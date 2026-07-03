El expopular Granados, condenado a dos años y medio de cárcel como «facilitador político» de amaños

Madrid, Audiencia Nacional.

Francisco Granados, el que fuera hombre fuerte del PP madrileño y consejero autonómico, escucha la sentencia que lo condena a dos años y medio de cárcel y ocho años y medio de inhabilitación.

Es el primer gran juicio de la trama Púnica, en concreto la pieza bautizada como Waiter Music. Y la escena es todo un retrato de una época.

El tribunal lo declara culpable de fraude y prevaricación por amañar un rosario de contratos de festejos locales. Su papel, según el fallo, tiene nombre propio: el de «facilitador político». El que descolgaba el teléfono, movía los hilos y dirigía las adjudicaciones hacia el empresario José Luis Huerta Valbuena, dueño de la firma de eventos Waiter Music.

Porque ojo al matiz, que es la clave del caso: Granados no firmaba nada. Pero, según la Audiencia, mantenía una influencia continuada sobre quienes sí firmaban, aun sin tener competencias directas. Y de esa relación sacaba tajada: eventos privados pagados por Huerta. No era el de la pluma; era el que allanaba el camino.

Así funcionaba el engranaje: orquestas con el resultado decidido

La pieza Waiter Music destapa decenas de contratos amañados entre 2004 y 2015 en municipios madrileños gobernados por el PP. Y el patrón, según la sentencia, se repetía como el estribillo de una verbena:

Los ayuntamientos abrían expedientes para contratar fiestas patronales y otros saraos.

y otros saraos. Esos expedientes venían cocinados de casa : la adjudicación acabaría en Waiter Music o en empresas de Huerta.

: la adjudicación acabaría en o en empresas de Huerta. Los procedimientos parecían formales , pero el resultado estaba decidido antes de empezar .

, pero el resultado estaba decidido . A cambio: fiestas privadas financiadas y una relación privilegiada con ciertos cargos.

El epicentro de todo, Valdemoro, el feudo de Granados, donde fue alcalde entre 1999 y 2003 y presidente local del partido. Allí, las empresas de Huerta facturaron cerca de 9 millones de euros entre 2004 y 2013.

El municipio del sur madrileño se convirtió en un laboratorio: un estilo de gobernar que luego se replicó en otros consistorios de la región.

La Fiscalía Anticorrupción pedía inicialmente seis años de prisión. El tribunal rebajó la cifra, pero mantuvo la idea de fondo: sin Granados, Huerta no habría llegado tan lejos en la administración madrileña.

Los otros condenados: alcaldes con la verbena amañada

La sentencia no se queda en Granados. También cae sobre los exalcaldes que, según la Audiencia, ejecutaban sobre el papel lo que el facilitador allanaba desde arriba:

José Carlos Boza , exalcalde de Valdemoro (PP): 4 años de cárcel.

, exalcalde de (PP): de cárcel. José Miguel Moreno , también exalcalde de Valdemoro (PP) y sucesor de Granados: 2 años .

, también exalcalde de (PP) y sucesor de Granados: . María Ángeles Herrera , exregidora de Ciempozuelos (PP): 2 años .

, exregidora de (PP): . Carlos Alberto Estrada, exalcalde de Moraleja de Enmedio (PP): 2 años.

Algunos de estos nombres ya venían escaldados de otras resoluciones de Púnica. Es el caso de Estrada y otros exalcaldes condenados en la pieza Cofely, la rama energética del entramado, donde la Audiencia describió una organización criminal que canalizaba sobornos a través de sobrecostes y partidas ocultas en contratos de eficiencia energética.

La nueva condena por Waiter Music completa así el dibujo: un mapa de la corrupción municipal en la Comunidad de Madrid donde los mismos nombres aparecen una y otra vez. Da igual el negocio: de las farolas a las orquestas, pasando por los fuegos artificiales.

Granados: del «número dos» de Aguirre al banquillo

Durante años, Francisco Granados fue considerado el «número dos» de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid. Y desde ese trono acumulaba tres bazas de oro: conocía el funcionamiento interno del PP madrileño como la palma de su mano; tenía ascendencia sobre alcaldes y cuadros intermedios del partido y manejaba redes locales muy potentes, con Valdemoro como buque insignia.

La Fiscalía lo resume con dos palabras que pesan como losas: «prevalencia y superioridad» sobre otras autoridades y funcionarios. Una influencia que puso al servicio de Huerta tanto en contratos del Gobierno regional como en los municipios del PP.

No es, además, su primer tropiezo judicial. En otro capítulo de Púnica ya fue condenado a dos años de prisión por beneficiarse de información privilegiada sobre una investigación policial. Aquella fue una condena menor pero simbólica, un primer escalón en su caída.

La de Waiter Music es otra cosa: el primer gran golpe penal a su papel estructural dentro de la trama.

Las curiosidades del caso: cuando la verbena era moneda de cambio

Hay detalles que ayudan a entender la singularidad de este capítulo:

Fiestas como moneda política. Las fiestas patronales no eran solo negocio: eran el escaparate perfecto para que el alcalde se luciera ante sus vecinos. Los contratos valían votos además de euros.

Valdemoro, epicentro. El municipio vuelve a aparecer como centro neurálgico de las prácticas corruptas, con Huerta operando desde 2004 y acumulando una facturación multimillonaria en tiempo récord.

La doble foto de los alcaldes. Regidores como Estrada ya estaban condenados por la pieza Cofely antes del veredicto de Waiter Music. La misma red abarcaba varias áreas del gasto público a la vez.

El «facilitador político». La expresión, usada en medios y círculos judiciales, resume la lógica del tinglado: los empresarios no necesitaban solo técnicos que firmaran papeles, sino políticos dispuestos a abrir puertas y alinear voluntades.

Un símbolo de toda una época

La sentencia convierte a Francisco Granados en algo más que un condenado: en el símbolo de un tiempo en que las fiestas de los pueblos madrileños eran mucho más que verbenas, churros y pasodobles.

Eran el banco de pruebas perfecto para medir hasta dónde podía llegar la conexión entre el poder político y el negocio privado.

Y ahora, con el fallo de la Audiencia Nacional sobre la mesa, la respuesta es clara: hasta los tribunales.