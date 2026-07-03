Doble crimen a cuchilladas en Alicante: una familia destrozada en minutos

La tragedia se ha desatado en la urbanización de El Fenollar, en Alicante, donde un hogar se ha visto reducido a escombros en cuestión de minutos. Una mujer de 55 años y su hija de 21 han sido asesinadas a cuchilladas en su propia casa. Otra hija, malherida, ha conseguido escapar y hacer una llamada al 112. El presunto autor de este atroz crimen es el padre, que ha sido detenido y llevado al hospital tras autolesionarse con el mismo arma blanca.

La Guardia Civil investiga este caso bajo la perspectiva de violencia machista y violencia vicaria. Este doble homicidio ha dejado huella en las estadísticas de crímenes de género del presente año. No había denuncias anteriores ni seguimientos registrados en el sistema Viogén entre el agresor y su pareja.

El ataque: una sucesión de puñaladas y huida desesperada

De acuerdo con la primera reconstrucción realizada por las autoridades, el hombre, un español de alrededor de 50 años que llevaba tiempo residiendo en la zona, habría atacado a su esposa dentro del hogar utilizando un arma blanca. Le propinó múltiples puñaladas que le causaron la muerte rápidamente. Después, se volvió contra una de sus hijas, también apuñalándola hasta quitarle la vida.

La otra hija, aún joven adulta, sufrió varias heridas por arma blanca pero logró escapar del domicilio. Corrió hacia la calle para pedir ayuda. Ella fue quien se puso en contacto con Emergencias 112 alrededor de las 19.40 horas, lo que permitió que llegaran rápidamente las patrullas de la Guardia Civil junto con los servicios sanitarios. Al llegar los agentes, encontraron:

A la madre fallecida por heridas de arma blanca

A la hija de 21 años también fallecida

Al padre herido y con evidencias claras de autolesiones

A la segunda hija gravemente herida pero consciente

Tanto el agresor como la hija sobreviviente fueron trasladados al hospital. El hombre quedó ingresado bajo custodia policial.

Un homicida detenido y hospitalizado junto a su hija

La detención del agresor tuvo lugar en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos. Los agentes le inmovilizaron y aseguraron el arma utilizada. Presenta heridas compatibles con un intento de suicidio tras el ataque, un comportamiento que suele observarse en casos de homicidios domésticos con alta violencia.

Ahora mismo, el homicida está bajo vigilancia médica mientras permanece a disposición judicial. Los investigadores están recogiendo pruebas tanto en la vivienda como en el entorno familiar. La hija herida se convierte en testigo esencial: es la única que puede describir con precisión las amenazas previas, el momento exacto del ataque por parte del padre y su angustiosa huida.

La investigación se orienta hacia un caso claro de violencia machista contra la madre; violencia vicaria hacia la hija asesinada y un intento de homicidio contra la segunda hija

Los expertos en conducta violenta subrayan que este tipo de crímenes combinan control y posesión con un deseo destructivo absoluto: no solo busca “castigar” a su pareja, sino borrar cualquier vestigio del núcleo familiar como reacción extrema ante conflictos frecuentemente vinculados a celos o rupturas.

Perfil del homicida: un vecino sin antecedentes de violencia de género

Hasta ahora, las informaciones oficiales han coincidido en un punto clave: no existían denuncias previas ni constancia alguna en el sistema Viogén.

Es decir, no había expediente abierto por violencia de género entre ellos, tampoco existían medidas protectorAS ni órdenes judiciales contra él y las instituciones carecían de señales formales sobre algún riesgo evidente.

Este vacío no implica necesariamente ausencia de conflictos; más bien refleja que no había alertas registradas. En muchos casos similares, los vecinos suelen mencionar discusiones esporádicas o cambios notables en el comportamiento del agresor. Sin embargo, las víctimas nunca denunciaron por miedo o porque no identificaban el riesgo como letal.

En este marco, el Ministerio de Igualdad ha encuadrado este caso dentro del balance anual sobre feminicidios y violencia vicaria. Recuerdan que hasta ahora, al menos 14 mujeres han sido asesinadas por violencia machista este año en España.

La menor víctima por violencia vicaria ocurrida en Alicante se suma al cómputo total relacionado con hijos e hijas asesinados dentro del contexto violento hacia las mujeres

Impacto social y reacción institucional

El doble crimen ocurrido en Alicante se añade a una serie reciente que mantiene viva la preocupación por la violencia machista entre los ciudadanos. El Ministerio de Igualdad ha expresado públicamente su condena e insiste sobre la importancia de utilizar los recursos disponibles para quienes puedan estar sufriendo esta problemática. Entre estos recursos destacan:

Teléfono 016, gratuito y confidencial disponible las 24 horas

Correo electrónico y chat online específicos para casos relacionados con violencia machista

Teléfonos 112, 091 y 062 para emergencias inmediatas

Aplicación ALERTCOPS para enviar alertas discretas mediante geolocalización

Mientras tanto, mientras los agentes completan el atestado correspondiente y las autoridades judiciales deciden sobre cómo proceder con el homicida, tanto El Fenollar como toda Alicante quedan marcados por otro episodio desgarrador relacionado con esta forma extrema de violencia intrafamiliar. Esa violencia oculta hasta que explota dejando tras ella familias destrozadas para siempre.