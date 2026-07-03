Arturo Torró, el exalcalde del PP asesinado por un balazo en el pecho, absuelto 16 meses después de su asesinato

El Tribunal Supremo ha decidido absolver al exalcalde del PP de Gandía, Arturo Torró, del delito de malversación relacionado con el caso Tele7, casi 500 días después de su asesinato en la A-38. Esta decisión se produce cuando ya se había encontrado a Torró sin vida, con un disparo en el pecho, de madrugada y en una cuneta, un crimen que todavía está bajo investigación.

La resolución establece que la sentencia anterior «vulneró su derecho de defensa» y no cumplió con las exigencias del principio acusatorio, al introducir un relato diferente al que habían presentado las acusaciones. Así, el alto tribunal revoca la condena de tres años de prisión y la indemnización impuesta al Ayuntamiento de Gandía, aunque lo hace sobre un caso que ya no puede tener repercusiones personales para el fallecido.

El eje central de esta decisión radica en cuestiones procesales: el Supremo considera que la Audiencia Provincial de Valencia alteró los hechos de manera que perjudicó la defensa de Torró. La sala de lo Penal sostiene que dicha modificación no fue irrelevante y afectó directamente al derecho a la defensa de los acusados.

En términos más sencillos, el alto tribunal no se pronuncia sobre una absolución política ni ofrece una valoración moral del asunto, sino que realiza una corrección jurídica del procedimiento. El resultado es que Arturo Torró queda libre de esa condena penal, aunque esta decisión llega tras su fallecimiento y no altera su situación personal.

El crimen que dejó en silencio la última fase del proceso

El cuerpo sin vida de Arturo Torró fue descubierto el 19 de febrero de 2025 en una cuneta de la A-38. La noticia sobre su asesinato relegó a un segundo plano su situación judicial, que aún estaba activa en ese momento, abriendo una investigación policial y judicial que sigue sin ofrecer respuestas claras sobre los autores o el motivo del crimen.

El caso presenta múltiples interrogantes. Hasta la fecha no hay detenidos ni acusados por el homicidio, y las circunstancias exactas del ataque permanecen sin aclarar. Las crónicas apuntan a un disparo a quemarropa en el pecho, un detalle que refuerza la hipótesis de un ajuste rápido y dirigido, aunque aún no se ha establecido públicamente quién sería el responsable.

Torró, empresario y exalcalde de Gandía

Torró fue una figura relevante en la política local valenciana. Ascendió a la alcaldía de Gandía bajo las siglas del PP y luego fue señalado por su implicación en el procedimiento del caso Tele7, que durante años afectó su imagen pública y marcó los debates políticos municipales.

Su carrera estuvo compuesta por diversas capas: gestión local, proyección empresarial y enfrentamientos políticos. Además, un proceso penal condicionó su legado. Su figura fue utilizada durante años como herramienta en las luchas políticas dentro de Gandía, donde su nombre continuaba resonando incluso después de dejar la alcaldía.