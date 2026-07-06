Cuando José Luis Rodríguez Zapatero salió de la Audiencia Nacional tras su primera declaración por el caso Plus Ultra y las joyas encontradas en su despacho, dejó claro ante el juez José Luis Calama que necesitaba “entre siete y diez días” para poder explicar el origen de esas piezas y presentar la documentación necesaria sobre su tratamiento fiscal.

Sin embargo, ese compromiso se ha esfumado. Casi veinte días después, Zapatero todavía no ha solicitado una nueva comparecencia formal para cumplir con lo prometido, a pesar de que su entorno había filtrado que se pronunciaría “en una semana o diez días” sobre las joyas valoradas en 1,3 millones de euros.

Recientemente se ha informado que Zapatero no ha llevado a cabo ningún movimiento procesal para fijar fecha con el juez Calama, prolongando un silencio que contrasta con la firmeza con la que defiende su inocencia. A medida que pasan los días, las sospechas sobre la procedencia de las joyas permanecen intactas y la presión sobre el Gobierno se intensifica, dado que este caso entrelaza lujo, política internacional y posibles delitos fiscales.

En este contexto, medios digitales confiables han destacado que el expresidente sigue sin cumplir el plazo que él mismo solicitó al magistrado para aclarar el origen de las joyas. Esto genera dudas sobre su estrategia tanto jurídica como comunicativa, tal como se menciona en un reciente análisis que destaca cómo Zapatero aún no ha solicitado comparecer nuevamente ante el juez para explicar sus joyas casi veinte días después de su promesa inicial.

Mentiras y contradicciones: del “herencia familiar” al “regalo saudí”

La historia en torno a las joyas ha sufrido varios giros:

En primer lugar, un portavoz autorizado de Zapatero aseguró que eran parte de una herencia familiar, estableciendo un rango de valor de “entre 30.000 y 50.000 euros”.

aseguró que eran parte de una herencia familiar, estableciendo un rango de valor de “entre 30.000 y 50.000 euros”. Posteriormente, la secretaria de Zapatero mencionó una combinación de herencia de Sonsoles Espinosa y regalos obtenidos durante viajes.

mencionó una combinación de herencia de y regalos obtenidos durante viajes. El peritaje encargado por el juez tasó el valor real en 1,3 millones de euros , con collares individuales que superan los 200.000 euros.

, con collares individuales que superan los 200.000 euros. Finalmente, ya ante el tribunal, Zapatero admitió que las joyas eran un regalo del rey saudí Abdulá bin Abdulaziz Al Saud en 2007, durante la visita oficial en la que recibió el Toisón de Oro.

Este recorrido revela un patrón de rectificaciones forzadas. Pasar de una supuesta herencia modesta a un regalo proveniente de un monarca petrolero —con una valoración multiplicada por más de veinte— ha proporcionado munición a la oposición y ha deteriorado la imagen pública del que durante años fue considerado un referente moral del socialismo.

Las contradicciones van más allá del ámbito comunicativo. El juez ha abierto una pieza separada para investigar un presunto delito fiscal y contrabando, al considerar que poseer bienes de lujo tan valiosos sin una trazabilidad fiscal clara es un indicio objetivo de posible defraudación. La investigación resalta que ni el origen ni la correcta declaración tributaria respecto a las joyas están debidamente justificados.

Un portavoz torpe y un mensaje que se le ha vuelto en contra

El papel del portavoz de Zapatero ha sido crucial… pero problemático.

Cuando se hizo público el hallazgo de más de sesenta joyas y relojes lujosos en la caja fuerte de su despacho en Ferraz, ese portavoz intentó minimizar la situación: habló de herencias y regalos obtenidos durante viajes, reduciendo su valor a decenas de miles de euros.

El plan se vino abajo en dos etapas:

El informe elaborado por la joyería Ansorena junto al Instituto Gemológico Español fijó el valor en más de 1,3 millones de euros. La posterior admisión del propio Zapatero sobre ser un regalo del rey saudí hizo que la versión inicial resultara inverosímil.

Este portavoz, obligado a disculparse tras conocerse la tasación, se ha convertido en símbolo de una gestión torpe del escándalo: intentó apagar el fuego con datos ahora utilizados para evidenciar la distancia entre el relato oficial inicial y los hechos investigados por el juez.

La sensación de descoordinación comunicativa pesa aún más ahora que han pasado los días sin que Zapatero haya regresado ante el juez para reafirmar su versión definitiva.

Moncloa mira a Arabia Saudí mientras el tesoro sigue oliendo a soborno

El Gobierno observa este caso con creciente incomodidad. Que el origen declarado de las joyas provenga de un regalo personal del rey saudí Abdulá, mientras ocupaba la presidencia del Gobierno, plantea preguntas incómodas sobre los regalos valiosos destinados a un jefe ejecutivo y sus posibles repercusiones políticas.

En círculos políticos se habla incluso de una búsqueda hacia responsabilidades externas: apuntan al entorno saudí, al protocolo seguido durante la visita del 2007 y a la tradición diplomática relacionada con regalos para intentar presentar esta situación como algo ajeno a cualquier contraprestación indebida. Mientras tanto, desde la oposición caracterizan este conjunto como un tesoro cuya esencia apesta a soborno más que a cortesía institucional.

Algunos elementos refuerzan esta percepción:

Valor desmesurado para lo que debería ser un regalo privado.

Falta total de registro transparente y adecuada declaración fiscal durante años.

Cambios constantes en las versiones hasta llegar al relato final del “regalo saudí”.

El juez ha dejado claro que su interés no radica en las implicaciones políticas sino en esclarecer si hubo delito fiscal o contrabando; no obstante, lo simbólico es innegable: es la primera vez que un expresidente declara como investigado en democracia rodeado por joyas lujosas y sospechas sobre trato preferencial.

La mezcla entre lujo desmedido, plazos incumplidos y versiones contradictorias ha transformado este asunto en una narrativa donde más allá del protocolo se revela cómo lo calificado como “regalo” puede acabar asemejándose demasiado a un soborno mal explicado.