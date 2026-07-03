El general Llamas, imputado DAO de la Guardia Civil que fulminaba imputados, se agarra al cargo como un guacamayo a la percha

Tremendo caradura.

La tensión dentro de la Guardia Civil va en aumento. El teniente general Manuel Llamas, director adjunto operativo (DAO) del cuerpo, sigue en su puesto pese a estar imputado en la Audiencia Nacional por supuestos delitos de prevaricación administrativa y contra la Administración de Justicia en el caso Leire.

La imagen tiene su miga: el mismo mando que apartaba sin contemplaciones a los guardias imputados es ahora el que se resiste a soltar el sillón. Y lo hace mientras las asociaciones de mandos recuerdan que el régimen interno del cuerpo contempla la suspensión de funciones cuando se abre un proceso penal.

Mientras tanto, el lema histórico de la Benemérita —«el honor es mi divisa»— suena con una amarga ironía en la cúpula.

La investigación que señala a Llamas y a la directora general Mercedes González nace del caso de la exmilitante socialista Leire Díez, que habría diseñado una trama para desestabilizar a la Unidad Central Operativa (UCO) justo cuando esta investigaba asuntos delicados para el Gobierno y el PSOE.

La tesis de la Fiscalía Anticorrupción es clara: la apertura reiterada de informaciones reservadas y expedientes disciplinarios contra miembros de la UCO pudo funcionar como un mecanismo de presión sobre los investigadores. Más que herramientas para aclarar infracciones internas, habrían servido como un «auténtico medio de intimidación institucional».

¿Y qué investigaba la UCO cuando llegaron esos expedientes? Nada menor. Por un lado, el caso Koldo, con los contratos de mascarillas y las conexiones entre Koldo García y el exministro José Luis Ábalos. Por otro, las causas que afectan al hermano de Pedro Sánchez y su círculo familiar, cuyas filtraciones motivaron informaciones internas abiertas por orden directa del DAO y la directora.

La Audiencia Nacional citará a Llamas y González como investigados. Anticorrupción insiste en que el uso de estos expedientes pudo cruzar la línea legal y constituir obstrucción a la Justicia.

Las entidades de mandos del cuerpo lo han dicho sin rodeos: «Sin perjuicio de la presunción de inocencia, resulta incompatible la imputación judicial con continuar en el cargo de Directora General de la Guardia Civil y Director Adjunto Operativo».

Un análisis más detallado sobre esta doble moral puede leerse en el reportaje de El Debate, que muestra cómo el DAO sigue en su puesto mientras otros mandos fueron apartados sin titubeos.

La doble vara: Villalba y Sánchez Yepes, apartados al instante

Para entender el malestar interno basta con mirar dos nombres.

El primero, Rubén Villalba, comandante implicado en el caso Koldo. Fue suspendido de inmediato y sometido a un doble expediente disciplinario. Aunque esos procedimientos están paralizados mientras avanza el proceso penal, no pudo continuar en su destino en la embajada de Venezuela.

El segundo, Juan Sánchez Yepes, excapitán de la UCO, investigado por revelación de información reservada en tramas de fuel. Perdió todas sus atribuciones profesionales y fue bloqueado cautelarmente en el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro, donde enseñaba derechos humanos.

Y aquí llega la contradicción que escuece dentro del organigrama: el DAO responsable de esas suspensiones ha decidido no apartarse, cuando su propia imputación se basa precisamente en el uso cuestionable de esos mismos instrumentos internos.

Es decir: se suspende a los mandos intermedios imputados, pero se mantiene al mando superior también imputado. Un mando que, además, debe ser investigado por agentes que siguen bajo su cadena jerárquica.

Manuel Llamas: del hombre de confianza de Marlaska al general cuestionado

El teniente general Manuel Llamas Fernández ocupa el segundo puesto más alto de la Guardia Civil y es el máximo mando uniformado del cuerpo.

Fue nombrado DAO en diciembre de 2023 y siempre se le ha considerado un hombre cercano al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Se le atribuyen vínculos directos con las investigaciones más delicadas para La Moncloa, hasta el punto de que algunos altos mandos lo han descrito como «más un comisario político que un general».

La UCO le señala por haber pedido que la unidad se «pusiera a resguardo» en investigaciones políticamente sensibles, especialmente las relacionadas con el hermano del presidente.

Su papel en el caso es central. Ordenó abrir varias informaciones reservadas contra el entonces coronel jefe de la UCO, Rafael Yuste, y contra otros oficiales, siempre con el argumento de las filtraciones mediáticas sobre causas que afectaban al PSOE. Esas informaciones se abrieron y luego se archivaron. Pero Anticorrupción y el juez Santiago Pedraz investigan si su verdadero objetivo era otro: desincentivar e intimidar a los investigadores.

El resumen es incómodo: un DAO que convirtió los expedientes internos en herramienta habitual contra sus subordinados afronta ahora acusaciones serias por haber usado ese mismo arsenal para proteger políticamente al Gobierno.

Mercedes González, la otra pieza que no se mueve

Junto a Llamas, la directora general Mercedes González comparte imputación por delitos similares. Anticorrupción sostiene que instrumentalizó investigaciones internas para presionar a miembros de la UCO, y plantea que esas informaciones —impulsadas tras contactos con Leire Díez— pudieron convertirse en un medio institucional intimidatorio.

Pese a todo, el Gobierno de Pedro Sánchez la mantiene al frente del cuerpo. Defiende que no hay pruebas suficientes de delito en los expedientes abiertos por filtraciones, descarta cambios inmediatos y asume el coste reputacional de sostener a una responsable imputada frente a sus propios subordinados.

El panorama es inédito: un DAO y una directora investigados por posible obstrucción judicial siguen mandando sobre los mismos agentes a los que, según la UCO y Anticorrupción, presionaron.

Y aquel lema tan querido, «el honor es mi divisa», empieza a murmurarse con otro tono en los cuarteles.