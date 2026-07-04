Mercedes González, la imputada directora de la Guardia Civil, elaboró una lista negra con los mandos que investigaban a Sánchez y su corrupto entorno

La socialista Mercedes González, imputada directora de la Guardia Civil, ha pasado de ser sólo una sanchista feroz, a personaje central del caso Leire y de las cloacas del PSOE.

Según el sumario y los informes de la UCO, su conexión con Leire Díez —apodada la fontanera del entorno socialista— no fue un contacto ocasional. Fue, señalan los investigadores, un canal para impulsar acciones internas contra la propia Unidad Central Operativa.

Y ahora se suma el elemento más grave del relato: la Fiscalía asegura que la cúpula política del Instituto Armado elaboró una auténtica «lista negra» con los mandos que investigaban al presidente y a su círculo. Según el ministerio público, se reunieron «datos que permitieron la identificación de todos los que intervinieran en los asuntos ligados al Gobierno y familiares del presidente del Gobierno».

Es decir: no se buscaba esclarecer nada. Se buscaba saber quiénes eran los agentes que tocaban los expedientes sensibles para La Moncloa.

Las citas con Leire Díez y el baile de versiones

Los informes de la UCO y el sumario documentan tres encuentros entre Mercedes González y Leire Díez: el 30 de septiembre y el 20 de diciembre de 2024, y el 2 de abril de 2025.

Al principio, la Dirección General de la Guardia Civil negó rotundamente esas reuniones, o intentó restarles importancia atribuyéndolas a contactos anteriores al nombramiento de González. Pero las pruebas aportadas por la UCO —multas, mensajes y geolocalizaciones— obligaron a un comunicado reconociendo su existencia.

La cronología es reveladora. El primer encuentro, en septiembre de 2024, se produjo en la sede central de la Dirección General. El segundo, en diciembre, llegó cuando ya crecían las tensiones por las investigaciones de la UCO. Y el tercero, a principios de abril de 2025, fue seguido de mensajes de WhatsApp justo antes de que arrancara una investigación interna por presuntas filtraciones.

Los investigadores sostienen que, en ese contexto, Díez habría instigado a González a abrir expedientes reservados contra agentes de la unidad, coincidiendo con los casos de corrupción que afectaban al entorno del PSOE y al presidente del Gobierno.

El episodio revelado por La Razón añade el detalle que lo cambia todo: González habría solicitado «datos comprometedores» sobre la UCO tras verse con Díez, según consta en un informe policial incluido en el procedimiento.

La lista negra: nombres y apellidos de los investigadores

Aquí está el corazón de las maniobras contra la UCO. La Fiscalía describe un ejercicio de fichaje interno: la cúpula política del cuerpo recopiló información para identificar, uno por uno, a todos los agentes que intervenían en los asuntos ligados al Gobierno y a los familiares del presidente.

El instrumento elegido fueron las llamadas informaciones reservadas, convertidas —según los investigadores— en herramienta de presión. La UCO ha identificado al menos tres investigaciones internas ordenadas desde arriba.

La primera, en diciembre de 2024, relacionada con el hermano de Pedro Sánchez y un correo referido a Begoña Gómez. La segunda, en mayo de 2025, por filtraciones vinculadas a mensajes sobre las causas de José Luis Ábalos y Koldo García. Y la tercera, en septiembre de 2025, a raíz de una noticia sobre las tensiones internas y el papel del teniente general Manuel Llamas, Director Adjunto Operativo (DAO) y mano derecha de González.

Todos esos expedientes partían de una premisa: que las filtraciones a los medios salían de la UCO. Pero en una conversación intervenida, el abogado de un exministro descartaba que la unidad tuviera nada que ver. Aun así, los altos mandos y el DAO siguieron adelante, mientras los informes preliminares ya alertaban de una «agresiva campaña para desprestigiar» a la UCO impulsada desde el círculo de Leire Díez.

Llamas, el otro imputado, y un cuerpo partido en dos

La imputación no alcanza solo a González. El juez Santiago Pedraz ha citado también al teniente general Manuel Llamas, investigado por presuntos delitos continuados de prevaricación administrativa y obstrucción a la Justicia.

Para muchos mandos, la permanencia de Llamas supone una humillación institucional: implica obedecer a alguien señalado como pieza del entramado que presionaba a los investigadores. El sumario recoge cómo el actual jefe de la UCO se negó a entregar ciertos datos protegidos «bajo secreto» y plantó cara al intento del DAO de interrogar a sus agentes por las supuestas filtraciones.

Esa resistencia dibuja una línea divisoria nítida: a un lado, la cúpula política del cuerpo; al otro, la unidad que durante años ha sido referencia en los grandes casos de corrupción de España.

Las asociaciones profesionales hablan de desolación e incredulidad. Cuesta asumir que los niveles más altos del organismo pudieran participar en una trama para frenar investigaciones y desacreditar a sus propios compañeros. La petición de responsabilidades apunta a González y a Llamas, con un consenso creciente: no deberían seguir en sus cargos.

Del «nunca jamás» a la cita con el juez

En sede parlamentaria, González ha repetido una y otra vez que «nunca jamás» ha presionado ni interferido en el trabajo de la UCO, y que no ha actuado bajo influencia de Leire Díez ni siguiendo instrucciones de nadie.

Su versión choca de frente con los informes de la UCO, que le atribuyen decisiones administrativas alineadas con los objetivos de las cloacas. La Fiscalía Anticorrupción respalda su imputación, y ya hay fecha para que González y Llamas comparezcan ante el juez como investigados. La instrucción aprecia indicios claros de que ambos usaron los recursos internos del cuerpo para obstaculizar investigaciones que afectaban al PSOE y su entorno.

Desde los medios críticos, el director de OKDIARIO, Eduardo Inda, ha ironizado con que al PSOE parece resultarle «cómodo» tener directores generales imputados, recordando episodios pasados como el de Luis Roldán. E Inda subraya su indignación: horas después de conocerse la imputación, González seguía sin dimitir.

El perfil de González y los detalles que retratan la crisis

Para entender el caso conviene mirar el perfil de la directora. González procede directamente de la política socialista y se la considera cercana al sanchismo, lo que alimenta las lecturas políticas de sus decisiones al frente del cuerpo. En público ha defendido con firmeza a la institución mientras negaba cualquier maniobra contra la UCO. Y ha rebajado sus encuentros con Leire Díez a simples cafés para hablar de temas familiares, una versión que choca radicalmente con lo que describen los informes.

El sumario deja además escenas que retratan el momento. En una conversación intervenida, Leire Díez llegó a jugarse «una comida» asegurando que era imposible que aquella filtración saliera de dentro. La Guardia Civil ha ido rectificando su relato oficial a medida que aparecían nuevas pruebas técnicas. Y queda la imagen más elocuente de todas: agentes registrando su propia sede central en busca de las investigaciones abiertas contra ellos mismos. Un cuerpo enfrentado consigo mismo.

Algo más que un detalle aislado

Pedir «datos comprometedores» sobre la UCO tras reunirse con Leire Díez no es una anécdota. Y elaborar una lista negra con los nombres de quienes investigaban al presidente y a su familia, menos todavía.

Son piezas de un mismo engranaje donde política, policía y poder se entrecruzan. Un caso cuyo desenlace puede redefinir, y en serio, la relación entre el Gobierno y uno de sus principales cuerpos armados.