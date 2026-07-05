El chavista Zapatero lleva más de una semana de retraso para dar explicaciones sobre sus joyas como prometió al juez,

Una cara como un piano.

Y de fondo, mucha avaricia.

José Luis Rodríguez Zapatero salió de la Audiencia Nacional el 17 de junio con un compromiso claro: detallar el origen de sus joyas en un plazo de «una semana a diez días».

Sin embargo, aquella promesa, verbalizada por su abogado Víctor Moreno, se ha convertido en un dolor de cabeza.

El plazo se ha superado con creces y el expresidente, investigado en una causa que abarca hasta siete presuntos delitos, aún no ha presentado ante el juez José Luis Calama la documentación que acredite de dónde procede el impresionante lote de alta joyería que guardaba en una caja fuerte de su despacho de Ferraz.

Las joyas no son un detalle menor en el conocido como caso Plus Ultra: son una pieza que respira por sí misma, hasta el punto de que el juez ha abierto una pieza separada para investigarlas. El objetivo es determinar si ese patrimonio de lujo tiene origen lícito, si fue declarado a Hacienda y si cumplió los trámites aduaneros al entrar en España. Por ahora, la respuesta oficial es muy sencilla: ni documentos ni explicaciones dentro del tiempo prometido.

El botín de Ferraz: 103 piezas y una tasación que lo cambia todo

El registro practicado el 19 de mayo en el despacho del expresidente socialista concluyó con un hallazgo que revolucionó el caso: la UDEF incautó 103 piezas de joyería de alto nivel en una caja fuerte —collares, pulseras, anillos, pendientes y relojes de lujo— procedente, en realidad, de la vivienda del matrimonio.

La tasación encargada por el juez a la casa Ansorena, respaldada por el Instituto Gemológico Español, fijó un valor de mercado de 1,3 millones de euros (1.323.915 euros, según la valoración preliminar). El dato contrasta de forma estridente con lo que en un primer momento sostuvo el entorno de Zapatero: su portavoz autorizado, Luis Arroyo, habló de un valor aproximado de «entre 30.000 y 50.000 euros». La tasación oficial multiplica esa cifra por más de treinta y confirma que se trata de alta joyería auténtica.

Entre las piezas destaca un collar de oro blanco con diamantes y esmeraldas naturales de Zambia, tasado en 278.000 euros, convertido ya en emblema del caso. Semejante nivel de lujo hace casi inevitable la intervención de Hacienda.

Impacto fiscal y penal

Fuentes del ámbito fiscal estiman que, con esta tasación, la cuota presuntamente defraudada podría ascender a 581.000 euros, sumando el tramo estatal y el autonómico de Madrid. La cantidad superaría con holgura el umbral penal de 120.000 euros fijado para el delito fiscal, y a ello se añade la investigación por contrabando, pues no consta registro aduanero alguno sobre la entrada de estas joyas en España.

Versiones cambiantes: de la herencia familiar al supuesto regalo saudí

Las narrativas sobre el origen del tesoro han ido mutando bajo la presión judicial y mediática, y las versiones ofrecidas al juez y a los medios resultan incompatibles entre sí.

1. Herencias y regalos de viajes. En un primer momento, el entorno del expresidente sostuvo que las joyas procedían de la herencia materna del propio Zapatero, de una herencia familiar de su esposa, Sonsoles Espinosa, y de regalos acumulados durante años de viajes. La secretaria Gertrudis Alcázar, presente durante el registro —y hoy también investigada—, se alineó con esta versión ante la UDEF, mencionando la «herencia de Sonsoles» y los «regalos de viajes». Sin embargo, no se ha aportado al juzgado ni un solo documento —cuadernos particionales, inventarios— que la respalde.

2. El giro árabe: el supuesto regalo del rey Abdalá. A medida que se consolidaba la tasación millonaria, los allegados a Zapatero empezaron a apuntar a otro origen: un fastuoso obsequio del fallecido rey saudí Abdalá bin Abdulaziz durante su visita a España en 2007, cuando recibió el Toisón de Oro de manos de Juan Carlos I. Según esta nueva narrativa, buena parte del lote serían joyas enviadas por la Casa Real saudí al entonces jefe del Ejecutivo. Pero hay dos problemas fundamentales: no existe, por ahora, ningún certificado oficial de Arabia Saudí que valide ese regalo, y la naturaleza variada del conjunto —un abanico diverso, de apariencia más comercial que protocolaria— sugiere antes un pago en especie o una colección adquirida que un obsequio institucional formalmente registrado.

Fuentes fiscales precisan, además, que el valor estimado por Ansorena es provisional y corresponde al llamado «valor de reposición» —lo que costaría adquirir hoy piezas similares—. Si Arabia Saudí certificara la conexión de las joyas con su Casa Real, su valor podría elevarse considerablemente… y con él, la cuota presuntamente defraudada.

En esa línea, medios como The Objective han sugerido que el origen real del tesoro podría estar más próximo a un soborno sofisticado o a una ventaja patrimonial ligada a relaciones estratégicas que a un simple gesto diplomático cordial. La imagen pública moderada de Zapatero choca así, frontalmente, con la realidad oculta tras el lujo.

El retraso que desgasta la coartada

Tras la declaración del 17 de junio, la defensa pidió tiempo para reunir en países árabes la documentación que avalara la versión del regalo saudí: «como máximo diez días», dijeron. Ese plazo ya ha vencido y, hasta la fecha:

No se han presentado certificados de Arabia Saudí ni de ningún otro país árabe.

de Arabia Saudí ni de ningún otro país árabe. No se ha entregado documentación fiscal o aduanera que justifique la entrada de piezas valoradas en más de 1,3 millones.

que justifique la entrada de piezas valoradas en más de 1,3 millones. Las tres versiones —herencia familiar, regalos acumulados y obsequio real— siguen coexistiendo sin respaldo documental alguno.

Mientras tanto, el Código de Buen Gobierno que el propio Zapatero aprobó en 2005 —y que prohíbe aceptar regalos valiosos sin incorporarlos al patrimonio público— se ha convertido en un boomerang político. La oposición subraya la contradicción entre aquel código ético y la posesión privada de un tesoro de lujo no declarado.

Perfil y claves del «caso joyas»

Detrás del sumario emerge un personaje muy conocido y una historia que desafía su relato habitual:

Zapatero construyó su imagen pública sobre el talante , la austeridad y el respeto a los códigos éticos del servicio público. El hallazgo de 103 piezas valiosas en una caja fuerte abre una grieta entre esa imagen cuidadosamente cultivada y su actual realidad judicial.

, la y el respeto a los códigos éticos del servicio público. El hallazgo de abre una grieta entre esa imagen cuidadosamente cultivada y su actual realidad judicial. Su propia defensa reconoció necesitar tiempo para localizar documentos en embajadas árabes, lo que evidencia que la coartada diplomática aún está por construir.

aún está por construir. La tasación es solo el punto de partida: si se confirmara que las piezas pertenecen a colecciones reales árabes, su valor podría llegar a triplicarse , con implicaciones directas sobre la gravedad del presunto fraude fiscal.

, con implicaciones directas sobre la gravedad del presunto fraude fiscal. En esta pieza separada del caso Plus Ultra, el juez maneja hipótesis de ganancia patrimonial no justificada, delito contra la Hacienda Pública y contrabando, precisamente por la falta de trazabilidad del conjunto. La causa principal, entre tanto, sigue ampliándose —asesorías, negocios latinoamericanos, la imputación de su secretaria e incluso de sus hijas—, mientras la defensa denuncia una «causa general» y pide la nulidad de las actuaciones.

Mientras tanto, lo verdaderamente corrosivo sigue siendo lo más simple: Zapatero acumula ya semanas sin cumplir lo que prometió al juez sobre sus joyas, y cada día sin aportar documentación convierte su silencio en el corazón mismo del problema. Un análisis publicado por El Debate incide en esa idea: el expresidente ha dejado correr el tiempo sin ofrecer las explicaciones comprometidas.

Las joyas permanecen bajo custodia judicial. Las respuestas, en cambio, dependen exclusivamente del expresidente, que ha convertido su silencio en uno de los elementos más reveladores —e intrigantes— de todo el caso. Todo ello, claro está, bajo la presunción de inocencia que le asiste mientras la instrucción sigue su curso.