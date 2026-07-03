Matan a tiros a un menor de unos 15 años en el parque de la Pegaso de Barcelona

Los Mossos d’Esquadra están al frente de la investigación sobre la muerte violenta de un menor, que solo tenía unos 15 años, en el parque de la Pegaso, ubicado en Barcelona. El tiroteo se produjo poco antes de la medianoche del jueves. Las primeras hipótesis apuntan a un posible conflicto entre bandas juveniles, y los agentes ya han comenzado a buscar a los autores, quienes se dieron a la fuga tras el ataque.

Este trágico suceso ha conmocionado al distrito de Sant Andreu y tuvo lugar alrededor de las 23.00 horas, según informaciones iniciales difundidas por medios locales y recogidas por la policía catalana. La víctima fue hallada tendida en el suelo con una herida de bala, y aunque los servicios de emergencia intentaron reanimarla en el lugar, no lograron salvarle la vida.

Qué se sabe hasta ahora

De acuerdo con los datos proporcionados por fuentes que siguen el caso, varias llamadas al 112 alertaron sobre disparos en la zona y sobre una persona herida. Al llegar, los equipos médicos encontraron al menor aún con vida, pero en estado crítico.

Los investigadores han establecido esta secuencia preliminar:

El menor estaba acompañado por otras dos personas cuando varios jóvenes lo interceptaron;

Se escucharon entre dos y tres disparos;

Varios sospechosos huyeron corriendo hacia la avenida Meridiana ;

; Durante la inspección ocular, se encontró una vaina percutida de 9 milímetros.

La investigación está siendo llevada a cabo por los Mossos d’Esquadra a través de su División de Investigación Criminal de Barcelona. Están explorando diversas líneas de acción, que incluyen revisar grabaciones de cámaras y tomar declaraciones a testigos.

La principal hipótesis

En estas primeras horas, cobra fuerza la teoría de un enfrentamiento entre grupos juveniles. Varios medios apuntan que los investigadores están analizando un posible ajuste de cuentas o una venganza relacionada con bandas latinas, aunque hasta ahora las autoridades no han confirmado este extremo públicamente.

Es importante abordar este asunto con cautela: la investigación sigue abierta y los Mossos aún no han ofrecido una versión definitiva sobre el motivo del ataque ni sobre la identidad de los implicados. Sin embargo, sí han declarado que consideran el caso como una muerte criminal y que están en busca activa de los sospechosos.

El lugar y el contexto

El parque de la Pegaso, situado en el barrio de La Sagrera, es un espacio muy frecuentado dentro de una zona residencial y transitada. Este tiroteo ha reavivado las preocupaciones sobre la violencia armada en Barcelona, especialmente en un momento donde diversos episodios graves han tenido lugar en poco tiempo.

El impacto del suceso se acentúa por la juventud de la víctima. La investigación indica que se trataba de un menor cercano a los 15 años, lo cual agrava aún más la gravedad social del incidente y vuelve a centrar la atención sobre la presencia juvenil en dinámicas violentas organizadas.

Perfil del menor y datos que faltan

Por el momento, hay poca información disponible sobre el menor fallecido. Los medios que han cubierto esta noticia lo describen como un joven de origen suramericano; sin embargo, no se ha revelado su identidad ni más detalles personales debido a su condición como menor y al secreto habitual que rodea estas diligencias.

Lo que sigue sin esclarecerse es si el menor formaba parte de alguno de los grupos bajo investigación; cuántas personas estuvieron involucradas exactamente en el ataque; qué tipo de armas utilizaron además de la pistola; si existieron amenazas previas o algún conflicto anterior y si hay grabaciones útiles en cámaras cercanas.