuso agrupar sesiones terapéuticas para varios miembros familiares con el fin de reducir tensiones.

Conoció previamente los términos del testamento y activó reclamaciones formales cuando vio reducido su legado inicial.

Ha mantenido prolongadas negociaciones con los hijos hasta llegar al acuerdo por 27 millones mientras avanzaba simultáneamente la causa penal.

Sus declaraciones acerca del nuevo testamento han reforzado las líneas investigativas centradas en posibles motivaciones económicas detrás del caso.

La causa sigue abierta sin pruebas directas concluyentes; se sustenta principalmente en indicios y testimonios como el suyo. Lo sucedido ha transformado lo que parecía un accidente trágico en uno de los casos sucesorios más sensibles y complejos vistos recientemente.